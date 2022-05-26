جورجينا رودريغيز وبيلا حديد بفساتين مثيرة في مهرجان كان السينمائي (شاهد)

وطن – نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورةً جمعتها، بعارضة الأزياء بيلا حديد، على هامش مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي.

الصورة التي نشرتها جورجينا على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها العارضتان بفستانين مكشوفين من عند الفخذ الأيسر، وكذلك من منطقة الصدر، حيث تفاعل متابعو “جورجينا” مع الصورة بإعجاب.

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز تألقت بفستان يكشف ظهرها وفخذها الأيسر، في العرض الأول لفيلم إلفيس في مهرجان كان. وذلك في أول ظهور لها بعد ولادتها وخسارتها لأحد طفليها التوأم.

كما أطّلت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (28 عامًا)، بثوب فضي لامع بفتحة عنق متدلية وفتحة عند الفخذين، إضافة لكونه مكشوف الظهر.وفق “ديلي ميل”

كما ارتدت جورجينا “كعب” فضي ذو أربطة متناسقة. إلى جانب وضعها إكسسوارات ببعض الأقراط ذات اللون الأخضر الزمردي.

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

يذكر أن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي انطلقت وستتواصل فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.