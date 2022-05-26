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رانيا يوسف تحتضن تمثال محمد صلاح من الخلف! (صور)

في متحف الشمع الخاص بالمشاهير بلندن

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
رانيا يوسف و محمد صلاح watanserb.com
رانيا يوسف و محمد صلاح

وطن – نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صوراً عبر حسابها في إنستجرام صوراً لها رفقة النجوم بمتحف توسو (متحف الشمع) في العاصمة البريطانية لندن.

وكان من بين الصور التي نشرتها رانيا يوسف، صورة مع نجم ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري محمد صلاح، حيث احتضنت التمثال من الخلف .

رانيا يوسف مع تمثال محمد صلاح
رانيا يوسف مع تمثال محمد صلاح
تمثال محمد صلاح ورانيا يوسف
تمثال محمد صلاح ورانيا

كما ظهرت في صورة ثانية، وهي إلى جانب تمثال النجم العالمي براد بيت.

رانيا يوسف مع تمثال براد بيت
رانيا يوسف مع تمثال براد بيت

صورة ثالثة نشرتها رانيا، وبدت فيها وكأنها توجّه لكمة إلى تمثال أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي.

رانيا يوسف مع تمثال محمد علي كلاي
رانيا يوسف مع تمثال محمد علي كلاي

وعلقت رانيا على صورها مع تماثيل المشاهير: “مصدقوش نفسهم إن أنا في لندن فكلهم جم يتصوروا معايا”.

يذكر أنّ الفنانة المصرية حصلت الإقامة الذهبية في الإمارات على غرار عدد من المشاهير حول العالم.

ونشرت رانيا صورها عبر “انستجرام” في دبي وهي بإطلالة كاجوال، وعلقت: “شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين”.

 

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كما تابعت رانيا: “خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والاستاذ /خالد مبارك”.

المصدروطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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