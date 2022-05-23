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رحيل الداعية الكويتي أحمد القطان .. نعي واسع لـِ”خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”

عرف بدفاعه القوي على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
أحمد القطان

وطن – أعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

ويُعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد، وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

الشيخ أحمد القطان
الشيخ أحمد القطان

ووصف الداعية الراحل أحمد القطان بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاع الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي عيسى الكندري: “رحم الله الشيخ الجليل احمد القطان وخالص العزاء بوفاته والذي نذر نفسه ومسيرته للدعوة كما نستذكر دوره ابان الغزو الغاشم وهو يحشد لصالح القضية الكويتية ولاننسى دفاعه وموقفه تجاه الاقصى المبارك”.

نعي واسع .. وإشادة بـ”خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”

وأثارت وفاة الداعية أحمد القطان، حزّن محبيّه، الذين سارعوا إلى نعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ، والإشادة بمواقفه من القضية الفلسطينية، والمسجد الأقصى، داعين له بالرحمة والقبول .

وقال الشاعر الكويتي أحمد الكندري، في نعي الداعية الراحل: “إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ أحمد القطان في ذمة الله اللهم إنا نشهدك بأنه نشر دينك ودعوتك وحارب الطغاة المجرمين وكان خطيبا فذا للدفاع عن المسجد الأقصى اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

بينما كتب أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقاً، أحمد عيسى المعصراوي: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء فى وفاة الشيخ أحمد القطان عظم الله أجركم وجبر مصابكم نسألُ الله أن يرحمهُ رحمةً واسعةً وأن يُسكنهُ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يُنزلَ على قلوبكم بَرْدَ السَّكينة والرضا”.

في حين غرّد عضو مجلس الأمة الكويتي د. عبدالعزيز طارق الصقعبي: “نعزّي أنفسنا وأهل الكويت والعالم الإسلامي أجمع بوفاة الداعية الجليل والمربي الفاضل خطيب منبر الدفاع عن الأقصى الشريف الشيخ أحمد القطان”.

بينما غرّد ناصر الدويلة، عضور مجلس الأمة سابقاً، ناعيا: “انتقل الى رحمة الله تعالي الشيخ احمد القطان. نسأل الله ان يرحمه بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته. و هو من دعاة الصحوة الاسلاميه في كل منطقة الخليج. كان رحمه الله ممن اثر في شباب الكويت و بناتها. و نسأل الله ان لا يحرمه الاجر و الثواب و ان يبارك في جهوده و جهود المخلصين من المسلمين”.

كما كتب الداعية الفلسطيني جهاد حلس: “توفي اليوم الداعية الكويتي الكبير أحمد القطّـان. وهو الذي أمضى عمره، وأفنى حياته في الدفاع عن قضايا المسلمين. حتى لقبه أهل بلده بخطيب المسجد الأقصى من شدة حبه للأقصى ودفاعه عنه!!”.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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