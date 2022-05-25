“العفو الدولية” تضغط على محمد بن سلمان لوقف إعدام ناشطين بحرينيين

وطن- طالبت “منظمة العفو الدولية” بتحرك عاجل لمطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر على الناشطين البحرينيين جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر.

وقالت المنظمة في تقرير لها طالعته (وطن)، إن “جعفر” و”صادق” معرضان لخطر الإعدام الوشيك.

⚠️ تحرك عاجل ⚠️ يواجه جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر خطرًا وشيكًا بإعدامهما في المملكة العربية السعودية بعد إدانتهما في محاكمة فادحة الجور بتهم متعلقة بالإرهاب. طالبوا @KingSalman ألا يصادِق على حكمَيْ إعدامهما: https://t.co/8EzRQ87K4e#EndDeathPenalty

أنهوا _حكم_الإعدام# pic.twitter.com/iR4jFnamFF — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 25, 2022

وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا بالسعودية الأحكام الصادرة بحقهما ما يجعل إعدامهما وشيكا بمجرد تصديق الملك السعودي عليه.

وفي رسالتها للعاهل السعودي قالت المنظمة:”نحثكم على عدم المصادقة على إعدامهما وإلغاء إدانتهما نظرا للمخاوف الجسيمة بشأن عدالة محاكمتهما.”

كما طالبت “العفو الدولية” الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالأمر بإعادة المحاكمة بما يتماشى مع المحاكمة الدولية العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

ويشار إلى أن جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر، هما بحرينيان ينتميان للطائفة الشيعية، وحكم عليهما بالإعدام في أكتوبر 2021، بعد محاكمة وصفتها “العدل الدولية” بأنها (فادحة الجور) بتهم متعلقة بالإرهاب، تضمنت تهريب مواد متفجرة للسعودية والمشاركة في تظاهرات مناهضة لحكومة البحرين.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الشابين منذ العام 2015، من على جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين، واختفت أنبائهم لفترة بعدها.

وأيدت المحكمة العليا في أبريل 2022 الحكمين الصادرين بحقهما، ما يجعل تنفيذ إعدامهما وشيكا، بمجرد تصديق العاهل السعودي على الأحكام.

وأهابت “العفو الدولية” بالسلطات السعودية عدم التصديق على أحكام الإعدام وإعادة محاكمتهما.

كما دعت المنظمة الملك سلمان لأن يأمر بإجراء تحقيق عاجل يتسم بالحيادية، عن تعرض جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر، للتعذيب وسوء المعاملة.

وكذلك طالبت “العفو الدولية” الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإلغاء عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية.

وتفاعل النشطاء مع حملة منظمة العفو الدولية لوقف إعدام الناشطين البحرينيين.

وكتب أحد النشطاء مهاجما النظام السعودي:”متى يحاكم ال سعود بممارسة إرهاب الدولة على كل من اختلف معهم فى الحجاز؟.”

متى يحاكم ال سعود بممارسة إرهاب الدولة على كل من اختلف معهم فى الحجاز؟ — mnrldn (@mnrldn1974) May 25, 2022

ومن جانبه أكد مرتضى السندي، القيادي بتيار الوفاء الإسلامي، مطالبة التيار بإلغاء أحكام الإعدام المسيسة التي تصدر ضد المعارضين في البحرين والحجاز.

وتابع في بيان له:”ونؤكد تضامننا ومطالبتنا بالإفراج عن الأخوين العزيزين (جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر) الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في بحكم آل سعود الظلمة.”