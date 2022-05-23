أسهل الطرق المجربة لتجاوز حجب المواقع في بلدك

وطن- بات تحكم الحكومات في الفضاء الإلكتروني أمر مزعج للكثيرين خاصة في الدول العربية، وباتوا يواجهون صعوبة في الولوج لبعض المواقع وتحديدا الإخبارية منها.

وتقوم بعض الأنظمة العربية بحجب مواقع إخبارية بعينها، لمنع وصول مواطنيها إليها نظرا لما تنشره تلك المواقع من مواضيع مقلقة لهذه الأنظمة يرون فيها خطرا على بقائهم.

وفي الغالب يحدث هذا الأمر بالدول التي تحكمها أنظمة قمعية، تخشى انقلاب الرأي العام ضدها جراء كشف حقيقتها.

وحيث أن (وطن يغرد خارج السرب) واحدة من تلك الصحف، التي عانت ولا تزال تعاني من حجب موقعها الإلكتروني بعدة دول نذكر منها السعودية والإمارات ومصر، على سبيل المثال لا الحصر. فإننا نحاول تسليط الضوء على بعض الطرق التي ابتكرها المختصون لتجاوز الحجب.

1ـ استخدام متصفح يحتوي على أداة “vpn” جاهزة

ـ “تشي دوت Chedot Browser”

وتعد أفضل طريقة لتجاوز حجب أي موقع في بلدك هو استخدام متصفح، مدرج به أداة “vpn” جاهزة، وأفضل هذه المتصفحات ـ بحسب تفضيل العديد من النشطاء ـ هو متصفح “تشي دوت Chedot Browser“.

ويعد المتصفح الذي تم تطويره بواسطة شركة روسية تحمل نفس الإسم هي أحدث وأهم متصفحات الويب التي قد تمكنت من أن تقتنص اهتمام رواد الشبكة العنكبوتية منذ ظهوره في 2016.

ويأتي “تشي دوت” بعدد هائل من المميزات أهمها الخصوصية الكبيرة والأمان التام أثناء التصفح.

وكذلك تخطي حجب المواقع المحظورة في بلدك أيا كانت عن طريق تفعيل زر “vpn” في واجهة المتصفح.

ـ متصفح “تور”

أيضا هناك متصفح “Tor تور” الذي يستخدم مجموعة من “العُقَد” الإلكترونية لإخفاء هوية المستخدم على الإنترنت.

ويمكن الاستعانة بخدمة “Tor Bridges”، للإطلاع على المواقع المحظورة.

ولتمكين هذه الخاصية يتم فتح المتصفح والذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “تور”. والنزول للأسفل إلى قسم “بريدجز”، ليتم استخدام اختيار “استخدام “بريدج”.

“سنوفليك Snowflake”

“سنوفليك” هي أداة تحايل على الرقابة سهلة الاستخدام وللاستفادة منها يكفي تنزيلها على “تور” وستعمل بشكل تلقائي. ويمكن تعطيلها بأي وقت من خلال النقر عليها وإيقاف تشغيلها.

ويمكن أيضا تشغيل تمديد “سنوفليك” في متصفحي “كروم” و”فايرفوكس”، وعند تعطل أحد “البروكسيات”، فإنه يوصلك تلقائيا بواحد آخر، مما لا يضطرك للعبث بالإعدادات بصورة متكررة.

2ـ إضافة أداة “vpn” للمتصفح

كذلك يمكن إضافة أدوات “vpn” المجانية والمدفوعة للمتصفحات بكافة أشكالها.

وذلك من خلال الدخول على المتجر وتحميلها، لتظهر فيما بعد على واجهة المتصفح، ويتم التحكم بها من قبل المستخدم عبر الفتح والإغلاق عند الرغبة.

3ـ استخدام مواقع “البروكسي” أونلاين

كذلك هناك مواقع بروكسي جاهزة أونلاين، يمكنها تخطي حجب أي موقع خلال ثوان.

ويتم ذلك عبر فتح البروكسي، وإدراج عنوان الموقع المراد فتحه في الخانة المحددة ثم الضغط على “إنتر” لتجد الموقع المحجوب مفتوح أمامك بكل سهولة.

ومن أشهر مواقع البروكسي الفعالة والمجربة من طرفنا:

https://www.proxyarab.com/

https://www.croxyproxy.com/_ar/