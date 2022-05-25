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لماذا تحب الملكة إليزابيث حقيبة اليد هذه والتي تحملها معها منذ 50 عامََا؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
حقائب الملكة إليزابيث watanserb.com
حقائب الملكة إليزابيث

وطن- دائما ما تتميز الملكة إليزابيث الثانية (96 عامًا) بأسلوبها الأنيق من ملابس ذات ألوان زاهية التي تتناسب مع قبعتها إلى حقيبة يدها من Launer التي عادة ما تحملها في المناسبات الملكية.

في برنامج (This Morning) مع المذيعين فيليب سكوفيلد وهولي ويلوبي ظهر، تحدث مستشار الأزياء البريطاني جوك وان عن الحقيبة التي تحملها معها الملكة إليزابيث لأكثر من 50 عامََا.

في حين أشار إلى أن الملكة تعمل “خصيصََا مع المصممين البريطانيين”ولديها “ثلاث حقائب يد مختلفة صُنعت خصيصََا لها”.

حقائب الملكة إليزابيث كلها مصنوعة خصيصًا لها بالطريقة التي تحبها
حقائب الملكة إليزابيث كلها مصنوعة خصيصًا لها بالطريقة التي تحبها

ماذا يوجد داخل حقيبة الملكة؟

تحتوي حقيبة الملكة، وفقََا لجوك، على أقراص نعناع وبعض قصاصات الكلمات المتقاطعة من الجرائد. وفقا لما أوردته صحيفة ديلي إكسبرس” البريطانية.

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وبحسب ما ورد، تمتلك الملكة أكثر من 200 حقيبة من ماركة Launer London الرائدة بصناعة حقائب يد فاخرة وغيرها من السلع الجلدية في بريطانيا.

ويبدو أن ثلاثة منها هي المفضلة لديها: حقيبة Royale، وحقيبة Traviata الكلاسيكية باللون الأسود، وحقيبة اليد المخصصة، وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي والمالك لشركة Launer “جيرالد بودمر”.

بينما يعود تاريخ العائلة المالكة مع لونر إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما اشترت الملكة الأم حقيبتها الأولى من العلامة التجارية  ثم أعطت واحدة لابنتها الملكة إليزابيث.

وفي عام 1986، حصلت العلامة التجارية “لونر” على عقد ملكي وبدأت بتقديم الحقائب للملكة إليزابيث ومنذ ذلك الوقت، كانت الملكة تطلب حوالي خمس حقائب مخصصة سنويًا، وفقًا لبودمر.

كما يكشف بودمر في هذا الإطار، أن حقائب الملكة لديها “مقبض أطول قليلاً من التصميم الأصلي حتى تتمكن من تمرير يديها بسهولة عندما تحيي الناس.”

الملكة تحمل حقيبة يد تريفياتا
الملكة تحمل حقيبة يد تريفياتا

كما أضاف “إذا كانت الملكة لا تحب ما صنعناه لها، فلن ترتديه. إنها تعرف بالتأكيد ما تريده بالضبط”.

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“3 حقائب من ماركة لونر تفضلها الملكة” 

حقيبة اليد المخصصة

هذه الحقيبة من لونر تعد واحدة من أفضل الحقائب التي تفضلها الملكة. وكانت قد ارتدتها لمقابلة رئيسين، ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

بينما تصورت بها في العام الماضي في إحدى صورها الرسمية.

الملكة ترتدي حقيبتها المخصصة للقاء الرئيس نيكسون
الملكة ترتدي حقيبتها المخصصة للقاء الرئيس نيكسون

حقيبة Royale

تفضل الملكة هذه الحقيبة من طراز Launer لأنها مصنوعة من الجلد.

حقيبة Traviata 

كما قال بودمر في حديثه لمجلة Hello Magazine البريطانية: “الأسلوب الذي كانت تتبعه الملكة إليزابيث في السنوات الأخيرة هو حقيبة من طراز Traviata. وهي عبارة عن حقيبة سوداء. تتميّز بمسكاتها الطويلة بها شعار Launer الفضي.”

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المصدرديلي إكسبرس البريطانية ، مجلة Hello Magazine ، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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