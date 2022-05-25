لماذا تحب الملكة إليزابيث حقيبة اليد هذه والتي تحملها معها منذ 50 عامََا؟

وطن- دائما ما تتميز الملكة إليزابيث الثانية (96 عامًا) بأسلوبها الأنيق من ملابس ذات ألوان زاهية التي تتناسب مع قبعتها إلى حقيبة يدها من Launer التي عادة ما تحملها في المناسبات الملكية.

في برنامج (This Morning) مع المذيعين فيليب سكوفيلد وهولي ويلوبي ظهر، تحدث مستشار الأزياء البريطاني جوك وان عن الحقيبة التي تحملها معها الملكة إليزابيث لأكثر من 50 عامََا.

في حين أشار إلى أن الملكة تعمل “خصيصََا مع المصممين البريطانيين”ولديها “ثلاث حقائب يد مختلفة صُنعت خصيصََا لها”.

ماذا يوجد داخل حقيبة الملكة؟

تحتوي حقيبة الملكة، وفقََا لجوك، على أقراص نعناع وبعض قصاصات الكلمات المتقاطعة من الجرائد. وفقا لما أوردته صحيفة ديلي إكسبرس” البريطانية.

وبحسب ما ورد، تمتلك الملكة أكثر من 200 حقيبة من ماركة Launer London الرائدة بصناعة حقائب يد فاخرة وغيرها من السلع الجلدية في بريطانيا.

ويبدو أن ثلاثة منها هي المفضلة لديها: حقيبة Royale، وحقيبة Traviata الكلاسيكية باللون الأسود، وحقيبة اليد المخصصة، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي والمالك لشركة Launer “جيرالد بودمر”.

بينما يعود تاريخ العائلة المالكة مع لونر إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما اشترت الملكة الأم حقيبتها الأولى من العلامة التجارية ثم أعطت واحدة لابنتها الملكة إليزابيث.

وفي عام 1986، حصلت العلامة التجارية “لونر” على عقد ملكي وبدأت بتقديم الحقائب للملكة إليزابيث ومنذ ذلك الوقت، كانت الملكة تطلب حوالي خمس حقائب مخصصة سنويًا، وفقًا لبودمر.

كما يكشف بودمر في هذا الإطار، أن حقائب الملكة لديها “مقبض أطول قليلاً من التصميم الأصلي حتى تتمكن من تمرير يديها بسهولة عندما تحيي الناس.”

كما أضاف “إذا كانت الملكة لا تحب ما صنعناه لها، فلن ترتديه. إنها تعرف بالتأكيد ما تريده بالضبط”.

“3 حقائب من ماركة لونر تفضلها الملكة”

حقيبة اليد المخصصة

هذه الحقيبة من لونر تعد واحدة من أفضل الحقائب التي تفضلها الملكة. وكانت قد ارتدتها لمقابلة رئيسين، ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

بينما تصورت بها في العام الماضي في إحدى صورها الرسمية.

حقيبة Royale

تفضل الملكة هذه الحقيبة من طراز Launer لأنها مصنوعة من الجلد.

حقيبة Traviata

كما قال بودمر في حديثه لمجلة Hello Magazine البريطانية: “الأسلوب الذي كانت تتبعه الملكة إليزابيث في السنوات الأخيرة هو حقيبة من طراز Traviata. وهي عبارة عن حقيبة سوداء. تتميّز بمسكاتها الطويلة بها شعار Launer الفضي.”

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