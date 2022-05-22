دي ماريا يُودع باريس سان جيرمان بالدموع والأخير يتفاوض مع البديل

وطن – ودع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 34 عاماً، جماهير باريس سان جيرمان بالدموع، خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق أمام منافسه ميتز الهابط مع ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة الختامية لفريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، ليلة وداعية وعاطفية من قبل لاعبي النادي الباريسي وجماهيره داخل المدرجات للأرجنتيني دي ماريا، بعد إعلان رحيله بعد 7 سنوات عاشها مع الفريق الفرنسي الصيف المقبل.

بديل دي ماريا

وكشفت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية، بأن نادي باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبلي. لاعب جناح فريق برشلونة الإسباني، الذي يشارف عقده على الانتهاء هذا الصيف مع الفريق الكتالوني.

الملاك يودّع حديقة الأمراء 🫶❤️💙 pic.twitter.com/rtXAeSfHBb — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 21, 2022

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وأردفت الصحيفة، ” رئيس النادي ناصر الخليفي، اجتمع بالفعل في وقت سابق. مع وكيل أعمال ديمبلي (موسى سيسوكو)، من أجل إمكانية الحصول على خدمات اللاعب لتعويض رحيل الأرجنتيني دي ماريا”.

طلبات عثمان ديمبيلي

كما وأشارت، ” يبدو أن فرضة باريس سان جيرمان في ضم عثمان ديمبيلي كبيرة، في ظل عدم نجاح برشلونة حتى الآن في الموافقة على طلبات اللاعب المادية. من أجل تجديد عقده والبقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة”.

🫶 بعد 196 مباراة في #الدوري_الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان، الملاك أنخيل دي ماريا يودّع بارك دي برانس! 👏#باريس_ميتز | @PSG_arab pic.twitter.com/NfE4aT1tT7 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 21, 2022

كما وانضم الفرنسي ديمبيلي إلى صفوف برشلونة “البلوغرانا”، في صيف عام 2017، بصفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو، من أجل تعويض رحيل البرازيلي نيمار. قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

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وأحرز النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا خلال 7 سنوات قضاها داخل صفوف نادي سان جيرمان الفرنسي، 92 هدفاً في 296 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. كما وصنع 111 تمريرة حاسمة.

وتوج دي ماريا خلال مسيرته مع النادي الباريسي ب18 لقباً، كان أبرزها التتويج 5 ألقاب بالدوري الفرنسي، و4 مرات كأس فرنسا. و4 مرات بكأس الرابطة الفرنسية، و3 مرات بكأس الأبطال الفرنسي.

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