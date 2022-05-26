السلطات تفجر مفاجأة بشأن فيديو تحرش ضابط بمذيعة مصرية جنسيا

وطن- ردت وزارة الداخلية في مصر على الفيديو الذي نشرته مذيعة مصرية، تتهم فيه عقيد شرطة مزعوم باتهامات جنسية والتحرش بها، حيث كشفت ملابسات الأمر بالتفاصيل.

وكانت سيدة مصرية تدعى شيرين شوقي عرفت نفسها بأنها مذيعة، استغاثت برئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بسبب تحرش عقيد في الأمن العام يدعى محمد الشاذلي بها، مطالبة إياه بتحصيل حقها منه.

استغاثة مذيعه #شرين_شوقي من ضابط امن عام اسمه محمد الشاذلي ويهددها من اجل إقامة علاقة محرمه معها بالرغم من انها متزوجه#انزل_الشارع_كفايه_هشتاجات#ارحل_يا_سيسي#السيسي_يمهد_لمجاعه#تيران_وصنافير_مصريه pic.twitter.com/tqtycbrUI9 — كش♟ملك 👑 (@tranquil25jan) May 25, 2022

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك ورصدته (وطن)، حقيقة ما ذكرته شيرين في مقطع الفيديو.

وقال البيان إن إحدى السيدات تدعى عملها بمجال الإعلام، ظهرت في فيديو وزعمت تلقيها تهديد من أحد الأشخاص ينتحل صفة رجل شرطة عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

والذى أوهمها ـ بحسب البيان ـ بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها.

ولفت بيان وزارة الداخلية المصرية أنه العلاقة تطورت بينهما، وإكتشفت عقب ذلك كذب إدعاءاته فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها.

وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأى العام، يقول البيان.

وكشفت وزارة الداخلية أيضا أنه أمكن ضبط المشكو فى حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

وكانت المذيعة ذكرت في مقطع الفيديو الذي راج بين النشطاء، أن الضابط المزعوم “الشاذلي” أرسل لها صورا جنسية مؤكدة تلقيها الكثير من التهديدات منه.

وتابعت في الفيديو الذي رصدته (وطن) أنها لم تعد خائفة من أحد، حتى لو وصل بها الحال الدخول إلى السجن.

كما هددت رئي سالنظام بتحويل قضيتها لقضية رأي عام، مستنكرة أن يقوم عقيد منتسب لجهاز الشرطة بتهديدها.

وقالت شيرين شوقي إنه في حال لم يتم القبض على العقيد الزعوم “الشاذلي” فإنها ستترك مصر وتهاجر للخارج.