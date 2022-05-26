تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – شهدت تشكيلة ريال مدريد حضور جميع نجوم الفريق الملكي البارزين دون استثناء أي أحد، للقاء القمة المرتقبة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب “فرنسا” في العاصمة باريس.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن تشكيلة نجومه المشاركة في المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وجاءت تشكيلة ريال مدريد في مباراة نهائي دوري الأبطال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، آندري لونين، توني فويدياس ريبيرا.

مركز الدفاع: داني كارفاخال، مارسيلو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي، خيسوس فاييخو.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، كاسيميرو، فيديريكو فالفيردى، لوكاس فاسكيز، دانى سيبايوس، إيسكو.

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كما وفي خط هجوم: كريم بنزيما، إيدين هازارد، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، ماريانو دياز.

ويلعب الفريق الملكي الإسباني تحت قيادة العقلية الإيطالية “ماركو أنشيلوتي” بجميع أسلحته المتواجدة في قائمة التشكيل، لمواجهة نظيره ليفربول ” الريدز” في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

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غيابات ليفربول عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

فيما لم يكشف الفريق المنافس ليفربول بعد، عن تشكيلته المشاركة أمام ريال مدريد. في المباراة النهائية من البطولة القارية، وسط توقع غياب العديد من النجوم من أبرزهم الإسباني تياغو ألكنتارا، والبلجيكي ديفوك أوريجي.

كما وستقام القمة المنتظرة بين ريال مدريد وليفربول، السبت، ال28 من شهر مايو/ أيار الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022. على أرض ميدان ملعب “فرنسا“.

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