هل أجبرت بعض الشركات بسلطنة عمان العمانيين على حضور محاضرة سادغورو؟

وطن- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة غضب واسعة بعد إشارة البعض إلى أن هناك شركات بالسلطنة تجبر موظفيها على حضور محاضرة “سادغورو” الزعيم الهندوسي المتطرف الذي يزور عمان حاليا، بدعوة من السفير الهندي بمسقط.

شركات عمانية تجبر موظفيها على حضور محاضرة سادغورو

ويشار إلى أن “سادغورو” وصل إلى السلطنة، الأربعاء، على متن دراجته النارية التي يطوف بها البلدان الخليجية، بحسب صور تداولها ناشطون، وذلك رغم الحملة الشعبية في السلطنة الرافضة لدخوله البلاد.

هناك دعوات مسمومه من قبل بعض الشركات عن طريق الرسائل الإجبارية للموظفين لحظور محاضرة #سادجورو وفي حال عدم الحضور او الرفض يتم التعامل مع الموظف على أنه متغيب عن العمل حتى وإن كان حاضراً، أتمنى من @Labour_OMAN التحقق في هذا الأمر ومحاسبة الشركات القائمة على ذلك، (أسفي عليك يا وطن) — Fatma Abdullah (@alkaatham) May 25, 2022

وقالت الناشطة العمانية فاطمة العبدالله، إن هناك ما وصفته بـ”دعوات مسمومة” من قبل بعض الشركات لإجبار موظفيها على حضور محاضرة الزعيم الهندوسي الملحد.

وأوضحت فاطمة بحسب ما رصدت (وطن)، أن ذلك يحدث عن طريق الرسائل الإجبارية للموظفين لحضور محاضرة سادغورو، وفي حال عدم الحضور أو الرفض يتم التعامل مع الموظف على أنه متغيب عن العمل حتى وإن كان حاضراً، حسب قولها.

وطالبت “العبدالله” وزارة العمل في سلطنة عمان، بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة الشركات القائمة على ذلك.

#سادجورو بدراجته النارية في سلطنة عمان ! pic.twitter.com/SS8mcDO36V — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) May 25, 2022

وكانت صورا راجت بين العمانيين على تويتر، صباح الأربعاء، أظهرت تواجد “سادغوروا، وفريقه في إحدى محطات التزود بالوقود في سلطنة عمان.

وطيلة الأيام الماضية أثار الإعلان عن زيارة سادغورو لسلطنة عمان، ضمن رحلته المزعومة لـ“لإنقاذ التربة”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل وسط مطالبات عمانية واسعة بإلغاء زيارته.

ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد

وفي ضربة استباقية لهذه الزيارة نظمت مؤسسات عمانية دينية تحت إشراف المفتي العام للسلطنة، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ندوة بعنوان “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، تم فيها مناقشة خطر ظاهرة الإلحاد على المجتمعات وكيفية التصدي لها.

وأحدثت هذه الندوة التي نظمت، الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع الجاري صدا كبيرا على مواقع التواصل في السلطنة وحضرها كوكبة كبيرة من العلماء والمشايخ وأصحاب الرأي والفكر والشخصيات العامة.

ولاقت كلمة مفتي السلطنة وكذلك الداعية الكويتي الدكتور محمد العوضي، في الندة تفاعلا كبيرا من قبل العمانيين.

وكان وسم “لا مرحبا سادغورو”، تصدر “تويتر” في سلطنة عمان؛ خلال الأيام الماضية للتعبير عن رفض العمانيين الزيارةَ المرتقبةَ من الزعيم الهندوسي الملحد.

وعبر وسم ”Sadhguru_not_welcomed” أيضا؛ غرد العديد من العمانيين في محاولة لإيصال رسالتهم بتأكيد رفض استقباله؛ والضغط عليه من أجل إلغاء الزيارة، في وقت دافع فيه آخرون عن الزيارة.