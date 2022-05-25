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رياضة

أنف “إبراهيموفيتش” معروض للبيع في المزاد العلني لهذا السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أنف إبراهيموفيتش معروض للبيع في المزاد العلني watanserb.com
عرض أنف إبراهيموفيتش معروض للبيع في المزاد العلني

وطن – عرض مشجعون سويديون غاضبون أنف زلاتان إبراهيموفيتش 40 عاماً، المقطوع من تمثال نجم منتخب بلادهم للبيع في المزاد العلني، احتجاجاً على خيانته لكرة القدم وفق زعمهم.

وكشف موقع “فارارناسان” السويدية، بأن المشجعون السويديون قرروا عرض أنف نجم فريق ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، المقطوع من تمثاله في المزاد العلني، بعد خيانة اللاعب الذي حول كرة القدم وفق رأيهم لتجارة.

أنف إبراهيموفيتش في المزاد العلني

وبين الموقع السويدي، بأن قيمة المزاد المعلن من قبل جماهير وعشاق نادي مالمو الغاضبة، لأنف تمثال إبراهيموفيتش على موقع ” إيباي”، الثلاثاء، حيث بلغ قيمة المزاد من 610 دولار أمريكي.

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وكان تمثال زلاتان إبراهيموفيتش، الموجود في مسقط رأس اللاعب في مدينة مالمو جنوب دولة السويد، المنصوب في عام 2019. قد تعرض لاعتداءات عديدة من قبل الجماهير الغاضبة، على إثر استثماره في نادي هاماربي السويدي.

لا يزال مفقوداً

وأشار الموقع، بأن أنف تمثال إبراهيموفيتش قد قطع في ديسمبر عام 2019، وبعدها بأشهر قليلة قد قطعت قدماه. مما أدى إلى سقوطه على السياج. فيما لا يزال تمثال اللاعب مفقود حتى الآن.

من جانبه، دون تلك الجماهير الغاضبة بعد عرضهم أنف زلاتان إبراهيموفيتش للبيع في خطاب لهم، جاء فيه: ” كرة القدم كانت في الأصل حركة جماهيرية، لكنها تحولت بشكل متزايد إلى صناعة جماهيرية ذات طابع تجاري مفرط”.

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وأضافوا في خطابهم، ” نعتزم على استغلال تلك الأرباح بعد إتمام البيع في المزاد العلني، في مكافحة كرة القدم الحديثة والتجارية، كما والترويج لرياضة يكون التركيز فيها على حب الأندية واللعبة”.

ألقاب إبراهيموفيتش

وفي سياق آخر، فقد توج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باللقب ال32 لقباً، بعد تتوجيه مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مع نادي ميلان.

وحقق اللاعب تلك الألقاب مع مختلف الأندية في القارة الأوروبية خلال مشواره الكروي، فقد توج ب12 لقباً مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 5 ألقاب مع إنتر ميلان الإيطالي، و5 ألقاب مع برشلونة، 4 ألقاب مع أياكس الهولندي. و3 ألقاب مع ميلان الإيطالي و3 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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المصدروطن + فارارناسان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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