حميمية جويل مردينيان وزوجها في مهرجان “كان” تثير الجدل وفستانها أشبه بقميص النوم! (شاهد)

وطن – أثارت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، جدلاً واسعاً بجرأتها مع زوجها خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.

قبل وأحضان حميمية

وارتدت جويل مردينيان فستاناً ضيقاً باللون الأزرق مكشوفاً بطريقة فاضحة لدى منطقة الصحة، وبفتحة جانبية طويلة لأعلى الساق أيضاً.

وقام زوج جويل مردينيان باحتضانها وتقبيلها بطريقة حميمية أكثر من مرة، الأمر الذي أثار غضب متابعيها.

فكتب أحدهم: ” حاسة انكم بتتصنعوا الحب والرومانسية”.

ووافقته متابعة الرأي وكتبن: ” حاسة انو في شى مش حقيقي . في شي غايب”.

وسخر آخر قائلا: ” لما نكون بالبيت مقطعين بعض وقدام الناس ناخد هدنة”.

واكتفت متابعة بالاستعانة بالمثل القائل ” ان لم تخجل ففعل ما شئت”.

قميص نوم أم فستان؟

وانتقدت أخرى ملابسها وكتبت: ” اما ان الاوان يا جويل نحبك بس لبسك اوفر”.

وكتب ناشط: ” كل شوي يستعرضو البوس والاحضان على الكمرات مكانها البيت وغرف النوم مش السوشيال ميديا غريب والله”.

وتساءل آخر: ” يعني عادي هيج زوجتك عريانه طبيعي !!!!هذا فستان لو قميص نوم؟”.

جويل في “كان”

وظهرت جويل مردينيان بإطلالة أخرى في أحد فعاليات مهرجان كان توقيع نيكولا جبران.

وجاء الفستان الوردي بسيطًا من الأعلى وبكتف منسدل، وتميز الجزء العلوي بثنيات ضيقة.

فيما جاء الجزء السفلي منفوشًا للغاية من الكرانيش الصغيرة.

كما تميز فستان جويل بنظام الكتف الواحد بنفس تصميم الكرانيش.

واعتمدت جويل تسريحة الكعكة المنخفضة، واختارت مكياجاً بالألوان الترابية.

نجمات عرب في مهرجان كان

وشهدت الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي حضور عدد من النجمات العرب ليتألقن على السجادة الحمراء.

وجاء ضمن المشاركين في حفل العشاء، الفنانة المصرية ياسمين صبري، والفنانة الشابة تارا عماد، والممثلة السعودية عهد كامل، والممثلة السعودية ميلا الزهراني.

ونشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر “ستوري” حسابها بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعها بياسمين وتارا من الحفل.

كما شاركت نجمات عالميات في العشاء، على رأسهم عارضة الأزياء والنجمة العالمية ناعومي كامبل، والفنانة العالمية ناعومي هاريس. والممثلة الإسبانية روزى دى بالما، والممثلة الفرنسية كاميل رازات، وعارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو. والفنانة كيت جراهام، ، والممثل أليكس بيتفير وغيرهم.