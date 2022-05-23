رحيل الداعية الكويتي أحمد القطان .. نعي واسع لـِ”خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”

وطن – أعلن في الكويت، عصر الإثنين، عن وفاة الداعية الكويتي الشيخ أحمد القطان بعد صراعٍ مع المرض عن عمر ناهز (76 عامًا).

ويُعد الشيخ أحمد القطان أشهر خطباء المساجد، وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين .

ووصف الداعية الراحل أحمد القطان بأنه “خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”؛ نظراً لدفاع الصلب عن المسجد الأقصى المبارك.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي عيسى الكندري: “رحم الله الشيخ الجليل احمد القطان وخالص العزاء بوفاته والذي نذر نفسه ومسيرته للدعوة كما نستذكر دوره ابان الغزو الغاشم وهو يحشد لصالح القضية الكويتية ولاننسى دفاعه وموقفه تجاه الاقصى المبارك”.

نعي واسع .. وإشادة بـ”خطيب منبر الدفاع عن الأقصى”

وأثارت وفاة الداعية أحمد القطان، حزّن محبيّه، الذين سارعوا إلى نعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ، والإشادة بمواقفه من القضية الفلسطينية، والمسجد الأقصى، داعين له بالرحمة والقبول .

وقال الشاعر الكويتي أحمد الكندري، في نعي الداعية الراحل: “إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ أحمد القطان في ذمة الله اللهم إنا نشهدك بأنه نشر دينك ودعوتك وحارب الطغاة المجرمين وكان خطيبا فذا للدفاع عن المسجد الأقصى اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

إنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ أحمد القطان في ذمة الله اللهم إنا نشهدك بأنه نشر دينك ودعوتك وحارب الطغاة المجرمين وكان خطيبا فذا للدفاع عن المسجد الأقصى اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله

وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة — أحمد محمد الكندري (@eng_alkandari) May 23, 2022

بينما كتب أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وشيخ عموم مقارئ الديار المصرية سابقاً، أحمد عيسى المعصراوي: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء فى وفاة الشيخ أحمد القطان عظم الله أجركم وجبر مصابكم نسألُ الله أن يرحمهُ رحمةً واسعةً وأن يُسكنهُ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يُنزلَ على قلوبكم بَرْدَ السَّكينة والرضا”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص العزاء فى وفاة الشيخ #أحمد_القطان

عظم الله أجركم وجبر مصابكم

نسألُ الله أن يرحمهُ رحمةً واسعةً وأن يُسكنهُ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يُنزلَ على قلوبكم بَرْدَ السَّكينة والرضا pic.twitter.com/DHgO0ONfX2 — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) May 23, 2022

في حين غرّد عضو مجلس الأمة الكويتي د. عبدالعزيز طارق الصقعبي: “نعزّي أنفسنا وأهل الكويت والعالم الإسلامي أجمع بوفاة الداعية الجليل والمربي الفاضل خطيب منبر الدفاع عن الأقصى الشريف الشيخ أحمد القطان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون نعزّي أنفسنا وأهل الكويت والعالم الإسلامي أجمع بوفاة الداعية الجليل والمربي الفاضل خطيب منبر الدفاع عن الأقصى الشريف الشيخ #أحمد_القطان رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان pic.twitter.com/hSz2rJaXdi — د. عبدالعزيز طارق الصقعبي (@draalsaqobi) May 23, 2022

بينما غرّد ناصر الدويلة، عضور مجلس الأمة سابقاً، ناعيا: “انتقل الى رحمة الله تعالي الشيخ احمد القطان. نسأل الله ان يرحمه بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته. و هو من دعاة الصحوة الاسلاميه في كل منطقة الخليج. كان رحمه الله ممن اثر في شباب الكويت و بناتها. و نسأل الله ان لا يحرمه الاجر و الثواب و ان يبارك في جهوده و جهود المخلصين من المسلمين”.

انتقل الى رحمة الله تعالي الشيخ احمد القطان نسأل الله ان يرحمه بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و هو من دعاة الصحوة الاسلاميه في كل منطقة الخليج و كان رحمه الله ممن اثر في شباب الكويت و بناتها و نسأل الله ان لا يحرمه الاجر و الثواب و ان يبارك في جهوده و جهود المخلصين من المسلمين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 23, 2022

كما كتب الداعية الفلسطيني جهاد حلس: “توفي اليوم الداعية الكويتي الكبير أحمد القطّـان. وهو الذي أمضى عمره، وأفنى حياته في الدفاع عن قضايا المسلمين. حتى لقبه أهل بلده بخطيب المسجد الأقصى من شدة حبه للأقصى ودفاعه عنه!!”.