فضيحة جنسية تهز المغرب.. حارس أمن يغتصب 9 قاصرات وإحداهن فقدت الوعي

وطن– في فضيحة جنسية جديدة هزت المغرب، أوقفت السلطات الأمنية في البلاد حارس المركز الصحي في إقيلم سيدي قاسم.

تلميذتان فجرتا القضية

وبحسب ما أوردت صحيفة le12.ma المحلية، فقد أوقفت السلطات حارس المركز بعد الاشتباه في تورطه باغتصاب عدة فتيات قاصرات.

وفجرت تلميذتان القضية بعد لجوئهما إلى المركز الصحي المتواجد بجانب المؤسسة التعليمية التي تدرسان بها.

وحينها حاول الحارس البالغ من العمر 63 عاما، اغتصاب التلميذة الأولى، لكنها تمكنت من الهرب.

فقدت الوعي

وبعد هروب الأولى، قام الحارس باغتصاب الفتاة الثانية بالقوة إلى أن فقدت الوعي. وتم نقلها إلى مستشفى جرف الملحة حيث تبين تعرضها للاغتصاب بعد الفحص.

وذكرت موقع “كيفاش” المحلي أن المتهم اغتصب ما بين 7 إلى 9 فتيات قاصرات، تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 16 عاما.

واستغل الحارس المغتصب فقر الفتيات للتغرير بهن، من خلال منحهن ملابس وهدايا.

وأقرت إحدى الضحايا أن المتهم قد منحها مبلغ 30 درهم مغربي.

تقرير طبي

وكانت إحدى الضحايا تعاني الفتاة من آلام حادة ونزيف دموي، حيث اكتشفت الطبيبة المعالجة تعرضها لاعتداء جنسي بحسب موقع “هسبريس“.

وقامت الطبيبة التي فحصت الفتاة بتحرير تقرير طبي يثبت وقوع الاغتصاب. وطلبت من الضحية التوجه إلى مخفر الدرك برفقة أسرتها للإبلاغ عن الواقعة.

وألقت السلطات المختصة القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، طالب الكاتب الإقليمي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي قاسم، تاج الدين الرحماني، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق في مدى قانونية تواجد ستيني كحارس أمن بالمركز الصحي.

جرائم البيدوفيليا

واستنكر الرحماني في تصريح لصحيفة “هسبريس” السماح للقصر وغير الراشدين بدخول المركز دون مرافق أو ولي أمر.

ودعا الرحماني إلى التصدي لجرائم “البيدوفيليا“، ولم يستبعد ارتفاع ضحايا “الذئب البشري في الأيام المقبلة”.