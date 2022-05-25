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رانيا يوسف تحتفل بالإقامة الذهبية في الإمارات والجمهور ينبش صورها قبل التجميل (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تحتفل بالإقامة الذهبية في الإمارات والجمهور ينبش صورها قبل التجميل (شاهد) watanserb.com
رانيا يوسف

وطن– حصلت الفنانة المصرية رانيا يوسف والتونسية ساندي علي، على الإقامة الذهبية في الإمارات على غرار عدد من المشاهير حول العالم.

فئة المبدعين

ونشرت رانيا يوسف صورها عبر “انستجرام” في دبي وهي بإطلالة كاجوال، وعلقت: “شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين”.

وتابعت رانيا: “خالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والاستاذ /خالد مبارك”.

بدورها نشرت ساندي علي، مجموعة من الصور لها بصحبة رانيا يوسف ومنذر درويش مدير فنادق Palazzo Versace Dubai.

ساندي علي ورانيا يوسف

وكتبت ساندي: “شكرا دولة الامارات العربية على منحي الاقامة الذهبية فئة مبدعين “.

رانيا يوسف رانيا يوسف رانيا يوسف

وتابعت بنفس نص رانيا: “خالص الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .و شكرا لسعادة الفريق محمد احمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة و شؤون الاجانب بدبي و الاستاذ خالد مبارك”.

وبهذه المناسبة، استرجع الجمهور صوراً قديمة لرانيا يوسف قبل عمليات التجميل، والتي اختلفت ملامحها  منذ بدايتها في مجال التمثيل.

رانيا يوسف قبل وبعد عمليات التجميل

حيث أجرت رانيا عملية تجميل في أنفها مما غير من شكلها بطريقة ملحوظة.

كما قامت الفنانة المصرية بعملية لشفط الدهون مما أبرز تغييرا آخر في شكلها.

رانيا يوسف

وسبق أن تحدثت رانيا بصراحة حول عمليات التجميل التي خضعت لها وفشلت، وذلك من خلال هاشتاغ أطلقته باسم “AskRania”.

وقالت حينها إنها قامت بجراحة في أنفها إلا أن العملية لم تنجح. كما إنها قامت بشفط دهون البطن ولكن لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لها.

وأشارت رانيا إلى أنها اكتشفت في النهاية أن عليها ممارسة التمارين الرياضة والمحافظة على نظامها الغذائي.

وأكدت رانيا أن هذا ما اتبعته للحفاظ على رشاقتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، في حالة عدم ارتباطها بأي عمل.

وكشفت الفنانة أنها تضبط نظامها الغذائي طوال أيام الأسبوع ماعدا أيام الخميس والجمعة والسبت لتتناول ما يحلو لها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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