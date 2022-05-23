فيديو محمد صلاح وهو يحتضن زوجة صديقه يثير ضجة واسعة! (شاهد)

وطن – تسبب احتضان اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي زوجة زميله، اللاعب اليوناني كوستاس تسيميكاس، في موجة جدلٍ واسعة.

وحدث ذلك بعد نهاية مباراة ليفربول وولفارهامبتون، الأحد، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 3-1، لكن رفاق صلاح لم يتمكنوا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي كان من نصيب نادي مانشستر سيتي.

واصطحب نجوم ليفربول بمن فيهم صلاح، زوجاتهم وأطفالهم إلى ملعب “أنفيلد” الذي احتضن لقاء “الريدز” وولفارهامبتون، لتحية الجماهير بعد ختام مباريات الدوري.

لكن لقطة صلاح مع زوجة زميله في نادي ليفربول، اليوناني كوستاس تسيميكاس، أثارت جدلا واسعا.بحسب “روسيا اليوم”

وظهر صلاح، الذي توج بجائزة أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد لقاء وولفارهامبتون، هو يحتضن زوجة تسيميكاس، وهو تصرف انتقده بشدة محبو “صلاح” .

زوجة محمد صلاح تلفت الأنظار

وكانت لفتت ماجي صادق زوجة نجم ليفربول الإنجليزي، الأنظار، خلال احتفالها مع زوجها بحصوله على عقب جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ولاحظ الجمهور أن زوجة صلاح قد خسرت كثيراً من وزنها، وظهرت وهي ترتدي بنطال “شارليستون”.

وبدت زوجة صلاح سعيدة بما حصل عليه زوجها، فيما شاركا ابنتيهما في الاحتفال على أرضية الملعب وأمام الالاف من الجماهير في أعقاب انتهاء المباراة .

وتعليقاً على ظهور زوجة صلاح، كتب أحد المغردين: “ما شاء الله زوجة محمد صلاح نحفت كثير عن أول”.

كما قالت مغردة: “زوجة محمد صلاح مثال ممتاز للإرادة والتصميم والبعد عن الإحباط والابتعاد. انتقدت كثيرا فى وزنها السابق وفى ملابسها واستطاعت الآن ان ترد بأناقتها ووزنها المثالي. اسره مصريه جميله مثال للكفاح والاراده للوصول للقمه”.