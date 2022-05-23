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فيديو للداعية الراحل أحمد القطان يشنّ هجوما على “ابن زايد”: “الحذر من يهود العرب”

عرف الداعية الكويتي بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية ورفضه التطبيع

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الشيخ أحمد القطان يهاجم محمد بن زايد watanserb.com
الشيخ أحمد القطان هاجم محمد بن زايد بعد توقيعه اتفاق التطبيع مع الاحتلال

وطن – أعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، تداول مقطع فيديو سابق، للداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان الذي توفي عصر الإثنين، يوجّه رسالة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الرئيس الإماراتي حالياً)، عقب الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

الفيديو نشره حساب “المجلس” الكويتي على تويتر، وظهر فيه الشيخ أحمـد القطان، قائلاً: “لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود، لا للدويلة رشوةً ثمناً لآهات الشهيد. كل السيوف تكسرت، لم يبق إلا ابن الوليد، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود”.

كما ذكَّر الشيخ “القطان”، ولي عهد أبوظبي برد فعل السلطان عبد الحميد الثاني، عندما طلبوا منه التنازل عن فلسطين مقابل بقائه في الملك، فقال لهم: “لا أوقع ولو قيد شبر، لأن أرض فلسطين، وقف إلى يوم القيامة، فقالوا إذاً نزيل ملكك، قال افعلوا ما شئتم”.

وفي رسالة مبطنة إلى محمد بن زايد وحلفائه قال القطان: “ولا يضرنكم ولا يهولنكم ما يحدث للأمة اليوم. أنَّ التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. والحذر كل الحذر من المتآمرين وهم أشد عداوة من بني إسرائيل، وهم يهود العرب”.

وفاة الشيخ أحمـد القطان 

وأعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطّان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

الشيخ أحمد القطان watanserb.com
الشيخ أحمد القطان

ويعد الشيخ “القطان” أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج. وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

ووصف الداعية الراحل “القطان” بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاعه الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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