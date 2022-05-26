بعد تسجيل 26 حالة في الهند…ماذا تعرف عن انفلونزا الطماطم؟

وطن- إنفلونزا الطماطم مرض معد تسببه فيروسات الأمعاء بشكل رئيسي، وحتى الآن تشير معظم التقارير إلى أن هذا الفيروس يحدث في الغالب عند الأطفال، حيث يعاني الطفل المصاب من الحمى وعادة ما تكون مصحوبة بطفح جلدي وتهيج الجلد والجفاف.

وفي هذا السياق، نقل موقع “دي إن إنديا” عن مسؤول الصحة في ولاية أوديشا الهندية قوله إنه ثُبتت إصابة 26 شخصا بفيروس إنفلونزا الطماطم، موضحا أن جميع الأطفال في حالة مستقرة وقد تم وضعهم تحت المراقبة المناسبة.

وصرح مدير الخدمات الصحية بيجاي موهاباترا للصحفيين بأنه من بين 36 عينة تم جمعها واختبارها في المركز الإقليمي للبحوث الطبية في بوبانسوار، تبين أن 26 عينة كانت إيجابية لمرض HFMD.

ومن بين 26 طفلاً تم اكتشاف إصابتهم بمرض الحمى الروماتيزمية، 19 من بوبانسوا، وثلاثة من بوري واثنان من كوتاك، وفقًا لما ذكره موهاباترا.

كما قال المسؤول إن “المصابون في الفئة العمرية من 1-9 سنوات، وطُلب منهم البقاء في عزلة لمدة خمسة إلى سبعة أيام”.

كما أشار الموقع إلى أن العدوى يمكن أن تحدث عند البالغين، ومع ذلك نظرًا للمناعة القوية ضد الفيروس فهي نادرة بينهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 حالة إصابة بإنفلونزا الطماطم في منطقة كولام بولاية كيرالا.

ما هي انفلونزا الطماطم؟

هذه العدوى الفيروسية شائعة بين الأطفال دون سن الخامسة. يعاني الشخص المصاب من الحمى، وعادة ما تكون مصحوبة بطفح جلدي وتهيج الجلد والجفاف كما تسبب هذه العدوى ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم المصاب، والتي عادة ما تكون حمراء اللون.

مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، تعتبر إنفلونزا الطماطم معدية أيضًا ويحتاج المصابون إلى عزلهم لأنها يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.

أعراض المرض

تشمل الأعراض المحتملة في معظم الحالات لعدوى فيروس إنفلونزا الطماطم الحمى والقروح المؤلمة في الفم مع ظهور بثور على اليدين والقدمين والأرداف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

حسب عدة تقارير، يمكن أن تسبب أيضًا التعب وآلام المفاصل وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والسعال والعطس وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم.

طرق الوقاية من انفلونزا الطماطم

منع الأطفال من حك البثور التي تسببها الأنفلونزا، كما يُنصح أيضََا يأخذ قسطاً من الراحة والحفاظ على النظافة الشخصية.

تعقيم الأواني والملابس والأشياء الأخرى التي يستخدمها الشخص المصاب لمنع انتشار العدوى.

استهلك الكثير من السوائل، إذ يمكن أن تؤدي عدوى الفيروس إلى الجفاف.

والأهم من ذلك، عليك استشارة الطبيب إذا لاحظت أي من هذه أعراض.