“سادغورو” يصل سلطنة عمان بدراجته النارية رغم الغضب الشعبي

وطن – رغم حالة الرفض التي أعلنها العمانيون لاستقباله وعلى رأسهم مفتي السلطنة الشيخ العلامة، أحمد بن حمد الخليلي، وصل إلى سلطنة عمان، الأربعاء، الزعيم الهندوسي الملحد والمثير للجدل “سادغورو”.

ووفقا لصورة تداولها الناشطون العمانيون ورصدتها “وطن“، فقد وصل “سادغورو” إلى السلطنة على متن دراجته النارية التي يطوف بها البلدان الخليجية للتوعية بالحفاظ على التربة.

#سادجورو بدراجته النارية في سلطنة عمان ! pic.twitter.com/SS8mcDO36V — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) May 25, 2022

كما أظهرت صورة أخرى، تواجد “سادغوروا، وفريقه في إحدى محطات التزود بالوقود في السلطنة.

في حين أثارت الزيارة منذ الإعلان عنها إلى سلطنة عمان ضمن رحلته لقطع مسافة 30 ألف كيلومتر من أجل المساهمة في محاولة “لإنقاذ التربة”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بإلغاء زيارته.

وخلال رحلة الـ100 يوم، التي تمر بـ26 دولة، زار سادغورو الأردن والبحرين وشارك في ندوات. بالإضافة إلى زيارته للسعودية والإمارات والأربعاء، في سلطنة عمان، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً من قِبل مكتبه الإعلامي.

ويقوم الصوفي الهندي بالجولة ضمن تحرك “كوكب واع” التي تنظم حملة “أنقذوا التربة”. وهي جولة مدعومة من برنامج الغذاء العالمي، ويتم تنظيمها من خلال منظمة إيشا غير الربحية. في وقت تلقى فيه جولته ترحيباً من الدول التي زارها ضمن جهود الحفاظ على البيئة.

لا مرحبا سادغورو

كما تصدر وسم #لا_مرحبا_سادجورو “تويتر” في سلطنة عمان؛ خلال الأيام الماضية للتعبير عن رفض العمانيين الزيارةَ المرتقبةَ من الزعيم الهندي.

في حين غرّد عدد كبير من المغردين العمانيين من خلال وسم ” #Sadhguru_not_welcomed”؛ في محاولة لإيصال رسالتهم بتأكيد رفض استقباله؛ في محاولة للضغط عليه من أجل إلغاء الزيارة، في وقت دافع فيه آخرون عن الزيارة.

الشيخ أحمد الخليلي يرفض زيارة “سادغورو”

وطالب مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، برفض استقباله، واصفا إياه بأنه رجل “يبث سموم فكره” في المجتمع.

وقال الخليلي في بيان نشره الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان على تويتر، الخميس، “إنني لأشكر أعظم الشكر وأجزله جميع الإخوة والأخوات (…) الذين استنكروا أن يأتي إلى هذا البلد المسلم العريق رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر ليبث بين أهله سموم فكره الموبوء”.

بينما أضاف: “وقد وصلتني مناشدة بعضهم لأن أقوم بدوري في هذه القضية الحساسة. وإني أريد أن يدرك هؤلاء أنني لم أغفل عن القيام بذلك (…) وقد ناشدت المسؤولين – ولا زلت أناشدهم – أن يقفوا بقوة وصرامة أمام هذا الأمر الفظيع”.

كما أشار المفتي إلى أنه تلقى وعودا من بعض المسؤولين بمنع هذا الرجل (الذي لم يذكر اسمه) من دخول عمان.

وتابع “عسى أن يتحقق ذلك، وإني لأشد على أيدي جميع الذين صدعوا بالحق. وأرفض بكل شدة كل ما يمس عقيدتنا وديننا الحنيف”.