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جورجينا رودريغيز وبيلا حديد بفساتين مثيرة في مهرجان كان السينمائي (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز وبيلا حديد watanserb.com
جورجينا رودريغيز وبيلا حديد

وطن – نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورةً جمعتها، بعارضة الأزياء بيلا حديد، على هامش مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي.

الصورة التي نشرتها جورجينا على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها العارضتان بفستانين مكشوفين من عند الفخذ الأيسر، وكذلك من منطقة الصدر، حيث تفاعل متابعو “جورجينا” مع الصورة بإعجاب.

جورجينا رودريغيز و بيلا حديد
جورجينا رودريغيز و بيلا حديد

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز تألقت بفستان يكشف ظهرها وفخذها الأيسر، في العرض الأول لفيلم إلفيس في مهرجان كان. وذلك في أول ظهور لها بعد ولادتها وخسارتها لأحد طفليها التوأم.

جورجينا رودريغيز في مهرجان كان
جورجينا رودريغيز في مهرجان كان

كما أطّلت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 عامًا)، بثوب فضي لامع بفتحة عنق متدلية وفتحة عند الفخذين، إضافة لكونه مكشوف الظهر.وفق “ديلي ميل

كما ارتدت جورجينا “كعب” فضي ذو أربطة متناسقة. إلى جانب وضعها إكسسوارات ببعض الأقراط ذات اللون الأخضر الزمردي.

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

ابنة رونالدو وجورجينا بيلا إزميرالدا
ابنة رونالدو وجورجينا بيلا إزميرالدا

يذكر أن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي انطلقت وستتواصل فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

 

المصدررصد وطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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