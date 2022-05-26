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السلطات تفجر مفاجأة بشأن فيديو تحرش ضابط بمذيعة مصرية جنسيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
تحرش ضابط بمذيعة مصرية watanserb.com
السلطات تفجر مفاجأة بشأن فيديو تحرش ضابط بمذيعة مصرية جنسيا

وطن- ردت وزارة الداخلية في مصر على الفيديو الذي نشرته مذيعة مصرية، تتهم فيه عقيد شرطة مزعوم باتهامات جنسية والتحرش بها، حيث كشفت ملابسات الأمر بالتفاصيل.

وكانت سيدة مصرية تدعى شيرين شوقي عرفت نفسها بأنها مذيعة، استغاثت برئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بسبب تحرش عقيد في الأمن العام يدعى محمد الشاذلي بها، مطالبة إياه بتحصيل حقها منه.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك ورصدته (وطن)، حقيقة ما ذكرته شيرين في مقطع الفيديو.

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وقال البيان إن إحدى السيدات تدعى عملها بمجال الإعلام، ظهرت في فيديو وزعمت تلقيها تهديد من أحد الأشخاص ينتحل صفة رجل شرطة عقب تعرفها عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبين سابقة تعرفها على المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

والذى أوهمها ـ بحسب البيان ـ بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية وقدرته على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها.

ولفت بيان وزارة الداخلية المصرية أنه العلاقة تطورت بينهما، وإكتشفت عقب ذلك كذب إدعاءاته فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها.

وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأى العام، يقول البيان.

وكشفت وزارة الداخلية أيضا أنه أمكن ضبط المشكو فى حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة لإحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كافة الأطراف على النيابة العامة.

وكانت المذيعة ذكرت في مقطع الفيديو الذي راج بين النشطاء، أن الضابط المزعوم “الشاذلي” أرسل لها صورا جنسية مؤكدة تلقيها الكثير من التهديدات منه.

وتابعت في الفيديو الذي رصدته (وطن) أنها لم تعد خائفة من أحد، حتى لو وصل بها الحال الدخول إلى السجن.

كما هددت رئي سالنظام بتحويل قضيتها لقضية رأي عام، مستنكرة أن يقوم عقيد منتسب لجهاز الشرطة بتهديدها.

وقالت شيرين شوقي إنه في حال لم يتم القبض على العقيد الزعوم “الشاذلي” فإنها ستترك مصر وتهاجر للخارج.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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