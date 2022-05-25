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رياضة

بنزيما يسخر من مبابي ويتوعد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سخرية بنزيما من مبابي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان watanserb.com
كريم بنزيما يوعد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – سخر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ريال مدريد الإسباني، من مواطنه كيليان مبابي بعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وتوعد ليفربول برد قاسي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وعلق نجم ريال مدريد بنزيما، في مقابلة مع شبكة “Movistar Plus” الإسبانية، بعد اختيار مواطنه كيليان مبابي 24 عاماً، البقاء في نادي باريس سان جيرمان عن الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي هذا الصيف، قائلاً: ” أركز على نهائي أبطال أوروبا، ولا أريد الحديث عن أشياء صغيرة”.

بنزيما وعدم الحديث عن مبابي

وأضاف بنزيما، ” أفضل عدم الحديث عن مسألة مبابي .. أنا لست غاضباً من قراره، ولا يمكنني إلا أن أخبرك بأنني أركز على نهائي دوري أبطال أوروبا. وهذا أهم من الاستماع إلى أي شيء آخر”.

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كما وأردف، ” يجب أن يكون كل شخص حراً في قراراته.. لماذا يجب على مباي الاتصال بيّ ليقول إنه سيفعل شيئاً ما؟!، إن كل شخص يقرر مستقبله .. أنا هنا وأشعر بالهدوء، كما أنني أستعد لمباراة السبت والجميع يفعل ما يريد”.

وسبق وأن نشر أسطورة ريال مدريد بنزيما، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، شعار نادي ريال مدريد مع إشارة بيده عليه، وهو ما فسره المتابعين بأن النادي أكبر من أي لاعب. وقد جاء ذلك بعد تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان.

لاعب الموسم مع ريال مدريد

وتوج الفرنسي بنزيما مؤخراً، بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم 2021-2022 مع نادي ريال مدريد، بعد الأداء الملفت للأنظار الذي ظهر به مع الفريق الملكي على صعيد الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

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وقال أسطورة ريال مدريد الحالية بنزيما، عقب تسلمه الجائزة، ” أنا فخور للغاية، لقد كان الموسم جيد جداً بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، إلى جانب تحقيق الانتصارات والألقاب.. أشعر بسعادة كبيرة”.

توعد ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

وتوعد بنزيما منافسه فريق ليفربول في مباراة القمة النهائية المرتقبة على لقب دوري أبطال أوروبا، قائلاً: ” الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، أن نلعب من أجل تحقيق الفوز. كما أننا سنواجه فريقاً قوياً للغاية. لكننا واثقون من أنفسنا لأننا أقوياء أيضاً”.

وختم حديثه، ” علينا التركيز على المباراة، وأن نستغل دعم جماهيرنا المتواجدة في المدرجات، ونحن واثقون من قدرتنا خلال اللقاء داخل ملعب المباراة”.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هذا الموسم مع ريال مدريد، 44 هدفاً في 45 مباراة شارك فيها في كافة المسابقات المختلفة، مع تتويجه بهداف الدوري الإسباني برصيد 27 هدفاً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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