الرئيسيةرياضة5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة

5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غيابات الأهلي عن مباراة الوداد المغربي watanserb.com
غيابات فريق الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن – يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي، وسط الغيابات العديدة للاعبين، في نهائي القمة العربية على لقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وذكرت العديد من التقارير المصرية، عن غيابات العديد من نجوم الأهلي المؤثرين في صفوف فريق المارد الأحمر، عن المباراة النهائية أمام شقيقه الوداد البيضاوي في نهائي البطولة الأفريقية.

غيابات الأهلي المصري

وأوضحت تلك التقارير، غياب 5 نجوم في فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، قبيل السفر إلى دولة المغرب مع نهاية الأسبوع الجاري استعداداً لمواجهة الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا، وهم محمد عبد المنعم (مدافع)، ياسر إبراهيم (مدافع)، بدر بانون (مدافع)، أكرم توفيق (وسط)، عمار حمدي (وسط) بسبب الإصابة.

اقرأ أيضاً: 

وفي ذات السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، في تصريح له عبر إذاعة ” أون تايم سبورت“، بأن حمدي فتحي قد عاد إلى ممارسة التدريبات الجماعية مع الأهلي المصري بعد إصابته، إلى جانب عودة المالي أليو ديانغ والجنوبي الأفريقي لويس ميكيسوني.

حكم مباراة الأهلي والوداد

ومن المقرر أن يدير المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، الحكم الجنوبي الأفريقي فيكتور جوميز. كما ويعاونه في المباراة كمساعدين كلاً من: زاخيل ساكيلا، سورو فاتسو، هيلدر مارتينيز.

اقرأ أيضاً: 

بينما سيدير حكم تقنية الفيديو (VAR)، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده السوداني عبد الله مساعد، والتونسي هيثم قيراط.

وكان الحكم جوميز، قد أدار الموسم الماضي مباراة الأهلي والوداد، في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الذي انتهت بفوز المارد الأحمر على الوداد البيضاوي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

اقرأ أيضاً: 

يشار إلى أن مباراة الأهلي والوداد ستكون على أرض ملعب “ مركب محمد الخامس” بدولة المغرب، في ال30 من شهر مايو/ أيار الجاري.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + وسائل إعلام مصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الفواكه والخضروات كل يوم؟

بعد خرقها للهدنة.. الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس سعودية في سماء صنعاء

مشاهدة التلفاز بهذه الطريقة ستقتلك مبكراً

مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

تطبيق إلكتروني يخفف الأرق بطريقة أفضل من الحبوب المنومة.. بريطانيا أوصت باستخدامه رسمياً

حميمية جويل مردينيان وزوجها في مهرجان “كان” تثير الجدل وفستانها أشبه بقميص النوم! (شاهد)

اعتقال خلية لـ”حماس”خططت لاغتيال المتطرف ايتمار بن غفير واستهداف مرافق بطائرات مسيرة

تحقيق لـ”أسوشييتد برس” يؤكد استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

مصادر: هذا ما حدث مع الأمير حمزة في صلاة العيد ودفع الملك لاتخاذ قراره الصعب ضدّه

فابيو كارفاليو أولى صفقات ليفربول الرابحة قبيل الميركاتو الصيفي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا