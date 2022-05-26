وطن – نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صوراً عبر حسابها في إنستجرام صوراً لها رفقة النجوم بمتحف توسو (متحف الشمع) في العاصمة البريطانية لندن.

وكان من بين الصور التي نشرتها رانيا يوسف، صورة مع نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، حيث احتضنت التمثال من الخلف .

كما ظهرت في صورة ثانية، وهي إلى جانب تمثال النجم العالمي براد بيت.

صورة ثالثة نشرتها رانيا، وبدت فيها وكأنها توجّه لكمة إلى تمثال أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي.

وعلقت رانيا على صورها مع تماثيل المشاهير: “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.

يذكر أنّ الفنانة المصرية حصلت الإقامة الذهبية في الإمارات على غرار عدد من المشاهير حول العالم.

ونشرت رانيا صورها عبر “انستجرام” في دبي وهي بإطلالة كاجوال، وعلقت: “شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين”.

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كما تابعت رانيا: “خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والاستاذ /خالد مبارك”.