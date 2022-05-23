سفارة قطر في باريس تغرّد عن “جريمة قتل بشعة” بحقّ أحد حراسها

وطن – علّقت سفارة قطر في باريس على واقعة مقتل أحد حراسها صباح الإثنين في العاصمة الفرنسية .

وعبر حسابها الرسميّ في تويتر، قالت سفارة قطر في باريس: “في جريمة بشعة وغير مبررة قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات”.

في جريمة بشعة وغير مبررة قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الإثنين، وفور حدوث الجريمة قامت السلطات باعتقال المشتبه به وباشرت التحقيقات — Ambassade du Qatar (@QatarAmbFrance) May 23, 2022

وأضافت السفارة القطرية في تغريدةٍ ثانية: “نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد”.

نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد. تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد. — Ambassade du Qatar (@QatarAmbFrance) May 23, 2022

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية نقلت عن مصدر قريب من التحقيق أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم.

من جهتها، علمت وكالة “فرانس برس” من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس، أن الضحية حارس أمن السفارة.

وبحسب المصدر القريب من التحقيق، فقد وقعت مشادة بين الرجلين أمام السفارة، وتعرّض الحارس للضرب.

وقالت النيابة العامة الفرنسية إنّ “ملابسات وفاة الحارس لم تحدد بعد بدقة”.

واستبعد مصدر قضائي أن يكون الحادث “إرهابياً”.