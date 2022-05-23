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الهدهد

سفارة قطر في باريس تغرّد عن “جريمة قتل بشعة” بحقّ أحد حراسها

أعربت عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مقتل حارس امن سفارة قطر في باريس watanserb.com
رجال شرطة فرنسيون ينتشرون خارج سفارة قطر في باريس بعد حادث مقتل حارس امن

وطن – علّقت سفارة قطر في باريس على واقعة مقتل أحد حراسها صباح الإثنين في العاصمة الفرنسية .

وعبر حسابها الرسميّ في تويتر، قالت سفارة قطر في باريس: “في جريمة بشعة وغير مبررة قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات”.

وأضافت السفارة القطرية في تغريدةٍ ثانية: “نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد”.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نقلت عن مصدر قريب من التحقيق أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم.

من جهتها، علمت وكالة “فرانس برس” من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، أن الضحية حارس أمن السفارة.

سفارة دولة قطر في باريس watanserb.com
سفارة دولة قطر في باريس

وبحسب المصدر القريب من التحقيق، فقد وقعت مشادة بين الرجلين أمام السفارة، وتعرّض الحارس للضرب.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنّ “ملابسات وفاة الحارس لم تحدد بعد بدقة”.

واستبعد مصدر قضائي أن يكون الحادث “إرهابياً”.

 

 

المصدروطن + تويتر + لو باريزيان
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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