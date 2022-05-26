أصيل هميم سعيدة بإنجازها الجديد.. هذا الفيديو حقق لها أكثر من 100 مليون!

وطن- حققت الفنانة العراقية أصيل هميم رقماً قياسياً جديداً، حين تخطت أغنيتها “شكد حلو” حاجز الـ100 مليون مشاهدة منذ طرحها العام الماضي.

100 مليون

واحتفلت أصيل هميم بإنجازها الجديد، عبر نشر الخبر على خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”.

هذا وقد تمكنت أصيل هميم من أن تكون من أكثر تترات مسلسلات رمضان 2022 استماعاً على “يوتيوب”.

حيث حصد أدائها لأغنية مسلسل “ألماس مكسور” بعنوان “عندي روح”، مليون مشاهدة.

عندي روح

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي حول شابة تدعى (ريف/ هند نزار)، وطبيب يدعى (أحمد/ ألكسندر علوم) تجمع بينهما علاقة حب. ويواجههما العديد من الصعوبات لنجاح قصة حبهما.

وقبل أيام، تألقت اصيل هميم بإطلالة أنيقة غير مبتذلة في أحدث حفلاتها في الولايات المتحدة، تحديداً في شيكاغو.

وارتدت أصيل فستاناً كحلياً لامعاً، وتركت شعرها الأسود المموج منسدلاً. مع مكياج هادئ يليق بملامحها.

حبيب أصيل هميم

وفي وقت سابق، كشفت أصيل هميم، عن وضعها العاطفي في الفترة الراهنة. حيث أكدت أنها تعيش قصة حب وارتباط مع شخص أبقت هويته سرا.

وقالت أصيل في لقاء تلفزيوني عبر برنامج “كاربول كاريوكي”، إنها ستعلن الأمر بكامل تفاصيله للجمهور باعتبار هذا أمر لن يتم إخفاؤه عن أحد.

وأشارت الفنانة العراقية إلى أنها تنتظر أن يكون الأمر رسمياً، لأن هناك مشروع خطوبة وزواجا.

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وأوضحت أصيل أنها تنتظر أن يتقدم إليها حبيبها بشكل رسمي حتى يتم الكشف عن ذلك، مردفة أنها لم ترفض هذا الشخص. مؤكدة أنها ليست من الفنانات اللاتي تخفي هذا الأمر عن أحد.

الوسامة ليست مقياساً

وتحدثت أصيل عن فارس أحلامها مؤكدة أن الجمال والوسامة ليست مقياساً لها. وقالت: “يهمني في المواصفات الشخصية والروح. الشكل والجمال ليسا كل شيء لأن الشخصية هي التي تحكم الإنسان”.

وأردفت: “الشكل تكمن أهميته في القبول فقط، يهمني النظرة والأسلوب والدخول وطريقة التعامل والحركة. وفي ناس مو جميلة لكن شخصياتها تحليها”.

وعن الرجل العراقي، قالت أصيل: “يجنن” ولديه من الوسامة الكثير، والرجل العراقي أجمل من المرأة العراقية”.

الجدير بالذكر أن أصيل ولدت عام 1984 في بغداد، واحترفت الغناء في عمر الـ22. وهي ابنة الموسيقار كريم هميم، وهي مغنية تعتني بجودة الفن، وذلك الأمر الذي أرشدها وعلمها إياه والدها.

وشاركت أصيل في برنامج نجوم العرب على قناة “أم بي سي 1″، مع فريق المشرق العربي قبل أن تصبح من أهم مطربات العراق.