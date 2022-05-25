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“العفو الدولية” تضغط على محمد بن سلمان لوقف إعدام ناشطين بحرينيين

باسل النجار
كتب باسل النجار
وقف إعدام ناشطين بحرينيين watanserb.com
"العفو الدولية" تضغط على محمد بن سلمان لوقف إعدام ناشطين بحرينيين

وطن- طالبت “منظمة العفو الدولية” بتحرك عاجل لمطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر على الناشطين البحرينيين جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر.

وقالت المنظمة في تقرير لها طالعته (وطن)، إن “جعفر” و”صادق” معرضان لخطر الإعدام الوشيك.

وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا بالسعودية الأحكام الصادرة بحقهما ما يجعل إعدامهما وشيكا بمجرد تصديق الملك السعودي عليه.

وفي رسالتها للعاهل السعودي قالت المنظمة:”نحثكم على عدم المصادقة على إعدامهما وإلغاء إدانتهما نظرا للمخاوف الجسيمة بشأن عدالة محاكمتهما.”

كما طالبت “العفو الدولية” الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالأمر بإعادة المحاكمة بما يتماشى مع المحاكمة الدولية العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ويشار إلى أن جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر، هما بحرينيان ينتميان للطائفة الشيعية، وحكم عليهما بالإعدام في أكتوبر 2021، بعد محاكمة وصفتها “العدل الدولية” بأنها (فادحة الجور) بتهم متعلقة بالإرهاب، تضمنت تهريب مواد متفجرة للسعودية والمشاركة في تظاهرات مناهضة لحكومة البحرين.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الشابين منذ العام 2015، من على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، واختفت أنبائهم لفترة بعدها.

وأيدت المحكمة العليا في أبريل 2022 الحكمين الصادرين بحقهما، ما يجعل تنفيذ إعدامهما وشيكا، بمجرد تصديق العاهل السعودي على الأحكام.

وأهابت “العفو الدولية” بالسلطات السعودية عدم التصديق على أحكام الإعدام وإعادة محاكمتهما.

كما دعت المنظمة الملك سلمان لأن يأمر بإجراء تحقيق عاجل يتسم بالحيادية، عن تعرض جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر، للتعذيب وسوء المعاملة.

وكذلك طالبت “العفو الدولية” الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.

وتفاعل النشطاء مع حملة منظمة العفو الدولية لوقف إعدام الناشطين البحرينيين.

وكتب أحد النشطاء مهاجما النظام السعودي:”متى يحاكم ال سعود بممارسة إرهاب الدولة على كل من اختلف معهم فى الحجاز؟.”

ومن جانبه أكد مرتضى السندي، القيادي بتيار الوفاء الإسلامي، مطالبة التيار بإلغاء أحكام الإعدام المسيسة التي تصدر ضد المعارضين في البحرين والحجاز.

وتابع في بيان له:”ونؤكد تضامننا ومطالبتنا بالإفراج عن الأخوين العزيزين (جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر) الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في بحكم آل سعود الظلمة.”

العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن محمد العتيبي وتحذر من “تعذيبه ومحاكمته” بالمملكة

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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1 تعليق

  1. هؤلاء الشيعة مخربين بالضبط مثل الاكراد افكارهم هدامة و اعمالهم و هدفهم التخريب فقط وهم الة بيد المجوس . هل هناك حرب واحدة في تاريخ الشيعة ضد اعداء الاسلام كلا . كل حروبهم ضد الاسلام والسنة فقط منذ تأسيسها من قبل اليهودي عبدالله بن سبئ . لا للافراج عنهم جهم وبئس المصير

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