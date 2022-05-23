حالة إغماء لفرد بحرس الشرف العُماني في حضرة السلطان هيثم

وطن- لفت موقف لأحد أفراد حرس الشرف العماني الأنظار، الاثنين، أثناء استقبال السلطان هيثم بن طارق، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

حرس الشرف العماني وحالة إغماء

وأثناء تشريفة الاستقبال وبحسب مقطع متداول رصدته (وطن)، ظهر أحد أفراد حرس الشرف وهو يسقط على الأرض فجأة.

حالة اغماء لفرد في حرس الشرف العماني اثناء استقبال الرئيس الايراني في سلطنة عمان . pic.twitter.com/ziVXN71zyI — ‏Ayda News (@AydaNews) May 23, 2022

وعلى ما يبدو أنه دخل في حالة إغماء جراء الطقس الحار والإجهاد الشديد.

وتحرك بعض عناصر حرس الشرف الآخرين بجانبه محاولين مساعدته بعد سقوطه، لكنهم تراجعوا مسرعين وعادوا لأماكنهم حيث كان السلطان هيثم وضيفه يمرون من أمامهم.

وتفاعل العمانيون على مواقع التواصل بشكل كبير مع الموقف، مشيدين بجهود حرس الشرف العماني وعملهم تحت ضغوط كبيرة لإظهار السلطنة بوجه مشرف.

وفي هذا السياق كتب المذيع في تلفزيون سلطنة عمان محمد الذهلي:”تحية فخر واعتزاز للإخوة والأخوات من “حرس الشرف” على ثباتهم المعهود، وأدائهم الرائع لحفل الاستقبال.”

تحية فخر واعتزاز للإخوة والأخوات من "حرس الشرف" على ثابتهم المعهود، وادائهم الرائع لحفل الاستقبال.

ما حدث من ارهاق لبعضهم هو أمر طبيعي جداً في ظل الظروف المناخية الصعبة.🤍

حفظ الله جلالته وجميع من يقطن هذه الأرض الطيبة.

#الرييس_الايراني_في_مسقط pic.twitter.com/Hwx64hv4al — محمد الذهلي (@mr_mh101) May 23, 2022

وتابع موضحا أن ما حدث من إرهاق لبعضهم هو أمر طبيعي جداً في ظل الظروف المناخية الصعبة.

وقال إبراهيم زهران إن ما حدث اليوم من سقوط لبعض رجال حرس الشرف “أمرٌ يحصل، سيّما في هذه الأجواء الحّارة، والتي لاقى معها ضيف السلطنة استقبالاً مُشرّفاً وحاراً.”

كما أكد حاتم الوهيبي من جانبه أن ما حصل من سقوط أحد أفراد حرس الشرف أثناء الاستقبال، هو أمر وارد حدوثه وخارج عن سيطرة الإنسان.

ما حصل من سقوط أحد أفراد حرس الشرف أثناء استقبال أمر وارد حدوثه وخارج سيطرة الإنسان ويحصل بإستمرار في الدول البارده والحاره

حفظ الله الجميع من كل مكروه وشفى وعافا مرضى المسلمين وجزى الله المحسنين خيرا عظيما#الرييس_الايراني_في_مسقط pic.twitter.com/eTZ6bIkQCn — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) May 23, 2022

واستشهد “الوهيبي” بحوادث مماثلة لحرس الشرف في دول أخرى، لافتا إلى أنه حتى في الدول ذات الطقس البارد يحصل هذا الأمر.

الناشط فهمي الجديدي أثنى بدوره على جهود حرس الشرف العماني قائلا:”يا رجال عمان البواسل لكم مني تحية إكبار وإجلال، خاصاً بالذكر رجال الحرس السلطاني العماني حرس الشرف الأبطال.”

وتابع:”يا واجهة كل مواطن في تشريفات ضيوف سلطنة عُمان تحية عطرة على ثباتكم المعهود وأدائكم الرائع. ”

يا رجال عمان البواسل لكم مني تحية أكبار وإجلال خاصاً بالذكر رجال الحرس السلطاني العماني {حرس الشرف} الأبطال ياواجهت كل مواطن في تشريفات ضيوف سلطنة عُمان تحية عطره على ثباتكم المعهود وادائكم الرائع. #الرييس_الايراني_في_مسقط#عمان_وإيران_تاريخ_مشترك#سلطنة_عمان pic.twitter.com/pJTPIipXZ6 — fahmi aljadidi.. 🇴🇲📸 (@fahmi12861) May 23, 2022

زيارة إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان

ويشار ‘إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل إلأى سلطنة عمان، الاثنين، في أول زيارة له إلى السلطنة منذ توليه الحكم.

وكان السلطان هيثم بن طارق، رأس مستقبلي “رئيسي” في المطار.

العمانيون احتفوا عبر مواقع التواصل بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الإيراني تلبية لدعوى السلطان هيثم.

وراج عبر التريند العماني بتويتر وسما بعنوان:“الرئيس الايراني في مسقط“، رحبوا فيه بضيف السلطنة، مشيدين بالعلاقات التي تجمع بين الدولتين.

ويرى محللون أن التواصل العماني مع إيران قد يؤدي إلى وقف نزيف الحرب اليمنية، من خلال وساطة مسقط للحل.

ومعروف أن إيران هي من تمسك بطوق جماعة الحوثي المتمردة في اليمن.