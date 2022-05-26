اعتقال زعيم تنظيم داعش الجديد في تركيا.. من هو؟

وطن-أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مسؤولين أتراك، أن تركيا احتجزت الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أبو الحسن القرشي.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة، فإن السلطات التركية تمكنت قبل أيام من اعتقال زعيم تنظيم داعش الجديد، خلال عملية أمنية في إسطنبول.

ومن المفترض أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاصيل هذه العملية، مساء الخميس، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد في أنقرة.

“بلومبيرغ” نقلت عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت القرشي الذي يقود تنظيم “داعش” منذ مقتل زعيمه السابق بعملية أميركية في سوريا أوائل العام الجاري.

موقع “OdaTV” الإخباري التركي، كشف عن هوية المعتقل، وأكد أنه هو زعيم تنظيم داعش الجديد “أبو الحسن القرشي”.

جدير بالذكر أنه أُعلن عن تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي زعيما جديدا لداعش، في رسالة صوتية نشرها التنظيم، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف “البغدادي” في قيادة التنظيم بالعام 2019.

وكان بايدن أعلن عن مقتل أبو ابراهيم الهاشمي القرشي، وقال إنه فجر نفسه خلال تنفيذ القوات الخاصة الأميركية إنزالاً استهدف مقر إقامته في شمال غرب سوريا.

وتولى قيادة داعش بعده أبو الحسن القرشي، والذي يصفه محللون بأنه يشبه “الصندوق الأسود”، ويستخدم أسلوب التمويه إذ يحمل هو وقادة داعش أسماء وهويات مختلفة.

وكان أبو الحسن القرشي يتولى إمارة ما يعرف بديوان التعليم في التنظيم ويلقب بـ”أستاذ داعش”، وترجع أصوله إلى تركمان العراق وكان يعمل مساعدا للبغدادي ومن أبرز قيادات داعش.