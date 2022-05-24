5 غيابات مهمة لنجوم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن – يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة الوداد المغربي، وسط الغيابات العديدة للاعبين، في نهائي القمة العربية على لقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وذكرت العديد من التقارير المصرية، عن غيابات العديد من نجوم الأهلي المؤثرين في صفوف فريق المارد الأحمر، عن المباراة النهائية أمام شقيقه الوداد البيضاوي في نهائي البطولة الأفريقية.

غيابات الأهلي المصري

وأوضحت تلك التقارير، غياب 5 نجوم في فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، قبيل السفر إلى دولة المغرب مع نهاية الأسبوع الجاري استعداداً لمواجهة الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا، وهم محمد عبد المنعم (مدافع)، ياسر إبراهيم (مدافع)، بدر بانون (مدافع)، أكرم توفيق (وسط)، عمار حمدي (وسط) بسبب الإصابة.

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وفي ذات السياق، أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، في تصريح له عبر إذاعة ” أون تايم سبورت“، بأن حمدي فتحي قد عاد إلى ممارسة التدريبات الجماعية مع الأهلي المصري بعد إصابته، إلى جانب عودة المالي أليو ديانغ والجنوبي الأفريقي لويس ميكيسوني.

مع شوبير – الحلقة الكاملة الثلاثاء 24-5-2022https://t.co/FRNX8SUaQC — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 24, 2022

حكم مباراة الأهلي والوداد

ومن المقرر أن يدير المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، الحكم الجنوبي الأفريقي فيكتور جوميز. كما ويعاونه في المباراة كمساعدين كلاً من: زاخيل ساكيلا، سورو فاتسو، هيلدر مارتينيز.

رسميًا 🚨 فيكتور جوميز حكما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وباملاك تيسيما على تقنية الفيديو. pic.twitter.com/3v2iTiTpEl — FilGoal (@FilGoal) May 21, 2022

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بينما سيدير حكم تقنية الفيديو (VAR)، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويساعده السوداني عبد الله مساعد، والتونسي هيثم قيراط.

وكان الحكم جوميز، قد أدار الموسم الماضي مباراة الأهلي والوداد، في إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الذي انتهت بفوز المارد الأحمر على الوداد البيضاوي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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يشار إلى أن مباراة الأهلي والوداد ستكون على أرض ملعب “ مركب محمد الخامس” بدولة المغرب، في ال30 من شهر مايو/ أيار الجاري.

آخر فوز للوداد على حساب الأهلي كان نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017. 👇 🇲🇦 الوداد 1-0 الأهلي 🇪🇬 هل يُكرر الوداد الفوز بالنهائي هذا الموسم؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel | @AlAhly pic.twitter.com/Xw6505OzOb — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 23, 2022

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