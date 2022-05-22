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نادين نجيم .. أنوثة طاغية بفستان مفتوح من الأمام ووصلة رقص مع ابنتها

في حفل "المناولة الأولى" لابنتها “هافين”

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
نادين نجيم watanserb.com
نادين نجيم وابنتها

وطن – بفستانٍ أبيض مفتوح من جهة ساقها اليسرى، أطّلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حفل “المناولة الأولى” لابنتها “هافين”.

ونشرت الفنانة نادين نجيم على “ستوري” حسابها في “انستغرام“، عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات، التي توثّق الحفل الذي أقيم في إحدى الكنائس، وبمشاركة مقربين.

نادين نسيب نجيم وابنتها
نادين نسيب نجيم وابنتها

وفي إحدى الصور بدت نادي وهي تطبع قُبلة على جبين ابنتها  “هافين”.

نادين في حفل "المناولة الأولى" لابنتها هافين
نادين في حفل “المناولة الأولى” لابنتها هافين

وأبدى جمهور الفنانة، إعجابهم بإطلالة الفنانة نادين التي ظهرت بأنوثة طاغية.

غاية الجمال والانوثة
ارتدت نادين فستاناً أبيض مفتوحاً من جهة الساق اليسرى

كما انتشر مقطع فيديو، ظهرت فيه نادين وهي ترقص مع ابنتها وأخريات في الحفل، وقد بدت في غاية السعادة.

ما المقصود بـ”المناولة الأولى”؟!

المناولة الأولى، هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.بحسب معلومات “ويكيبيديا

كما يعتبر هذا الطقس، حدثا هاما في حياة الكاثوليك الدينية، إذ تعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

كما ويمارس اللوثريون تقليديًا طقس المناولة الأولى.

في المقابل يمنح سر الإفخارستيا في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية وكنيسة المشرق الآشورية والكنائس الكاثوليكية الشرقية مترافقًا مع سر العماد.

كما يمارس احتفال المناولة الأولى في كثير من الكنائس البروتستانتية وإن كان أقل تفصيلًا مقارنةً بالكنيسة الكاثوليكية.

ويأخذ الطقس حيّز هام في الثقافات الأسبانية، والبرتغالية، والإيطالية، وبلجيكية، والفرنسية، والأمريكية اللاتينية، والإيرلندية، والنمساوية، والمجرية والبولندية.

التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة.

الملابس غالبًا ما تكون بيضاء ترمز بحيث ترمز إلى النقاء.

الفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة والمانتيلا فضلًا عن اكليل من الزهور.

وعادًة ما يتم اهداء الهدايا ذات الطابع الديني، مثل المسابح، كتب الصلاة، بالإضافة إلى التماثيل الدينية والرموز.

 

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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