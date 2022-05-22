حملة تضامن مع الأمير حمزة كشفت عن شعبية كبيرة له في الأردن

وطن – يتصدر منذ أيام وسم باسم “الأمير حمزة” منصة تويتر في الأردن، بعد إعلان الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني، أصدر أوامره بوضع أخيه غير الشقيق قيد الإقامة الجبرية في قصره وتقييد حركته واتصالاته.

وكان ملك الأردن عبدالله الثاني، فاجأ الأردنيين ببيان ملكي شمل قرارات نهائية اتخذها تخص الأمير حمزة، وتتلخص في وضعه تحت الإقامة الجبرية بقصره ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي.

يعني الشعب لهلأ مش مصدق سولافة ان الملك طلال مجنون واحنا ما عايشناه ولا عاشرناه ولا بنعرفه

ف بدكوا نصدق ان الامير حمزة مجنون واحنا بنعرفه وعاشرناه وعايشناه وعاش وتربى وكبر بينا ودخل بيوتنا وقعد مع اهلنا

ولكو استحووووو#الامير_حمزه #قضيه_الفتنه #رساله_الملك pic.twitter.com/cuiS7DpsYo — أردنية (@Shadw91447250) May 21, 2022

وأرجع الملك سبب ذلك بأن أخيه حمزة استنفد كل الفرص التي منحها له، للإصلاح من نفسه بعد تورطه في قضية الفتنة، فيما ينفي الأمير حمزة كل الاتهامات الموجهة له ويرفضها.

مغردة أردنية متضامنة مع الأمير حمزة، رفضت الاتهامات التي وجهها الملك له بالخيانة ودونت ما نصه: “لو كان فعلا الأمير حمزة مدعوم من دول خارجية كما تحدثو من قبل لكانو أخرجوه مما هو فيه.. ولما وصلت به الأمور لهذه المرحلة.”

مضيفة: “هو فقط مدعوم من الشعب الأردني المغلوب على أمره.”

حملة تضامن مع الأمير حمزة بعد قرار ملك الأردن

وفي رصد لردود الأفعال في الأردن بشأن هذا القرار، وجدت (وطن) أن معظم التغريدات متعاطفة مع الأمير حمزة (42 عاما)، والذي يحظى بشعبية لدى الأردنيين بالنظر إلى شبهه بوالده الراحل الملك حسين، وقربه من أبناء العشائر وتواصله معهم.

واعتبر مغردون أن ما يتعرض له الأمير حمزة، هو إجراء ظالم للنيل من مكانته لدى الأردنيين، فيما رأى أخرون أنه جاء للتغطية على واقع التراجع الحاد الذي تعانيه الأردن على مختلف الأصعدة.

"إذا رأيت الظالم مستمراً في ظلمه ، فاعرف أن نهايته محتومة وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن إنتصاره محتوم. "

الامام علي بن أبي طالب #الشريف_حمزه#الامير_حمزة #freeprincehamzah pic.twitter.com/ufJmqerv4S — Alanoud f Alfayez (@Anoudalfayez4) May 19, 2022

وكتب أحد النشطاء في هذا السياق: “من أكثر الفقرات كوميديا بالرسالة الطفوليه هي ان الامير حمزة لم يعش ما يكفي من الوقت مع الملك حسين.”

وتابع موضحا: “الامير حمزة عاش 19 سنة كاملين بالفعل برفقة الملك حسين الدائمة، في حين الاخر قضي 38 عاما اغلبهم ليس فقط بعيدا عن والده ولكن خارج البلاد لدرجة عدم اجادته للعربية.”

من اكثر الفقرات كوميديا بالرسالة الطفوليه هي ان الامير حمزه لم يعش ما يكفي من الوقت مع الملك حسين ههههه

الامير حمزه عاش 19 سنة كاملين بالفعل برفقة الملك حسين الدائمة في حين الاخر قضي 38 عاما اغلبهم ليس فقط بعيدا عن والده ولكن خارج البلاد لدرجة عدم اجادته للعربية.#الامير_حمزة — Ayat Mohammed (@AyatMoh02697117) May 20, 2022

فيما دون ناشط باسم “أبو يعلي”: “تهم وأخطاء في الكلام وعدم احترام للأمير حمزة المفقود منذ أكثر من عام.. ومش غريب انكو تخلوه مختل عقلياً لانو حكى كلمة حق.”

مضيفا: “كل تعليقاتكم وأخباركم عن الأمير حمزه كاذبة.. حتى يطلع للناس ويثبت عكس ذلك.”

