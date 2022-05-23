فيديو للداعية الراحل أحمد القطان يشنّ هجوما على “ابن زايد”: “الحذر من يهود العرب”

وطن – أعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، تداول مقطع فيديو سابق، للداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان الذي توفي عصر الإثنين، يوجّه رسالة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الرئيس الإماراتي حالياً)، عقب الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

الفيديو نشره حساب “المجلس” الكويتي على تويتر، وظهر فيه الشيخ أحمـد القطان، قائلاً: “لا صلح لا تفويض لا تفريط في أرض الجدود، لا للدويلة رشوةً ثمناً لآهات الشهيد. كل السيوف تكسرت، لم يبق إلا ابن الوليد، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود”.

فيديو/ الشيخ أحمد القطان يحكي ردة فعل السلطان عبدالحميد الثاني عندما طلبوا منه التنازل عن فلسطين مقابل بقاءه في الملك. pic.twitter.com/Vhx8bungVm — المجلس (@Almajlliss) August 23, 2020

كما ذكَّر الشيخ “القطان”، ولي عهد أبوظبي برد فعل السلطان عبد الحميد الثاني، عندما طلبوا منه التنازل عن فلسطين مقابل بقائه في الملك، فقال لهم: “لا أوقع ولو قيد شبر، لأن أرض فلسطين، وقف إلى يوم القيامة، فقالوا إذاً نزيل ملكك، قال افعلوا ما شئتم”.

وفي رسالة مبطنة إلى محمد بن زايد وحلفائه قال القطان: “ولا يضرنكم ولا يهولنكم ما يحدث للأمة اليوم. أنَّ التفت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. والحذر كل الحذر من المتآمرين وهم أشد عداوة من بني إسرائيل، وهم يهود العرب”.

وفاة الشيخ أحمـد القطان

وأعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطّان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

ويعد الشيخ “القطان” أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج. وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

ووصف الداعية الراحل “القطان” بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاعه الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.