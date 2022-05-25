اعتزال عبلة كامل الفن بشكل نهائي.. ماهي الحقيقة؟

وطن- تصدر اسم النجمة المصرية عبلة كامل، محركات البحث بعد تداول أنباء عن إعلانها اعتزال التمثيل بشكل كامل.

خائفة على صحتها

جاء ذلك بعد تداول تصريحات صحفية للمنتج المصري جمال العدل، والذي جاء فيها: ” تمنيت من سنتين التعاون مع عبلة كامل، وذهبت لمنزلها وحاولت إقناعها أكثر من مرة، ولكنها لم توافق”.

وتابع العدل: ” كان هذا الوقت إنتشار فيروس كورونا وكانت خائفة على صحتها”.

وأكد المنتج المصري أن عبلة كامل لن تمثل مجدداً. مشيراً إلي إنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطمئن علي صحتها لأنها لا تجيب على مكالماته.

طليق عبلة كامل ينفي

لكن الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل نفى الأمر، مؤكداً أن ما تم تداوله من أخبار اعتزالها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وأكد كمال أنه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018.

وكانت الفنانة قد قدمت أول أجزاء “سلسال الدم” عام 2013، ومن بعدها غابت عن الأنظار.

وبقيت تنتشر الشائعات حول اعتزال عبلة كامل ومرضها. لكن أسرتها تنفي كل مرة هذا الأمر تماما.

عبلة على مائدة الرحمن

وكان النشطاء قد تجاوبوا بشكل كبير مع صورة نشرها حساب منسوب للفنانة تظهرها وهي تتناول الطعام على موائد الرحمن في رمضان.

ونشر الحساب المنسوب للفنانة عبلة على انستغرام، الصورة موضحا أنها التقطت أول أيام شهر رمضان وهي تتناول الإفطار على مائدة الرحمن.

وكانت الصورة لتهنئة المتابعين بشهر رمضان. حيث علق الحساب المنسوب لها: “كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم”.

وبالبحث اتضح كذب هذه الصورة. حيث أن عبلة كامل في الأساس، لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل. والحساب الذي نشر الصورة مزيف وغير تابع لها.

ونفى طليق الفنانة صحة هذه الصورة التي تظهرها وهي تتناول الإفطار على مائدة الرحمن.

وكشف كمال أن هذه الصورة من كواليس مسلسل “سلسال الدم” حيث كانت تتناول إفطار رمضان مع فريق العمل.