تهم واخطاء في الكلام وعدم احترام للامير حمزه المفقود منذ اكثر من عام ومش غريب انكو تخلوه مختل عقلياً لانو حكى كلمة حق

كل تعليقاتكم واخباركم عن الامير حمزه كاذبه حتى يطلع للناس ويثبت عكس ذلك#الامير_حمزه pic.twitter.com/N2UsE8ohYm — ابو يعلى (@SULEIMANdraesh1) May 19, 2022

مغردون: كان الأولى تقييد من نهبوا الأردن

بموازاة ذلك تساءل مغردون عن مصير الفاسدين في الأردن، ومن تحكموا بالنفوذ والسلطات والمناصب.

ولماذا لا يتم اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم على غرار ما يجرى مع الأمير حمزة؟

هو بلا بطريقك قيدلنا تحركات هذول واتصالاتهم ورجعلنا المليارات الي نهبوها وسرقوها وخلو البلد مديون ب ٤٠مليار وبطريقك كمان اعمل عليهم اقامه جبريه لحتى يرجعو كلشي حقوق للبلد وكمان شوف بطريقك مين مستلم مناصب البلد ولاد مين وكم في ارصدتهم بالخارج.

هذول هم الاولى بالتقييد #الامير_حمزه pic.twitter.com/HLnfOH2dPt — Noor Alabdallat (@NoorAbdallat7) May 19, 2022

وكتب هيثم الحميدي في هذا السياق: “الأولى كان تقييد من نهبوا بلادنا وحقوقنا واقتصادنا وكرامتنا، لا تقييد الشرفاء من أمثال أمير القلوب حمزة ابن الحسين.”

مضيفا: “ولكن نحن في زمن يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين.. لك الله يا وطني، فالله حسبنا ونعم الوكيل.”

الأَوْلَى كان تقييد من نهبوا بلادنا وحقوقنا واقتصادنا وكرامتنا ، لا تقييد الشرفاء من أمثال أمير القلوب حمزة ابن الحسين ،ولكن نحن في زمن يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين..

لك الله يا وطني ، فالله حسبنا ونعم الوكيل .#الامير_حمزه — Haitham hamaidy (@Haitham_Hamaidy) May 19, 2022

وعلى نفس الخط كتب ناشط آخر: “قيدلنا تحركات المسؤولين الفاسدين واتصالاتهم ورجعلنا المليارات الي نهبوها وسرقوها وخلو البلد مديون ب ٤٠مليار.”

وتابع: “وبطريقك كمان اعمل عليهم إقامة جبرية، لحتى يرجعو كلشي حقوق للبلد وكمان شوف بطريقك مين مستلم مناصب البلد ولاد مين وكم في ارصدتهم بالخارج.. هذول هم الاولى بالتقييد”.

آخرون دافعو عن ملك الأردن وقراره

في المقابل دافع مغردون عن قرار الملك عبدالله الثاني بحق الأمير حمزة، واعتبروه خطوة صحيحة لوضع حد لملف ما يعرف بـ”قضية الفتنة” في الأردن وما أثارته من تهديدات لحاضر ومستقبل البلاد.

العمل للوطن ليس بحاجة الى بطولات الكترونية كان المفترض ان نرى انجاز واحد على الأرض يحسب للامير حمزة ولكن بعد عام ونحن نرقب المشهد لم نجد الا مزيدًا من السلبية ومحاولة الظهور الاعلامي ومزيدًا من تعقيدات الوضع لجر البلد لا سمح الله الى الفتنة من جديد #قضية_الفتنة#رسالة_الملك pic.twitter.com/eaDL15kdGG — عبدالناصر عبيدات Abo Jamal (@Eng_obeidat_N) May 19, 2022

وكتب جلال أحمد: “جلالة الملك كان صريحاً ومباشراً مع الأمير حمزة، لا بل حاول مساعدته للخروج من الحالة التي وضع نفسه فيها، الا أنه ظل على ضلاله للاسف.”

https://twitter.com/Jalal_Aahmad_/status/1527359012878303232?s=20&t=t2azXvcfyjoJfboyhpdb2g

وغردت تنسيم: “رسالة سيدنا واضحة وملمة بأدق التفاصيل اللي الشعب الأردني هو الأحق بأنه يعرفها، لحتى توصله الصورة كاملة ويفهم الحقيقة، كلنا ثقه بحكمة سيدنا ابو حسين.”

عمر القداح قال معلقا على قرار الملك: “للعائلة المالكة بالأردن قانون يسمى بقانون العائلة المالكة صادر عام ١٩٣٧. لذلك ماتم الموافقه عليه عبارة عن توصيه بموجب هذا القانون وبإجماع مجلس العائلة.”

