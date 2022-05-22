نادين نجيم .. أنوثة طاغية بفستان مفتوح من الأمام ووصلة رقص مع ابنتها

وطن – بفستانٍ أبيض مفتوح من جهة ساقها اليسرى، أطّلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في حفل “المناولة الأولى” لابنتها “هافين”.

ونشرت الفنانة نادين نجيم على “ستوري” حسابها في “انستغرام“، عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات، التي توثّق الحفل الذي أقيم في إحدى الكنائس، وبمشاركة مقربين.

وفي إحدى الصور بدت نادي وهي تطبع قُبلة على جبين ابنتها “هافين”.

وأبدى جمهور الفنانة، إعجابهم بإطلالة الفنانة نادين التي ظهرت بأنوثة طاغية.

كما انتشر مقطع فيديو، ظهرت فيه نادين وهي ترقص مع ابنتها وأخريات في الحفل، وقد بدت في غاية السعادة.

ما المقصود بـ”المناولة الأولى”؟!

المناولة الأولى، هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة.بحسب معلومات “ويكيبيديا”

كما يعتبر هذا الطقس، حدثا هاما في حياة الكاثوليك الدينية، إذ تعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

كما ويمارس اللوثريون تقليديًا طقس المناولة الأولى.

في المقابل يمنح سر الإفخارستيا في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية وكنيسة المشرق الآشورية والكنائس الكاثوليكية الشرقية مترافقًا مع سر العماد.

كما يمارس احتفال المناولة الأولى في كثير من الكنائس البروتستانتية وإن كان أقل تفصيلًا مقارنةً بالكنيسة الكاثوليكية.

ويأخذ الطقس حيّز هام في الثقافات الأسبانية، والبرتغالية، والإيطالية، وبلجيكية، والفرنسية، والأمريكية اللاتينية، والإيرلندية، والنمساوية، والمجرية والبولندية.

التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى غالبًا ما تشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، وعادًة ما يتم ارتداء ملابس خاصة.

الملابس غالبًا ما تكون بيضاء ترمز بحيث ترمز إلى النقاء.

الفتيات غالبًا ما يرتدين الثياب الفاخرة والمانتيلا فضلًا عن اكليل من الزهور.

وعادًة ما يتم اهداء الهدايا ذات الطابع الديني، مثل المسابح، كتب الصلاة، بالإضافة إلى التماثيل الدينية والرموز.