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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي على إنبي watanserb.com
ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي على إنبي

وطن – نجح فريق الأهلي من تقليص الفارق مع غريمه الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه في الوقت البديل على إنبي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد من منافسات الجولة ال15 المؤجلة.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي

وسجل فريق إنبي هدف التقدم في المباراة داخل شباك الأهلي في الدقيقة ال76 عن طريق مصطفى شلبي.

وتمكن فريق الأهلي ” المارد الأحمر” من العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة، ليحرز هدف التعادل في ال95 من توقيع رجل المباراة علي معلول. قبل أن يسجل ذات اللاعب بعدها بدقيقتين هدف الفوز في اللقاء.

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كما وتفوق فريق الأهلي على نظيره إنبي طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

بينما وصلت عدد تسديدات إنبي في اللقاء 8 تسديدات فقط، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

ويستعد فريق الأهلي للمواجهة المقبلة أمام إيسترن كومباني في منافسات الدوري الممتاز، الأربعاء، قبيل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

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جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق سموحة برصيد 34 نقطة.

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ولكن في المركز الخامس جاء فريق فيوتشر برصيد 31 نقطة، ويليه طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفي المركز السابع آتى فريق فاركو برصيد 27 نقطة، ولكن في المركز الثامن جاء فريق البنك الأهلي برصيد 25 نقطة.

وآتى فريقا إنبي وغزل المحلة في المركزين التاسع والعاشر من الترتيب برصيد 24 نقطة خلال منافسات هذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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