مضيفا: “وأعتقد أن العقوبة كانت أخوية جدا، وهي بمثابة فرصه لمراجعة النفس والالتفاف حول الوطن وقيادته.”

لا للعاطفه ولا للاسترضاء على حساب امن الوطن فكل من تسوّل له نفسه العبث بأمننا والانشقاق عن قيادتنا فسوف يجد ما لا يسره .. دمت لنا سيدنا وقائدنا المفدى…N#قضية_الفتنة #رسالة_الملك pic.twitter.com/6a927NIWFg — Dr.Nehad AlHunitee (@HuniteeNihad) May 19, 2022

قرار ملكي بتقييد حركة واتصالات الأمير حمزة

وكان الملك عبدالله أرجع قراره بحسب بيان الديوان الذي طالعته (وطن) الخميس ـ بسبب انتهاء جميع فرص الأمير حمزة التي منحها له لإصلاح نفسه بعد “قضية الفتنة“.

وقال الديوان إنه “صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للملك عبدالله الثاني منذ 23 كانون الأول الماضي.”

انا مش مع حدا ولا ضد حدا بس انا مع المظلوم اياً كان واينما كان فقيراً كان او امير وهذا الرجل يُظلم امامنا الان ظلما بيّن

قال رسول الله: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام . #رسالة_الملك #الامير_حمزه_امير_قلوبنا #الامير_حمزه pic.twitter.com/8Am5HhGjW9 — أردنية (@Shadw91447250) May 19, 2022

واتهم ملك الأردن أخيه حمزة، بأنه يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة.

واتهم الملك أيضا الأمير حمزة بأنه “يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلا من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثوابت، ويتقمص دور الضحية.”

أزمة الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة

وأعلن أن الأمير حمزة “سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها”.

لو كان فعلا الامير حمزة مدعوم من دول خارجية كما تحدثو من قبل ، لكانو اخرجوه مما هو فيه ولما وصلت به الامور لهذه المرحلة.

هو فقط مدعوم من الشعب الاردني المغلوب على امره #الامير_حمزه — سمية (@sumayah95) May 20, 2022

وقد جاء إعلان ملك الأردن في نص إرادة ملكية مع رسالة طويلة وجهها للشعب الأردني، وذلك بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت خطوة الملك عبدالله ضد أخيه غير الشقيق بالتطور المفاجئ، علما أن الأمير حمزة أعلن الشهر الماضي تخليه عن لقب “أمير” نظرا لأن قناعاته لا تتماشى مع “النهج والتوجهات والأساليب الحديثة” في مؤسسات المملكة.

بدون مقدمات … ستبقى الأقرب على قلوب الاردنيين. #الامير_حمزه pic.twitter.com/jMkrmelIEv — محمد مدالله المجالي (@moh1majali) May 19, 2022

وتأتي هذه التطورات بعد نحو عام من اتهام السلطات الأردنية الأمير حمزة بالتورط في “قضية الفتنة” والذي وُضع على إثره قيد الإقامة الجبرية، بحسب مصادر أردنية غير رسمية.

وفي الثامن من آذار/مارس الماضي، أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أن الأمير حمزة قدم “اعتذارا” الى الملك عبد الله الثاني وطلب “الصفح” وأنه يحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من “مواقف وإساءات” بحق الملك والبلاد.

وقضية الفتنة الشهيرة في الأردن تضمنت اتهاما رسميا بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة في البلاد.

وتم فيها محاكمة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي كان موفدا خاصا للملك الى السعودية.

وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية في تموز/يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاما بحق الرجلين بعد إدانتهما.

وفي نيسان/أبريل الماضي عقبت مجلة “إيكونوميست” الدولية بأن تصاعد خلافات العائلة المالكة يهدد استقرار الأردن التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية حادة منذ سنوات.

إعفاء الأمير حمزة من ولاية العهد

ورأت المجلة أن “الجهود لإسكات حمزة زادت من شعبيته وتحوله لتهديد” وأن الصدوع في داخل العائلة المالكة “تتسبب بمخاوف وتوترات. فالأردنيون يريدون بلدهم أن يكون مفترق طريق إقليمي لا قمرة قيادة للمؤامرات الملكية”.

يذكر أن الملك عبد الله أصدر عام 2004، قرار بإعفاء الأميرة حمزة من ولاية العهد.

وقال آنذاك إنه يرغب في منحه مزيدا من “حرية الحركة للقيام بمهام رسمية تتعارض مع موقعه الرمزي”. واختار بديلا عنه نجله البكر الأمير الحسين.

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