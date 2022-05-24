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الهدهد

فيديو “أم تناجي بأولادها” يثير غضب العمانيين ضد وزارة الإسكان والتنمية الاجتماعية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أم عمانية تناجي بأولادها watanserb.com
أم عمانية تناجي بأولادها

وطن – تداول ناشطون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة تبكي من وتناجي بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أشارت السيدة إلى ان ابنها في السجن بسبب تراكم فواتير الإيجار وخدمات الكهرباء والماء، وتعيش ظروف اقتصادية قاهرة لا تقوى على مواجهتها.

وأشارت أنها تعيس في بيت إيجار وتتنقل باستمرار من بيت إلى بيت، ولا تستطيع دفع مستحقات الإيجار، لافتة إلى إنها تقدمت لوزارة الإسكان للحصول على سكن منذ عام 2011، مشيرة إلى أن المسؤولين أبلغوها بأن الشروط لا تنطبق على حالتها.

وشددت على أنها بلا عمل، ولا تقوى على دفع الإيجار.

حملة تضامن واسعة ووسم ” أم تناجي بأولادها” يتصدر

وتضامن المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” مع السيدة، ودشنوا وسما بعنوان: “#أم_تناجي_بأولادها”، عبروا فيه عن تضامنهم معها ومع حالتها، في حين عبروا عن غضبهم أيضا من المسؤولين المقصرين الذين لا يقومون بواجبهم تجاه مثل هذه الحالات.

وقال المغرد، هزاع بن سبيت، معلقا على الفيديو المتداول:” ابسط رد راح نشوفه من وزارة التنمية واتعودنا عليه دائما ، تم التواصل مع صاحبة المقطع وتم التعامل مع الموقف وووو .. وانتهى الموضوع !! طيب الى متى راح نستمر على هذا الحال ؟ الفقر دخل بيوت الكثيرين وعزة النفس ماتسمح للكل بأن يطلع ويصور حالته وعائلته ! اتقو الله”.

من جانبه، قال المغرد، هيثم الوهيبي:” إذا لم يحرك المسئولين عن هذا الملف ساكن بعد هذه المناجاة فاقيموا لهم العزاء.”

واستنكرت المغردة، مريم، تعامل الحكومة مع هذه الحالات، قائلة:” يعني لازم الشخص يطلع ويبكي ويشتكي في مواقع التواصل الاجتماعي وين وزارة الإسكان والتنمية الاجتماعية دوركم هو خدمة المواطن الله يعينا على هالحال”.

وروى المغرد، أحمد الهاشمي، ماتعرضت له هذه الام من إهمال أمام عينيه، قائلا:” قبل أيام هذه الأم المسكينة كانت أمامي و انا انتظر دوري تخاطب موظفة البنك و تقول لها بانكسار واضح (أرحموني أنا اجي في الشمس و بتكسي رايح جاي و عندي أطفال ينتظروني أرجع) و الموظفة تسوي نفسها ما تسمعها كأنها تشحت من عندها.. حتى تقدير حاجة الفقير أصبح معدوم”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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