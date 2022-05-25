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مفتي سلطنة عمان: ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد أضاقت صدور الملاحدة وغلت مراجل الحقد في نفوسهم!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مفتي سلطنة عمان ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي

وطن – وجه مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة، احمد بن حمد الخليلي، التحية لندوة “الإلحاد وحقيقة التوحيد” التي أقيمت بجامعة السلطان قابوس، ولكل من حضرها من المشرق والمغرب، مؤكدا بأن “الملاحدة” ضاقت صدورهم من كثرة إقبال الناس على الندوة.

وأشاد الشيخ “الخليلي” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بمن حضر الندوة من “المشرق والمغرب من فرسان الإسلام الأبطال المغاوير، المدافعين عن الإيمان والمتصدين للإلحاد والملحدين”.

وأكد مفتي السلطنة على ان الندوة “قد غلت مراجل الحقد في نفوس الملاحدة، وفاحت بما يعتمل بين حناياهم من عداوة للدين”. موضحا أن صدورهم ضاقت من إقبال الناس على هذه الندوة سواء بمن حضر الندوة مباشرة او بمن تابعها عبر وسائل البث داخل السلطنة وخارجها.

واستنكر “الخليلي” مهاجمة “الملاحدة” للندوة، على الرغم من ترحيبهم “بمن قصد أرضنا الطيبة الطهور ليلوثها برجس الإلحاد واستنكروا أن يقف هذا الشعب المسلم العريق موقف الرفض الشديد لمجيئه وحضور محاضرته التي يبث فيها سمومه”، في إشارة لترحيبهم بزيارة الزعيم الهندوسي الملحد “سادغورو” الذي تسببت دعوته بموجة غضب عارمة في السلطنة.

وكان المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي، قد شدد في كلمته بالندوة التي رعاها ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، على أنه “يجب على الناس جميعًا أن يقفوا وقفة واحدة لمواجهة خطر الإلحاد.”

ووصف “الخليلي” الإلحاد بأنه خطر لاهب يهدد حياة الإنسان، لأن حياة الإنسان لا قيمة لها بدون إيمان.

وأضاف:”بل الملحدون هم أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مسارعة للقضاء على حياة الإنسان، لا يعدون الإنسان شيئا، بل يعدون الإنسان أقل من ذرة من ذرات هذا الكون.”

وأوضح أنه يجب على جميع الناس أن يقفوا في وجه هذا الخطر، وأن يتصدوا له، وعلى العلماء جميعا أن يقوموا بواجبهم تجاه هذا الأمر كل في مجال تخصصه.

وأوضح المفتي أن هذه الندوة تأتي لأجل مواجهة خطر من أعظم الأخطار التي تهدد العالم، حيث يهدد الإلحاد قضية مهمة في حياة الإنسان وهي قضية الإيمان والصلة بالله.

ويشار إلى أن ندوة “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، عقدت في جامعة السلطان قابوس، وتستمر لمدة يومين بمشاركة متحدثين من داخل السلطنة وخارجها.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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