مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

وطن – أشاد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مروان بشارة، بكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام بمنتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” المنعقد في سويسرا، وتركيزه على القضية الفلسطينية وحديثه عن استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقلة، في الوقت الذي أدار الجميع ظهرهم لفلسطين، بحسب قوله.

وقال “بشارة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن “تحول قطر السريع من دولة صغيرة محاصرة ومقاطعة بشكل غير عادل إلى لاعب قوي وحيوي في الشؤون الإقليمية والداخلية ليس أقل من معجزة”.

وأضاف إن “الدعم الصوتي والجريء لفلسطين عندما يدير الآخرون ظهورهم لها هو أمر مذهل”.

#Qatar’s speedy turnaround from an unfairly besieged & boycotted tiny nation to a strong & energetic player in regional & int affairs is no less than miraculous. Its vocal & daring support for occupied #Palestine when others turn their back on it is astounding. #Davos an example — Marwan Bishara (@marwanbishara) May 23, 2022

وكان أمير قطر لشيخ تميم بن حمد، قد أعطى وقتا كبيرا في حديثه امام منتدى “دافوس”، الاثنين، للحديث عن القضية الفلسطينية، مركزا على واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

أمير قطر ينتقد ازدواج المعايير الدولية في قتل الصحفيين

وقال إن “فلسطين ظلت جرحا مفتوحا منذ إنشاء الأمم المتحدة”، مردفا أن الصحفية أبو عاقلة “قتلت في فلسطين وحرمت من جنازة تصون كرامة الموتى”.

وأضاف: “مقتل شيرين لا يقل رعبا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا والثمانية عشر في فلسطين منذ عام 2000”.

وأردف: “ينبغي ألا نتسامح مع هذا الكم من العدوان والمعايير المزدوجة بشأن قيمة الإنسان على أساس الانتماء”.

الوفد الإسرائيلي يغادر القاعة أثناء حديث امير قطر

وكانت كلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن فلسطين والصحفية شيرين أبو عاقلة، قد أغضبت وفد الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر أعضاء الوفد الإسرائيلي وهم يغادرون قاعة المنتدى، بمجرد نطق الشيخ تميم بن حمد، لاسم شيرين أبو عاقلة.

وفي 11 مايو الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.

وحول الملف النووي الإيراني، قال أمير قطر: “إيران جار لنا ونحاول المساعدة وحث جميع الأطراف على العودة إلى الاتفاق النووي”.

وذكر أن بلاده “لا تدعي دورا رسميا للوساطة بين الغرب وإيران”، مؤكدا أن الدوحة تعمل على إدارة وحل وتخفيف النزاعات بما في ذلك العمل المستمر في أفغانستان.

واستطرد: “يجب ألا نتخلى عن محاولة الجمع بين أطراف النزاعات وجهودنا يجب أن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قال: “الحرب في أوروبا عمقت أزمة الطاقة حول العالم”.

وزاد: “نحن على تواصل مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية ومستعدون لبذل الجهود لإيجاد حل سلمي”.

وحول كأس العالم لكرة القدم 2022، أفاد أمير قطر، بأن بلاده “تعمل بكل جهد لتكون البطولة في قطر فرصة للتعرف على منطقتنا التي عانت من التمييز”.

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