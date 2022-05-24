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“رويترز” تكشف عن استثمارات قطرية جديدة في بريطانيا.. هذه قيمتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
استثمارات قطرية في بريطانيا watanserb.com
استثمارات قطرية في بريطانيا

وطن- قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها اتفقت على شراكة استثمارية استراتيجية جديدة مع قطر، والتي ستشهد استثمار الدولة الخليجية ما يصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني (12.5 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز” فقد تم توقيع الاستثمار، الذي سيغطي قطاعات مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني، خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: “قطر شريك مهم للمملكة المتحدة، تدعمها قيادة الشيخ تميم بن حمد”.

نيويورك تايمز: نفوذ قطر يتصاعد عالميا بشكل أكبر مما كان يتخيله أي شخص

وتابع:”لقد أجرينا مناقشة غنية حول القضايا التي تهم بلدينا، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد، وضمان الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي المروع لأوكرانيا”.

نفوذ قطر يتصاعد عالميا

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أكدت في تقرير سابق لها بأن الحرب الروسية على أوكرانيا زادت من نفوذ قطر عالميا.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى ضخ الدوحة، كميات متزايدة من الغاز الطبيعي إلى قائمة متزايدة من العملاء في جميع أنحاء العالم، وجمعها ثروة كبيرة أكسبها أهمية جيوسياسية.

وقالت إنه في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون، إلى حرمان روسيا من دخلها من النفط والغاز، نظر الغرب إلى قطر كمصدر بديل للوقود الحيوي لأوروبا التي تعتمد عليه بشكل كامل.

وارتفاع الاهتمام بالغاز القطري ـ بحسب ذات التقرير ـ يمثل تحولًا حادًا بالنسبة لبلد اعتاد في السنوات الأخيرة على قيام القادة الغربيين بمهاجمة الوقود الأحفوري لمساهمته في تغير المناخ، حيث بات هؤلاء القادة يتدافعون الآن للحصول على الغاز.

وأدى ذلك إلى زيادة شعبية قطر، التي تتنافس مع الولايات المتحدة وأستراليا على موقع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

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المصدر"رويترز" ،نيويورك تايمز ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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