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حالة إغماء لفرد بحرس الشرف العُماني في حضرة السلطان هيثم

باسل النجار
كتب باسل النجار
حالة إغماء لحرس الشرف العُماني watanserb.com
الرئيس الإيراني في مسقط

وطن- لفت موقف لأحد أفراد حرس الشرف العماني الأنظار، الاثنين، أثناء استقبال السلطان هيثم بن طارق، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

حرس الشرف العماني وحالة إغماء

وأثناء تشريفة الاستقبال وبحسب مقطع متداول رصدته (وطن)، ظهر أحد أفراد حرس الشرف وهو يسقط على الأرض فجأة.

وعلى ما يبدو أنه دخل في حالة إغماء جراء الطقس الحار والإجهاد الشديد.

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وتحرك بعض عناصر حرس الشرف الآخرين بجانبه محاولين مساعدته بعد سقوطه، لكنهم تراجعوا مسرعين وعادوا لأماكنهم حيث كان السلطان هيثم وضيفه يمرون من أمامهم.

وتفاعل العمانيون على مواقع التواصل بشكل كبير مع الموقف، مشيدين بجهود حرس الشرف العماني وعملهم تحت ضغوط كبيرة لإظهار السلطنة بوجه مشرف.

وفي هذا السياق كتب المذيع في تلفزيون سلطنة عمان محمد الذهلي:”تحية فخر واعتزاز للإخوة والأخوات من “حرس الشرف” على ثباتهم المعهود، وأدائهم الرائع لحفل الاستقبال.”

وتابع موضحا أن ما حدث من إرهاق لبعضهم هو أمر طبيعي جداً في ظل الظروف المناخية الصعبة.

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وقال إبراهيم زهران إن ما حدث اليوم من سقوط لبعض رجال حرس الشرف “أمرٌ يحصل، سيّما في هذه الأجواء الحّارة، والتي لاقى معها ضيف السلطنة استقبالاً مُشرّفاً وحاراً.”

كما أكد حاتم الوهيبي من جانبه أن ما حصل من سقوط أحد أفراد حرس الشرف أثناء الاستقبال، هو أمر وارد حدوثه وخارج عن سيطرة الإنسان.

واستشهد “الوهيبي” بحوادث مماثلة لحرس الشرف في دول أخرى، لافتا إلى أنه حتى في الدول ذات الطقس البارد يحصل هذا الأمر.

الناشط فهمي الجديدي أثنى بدوره على جهود حرس الشرف العماني قائلا:”يا رجال عمان البواسل لكم مني تحية إكبار وإجلال، خاصاً بالذكر رجال الحرس السلطاني العماني حرس الشرف الأبطال.”

وتابع:”يا واجهة كل مواطن في تشريفات ضيوف سلطنة عُمان تحية عطرة على ثباتكم المعهود وأدائكم الرائع. ”

زيارة إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان

ويشار ‘إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل إلأى سلطنة عمان، الاثنين، في أول زيارة له إلى السلطنة منذ توليه الحكم.

وكان السلطان هيثم بن طارق، رأس مستقبلي “رئيسي” في المطار.

العمانيون احتفوا عبر مواقع التواصل بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الإيراني تلبية لدعوى السلطان هيثم.

وراج عبر التريند العماني بتويتر وسما بعنوان:“الرئيس الايراني في مسقط“، رحبوا فيه بضيف السلطنة، مشيدين بالعلاقات التي تجمع بين الدولتين.

ويرى محللون أن التواصل العماني مع إيران قد يؤدي إلى وقف نزيف الحرب اليمنية، من خلال وساطة مسقط للحل.

ومعروف أن إيران هي من تمسك بطوق جماعة الحوثي المتمردة في اليمن.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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