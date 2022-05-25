مفتي سلطنة عمان: ندوة الإلحاد وحقيقة التوحيد أضاقت صدور الملاحدة وغلت مراجل الحقد في نفوسهم!

وطن – وجه مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة، احمد بن حمد الخليلي، التحية لندوة “الإلحاد وحقيقة التوحيد” التي أقيمت بجامعة السلطان قابوس، ولكل من حضرها من المشرق والمغرب، مؤكدا بأن “الملاحدة” ضاقت صدورهم من كثرة إقبال الناس على الندوة.

وأشاد الشيخ “الخليلي” في بيان له نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بمن حضر الندوة من “المشرق والمغرب من فرسان الإسلام الأبطال المغاوير، المدافعين عن الإيمان والمتصدين للإلحاد والملحدين”.

إنا لنحيي ندوة #الإلحاد_وحقيقة_التوحيد المقامة في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، ونحيي من حضرها من المشرق والمغرب، وقد غلت مراجل الحقد في نفوس الملاحدة، وفاحت بما يعتمل بين حناياهم من عداوة للدين، فقد ضاقت صدورهم من إقبال الناس على هذه الندوة pic.twitter.com/CZWZLXQCN7 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 25, 2022

وأكد مفتي السلطنة على ان الندوة “قد غلت مراجل الحقد في نفوس الملاحدة، وفاحت بما يعتمل بين حناياهم من عداوة للدين”. موضحا أن صدورهم ضاقت من إقبال الناس على هذه الندوة سواء بمن حضر الندوة مباشرة او بمن تابعها عبر وسائل البث داخل السلطنة وخارجها.

واستنكر “الخليلي” مهاجمة “الملاحدة” للندوة، على الرغم من ترحيبهم “بمن قصد أرضنا الطيبة الطهور ليلوثها برجس الإلحاد واستنكروا أن يقف هذا الشعب المسلم العريق موقف الرفض الشديد لمجيئه وحضور محاضرته التي يبث فيها سمومه”، في إشارة لترحيبهم بزيارة الزعيم الهندوسي الملحد “سادغورو” الذي تسببت دعوته بموجة غضب عارمة في السلطنة.

إنا لنحيي ندوة #الإلحاد_وحقيقة_التوحيد المقامة في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، ونحيي من حضرها من المشرق والمغرب، وقد غلت مراجل الحقد في نفوس الملاحدة، وفاحت بما يعتمل بين حناياهم من عداوة للدين، فقد ضاقت صدورهم من إقبال الناس على هذه الندوة pic.twitter.com/CZWZLXQCN7 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 25, 2022

وكان المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي، قد شدد في كلمته بالندوة التي رعاها ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، على أنه “يجب على الناس جميعًا أن يقفوا وقفة واحدة لمواجهة خطر الإلحاد.”

ووصف “الخليلي” الإلحاد بأنه خطر لاهب يهدد حياة الإنسان، لأن حياة الإنسان لا قيمة لها بدون إيمان.

وأضاف:”بل الملحدون هم أكثر انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مسارعة للقضاء على حياة الإنسان، لا يعدون الإنسان شيئا، بل يعدون الإنسان أقل من ذرة من ذرات هذا الكون.”

وأوضح أنه يجب على جميع الناس أن يقفوا في وجه هذا الخطر، وأن يتصدوا له، وعلى العلماء جميعا أن يقوموا بواجبهم تجاه هذا الأمر كل في مجال تخصصه.

كلمة سماحة الشيخ بدر الدين في سلسلة مقاطع اسفل هذه التغريدة.

أنشروها لتعم الفائدة.#الإلحاد_وحقيقة_التوحيد pic.twitter.com/KmXvpcE70r — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 24, 2022

وأوضح المفتي أن هذه الندوة تأتي لأجل مواجهة خطر من أعظم الأخطار التي تهدد العالم، حيث يهدد الإلحاد قضية مهمة في حياة الإنسان وهي قضية الإيمان والصلة بالله.

ويشار إلى أن ندوة “الإلحاد وحقيقة التوحيد”، عقدت في جامعة السلطان قابوس، وتستمر لمدة يومين بمشاركة متحدثين من داخل السلطنة وخارجها.

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