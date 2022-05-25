أنف “إبراهيموفيتش” معروض للبيع في المزاد العلني لهذا السبب

وطن – عرض مشجعون سويديون غاضبون أنف زلاتان إبراهيموفيتش 40 عاماً، المقطوع من تمثال نجم منتخب بلادهم للبيع في المزاد العلني، احتجاجاً على خيانته لكرة القدم وفق زعمهم.

وكشف موقع “فارارناسان” السويدية، بأن المشجعون السويديون قرروا عرض أنف نجم فريق ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، المقطوع من تمثاله في المزاد العلني، بعد خيانة اللاعب الذي حول كرة القدم وفق رأيهم لتجارة.

تعرض تمثال زلاتان إبراهيموفيتش للتخريب مرة أخرى .. هذه المرة (أنفه) 🚨📸 pic.twitter.com/LgosNdLoqN — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 23, 2019

أنف إبراهيموفيتش في المزاد العلني

وبين الموقع السويدي، بأن قيمة المزاد المعلن من قبل جماهير وعشاق نادي مالمو الغاضبة، لأنف تمثال إبراهيموفيتش على موقع ” إيباي”، الثلاثاء، حيث بلغ قيمة المزاد من 610 دولار أمريكي.

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وكان تمثال زلاتان إبراهيموفيتش، الموجود في مسقط رأس اللاعب في مدينة مالمو جنوب دولة السويد، المنصوب في عام 2019. قد تعرض لاعتداءات عديدة من قبل الجماهير الغاضبة، على إثر استثماره في نادي هاماربي السويدي.

لا يزال مفقوداً

وأشار الموقع، بأن أنف تمثال إبراهيموفيتش قد قطع في ديسمبر عام 2019، وبعدها بأشهر قليلة قد قطعت قدماه. مما أدى إلى سقوطه على السياج. فيما لا يزال تمثال اللاعب مفقود حتى الآن.

تمثال من البرونز للنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في مسقط رأسه بمدينة مالمو pic.twitter.com/S2EzH1Beg1 — Goalna (@Goalna) October 8, 2019

من جانبه، دون تلك الجماهير الغاضبة بعد عرضهم أنف زلاتان إبراهيموفيتش للبيع في خطاب لهم، جاء فيه: ” كرة القدم كانت في الأصل حركة جماهيرية، لكنها تحولت بشكل متزايد إلى صناعة جماهيرية ذات طابع تجاري مفرط”.

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وأضافوا في خطابهم، ” نعتزم على استغلال تلك الأرباح بعد إتمام البيع في المزاد العلني، في مكافحة كرة القدم الحديثة والتجارية، كما والترويج لرياضة يكون التركيز فيها على حب الأندية واللعبة”.

تحطيم تمثال زلاتان ابراهيموفيتش في السويد 📸 pic.twitter.com/7qTh1hG6gI — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) January 5, 2020

ألقاب إبراهيموفيتش

وفي سياق آخر، فقد توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باللقب ال32 لقباً، بعد تتوجيه مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مع نادي ميلان.

خطاب زلاتان إبراهيموفيتش في غرفة الملابس بعد التتويج بالاسكوديتو 📽️🦁#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #دائمًا_معكم pic.twitter.com/viCzpDW6tq — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 23, 2022

وحقق اللاعب تلك الألقاب مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية خلال مشواره الكروي، فقد توج ب12 لقباً مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 5 ألقاب مع إنتر ميلان الإيطالي، و5 ألقاب مع برشلونة، 4 ألقاب مع أياكس الهولندي. و3 ألقاب مع ميلان الإيطالي و3 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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