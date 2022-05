مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

وطن – أشاد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مروان بشارة، بكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام بمنتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” المنعقد في سويسرا، وتركيزه على القضية الفلسطينية وحديثه عن استشهاد مراسلة قناة “الجزيرة”، شيرين أبو عاقلة، في الوقت الذي أدار الجميع ظهرهم لفلسطين، بحسب قوله.

وقال “بشارة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن “تحول قطر السريع من دولة صغيرة محاصرة ومقاطعة بشكل غير عادل إلى لاعب قوي وحيوي في الشؤون الإقليمية والداخلية ليس أقل من معجزة”.

وأضاف إن “الدعم الصوتي والجريء لفلسطين عندما يدير الآخرون ظهورهم لها هو أمر مذهل”.

#Qatar’s speedy turnaround from an unfairly besieged & boycotted tiny nation to a strong & energetic player in regional & int affairs is no less than miraculous. Its vocal & daring support for occupied #Palestine when others turn their back on it is astounding. #Davos an example

