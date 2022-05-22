ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي على إنبي في الوقت القاتل

وطن – نجح فريق الأهلي من تقليص الفارق مع غريمه الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه في الوقت البديل على إنبي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد من منافسات الجولة ال15 المؤجلة.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي

وسجل فريق إنبي هدف التقدم في المباراة داخل شباك الأهلي في الدقيقة ال76 عن طريق مصطفى شلبي.

أهداف مباراة إنبي 1-2 الأهلي | الجولة 15 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/N7E3weTdEh — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 21, 2022

وتمكن فريق الأهلي ” المارد الأحمر” من العودة إلى المباراة في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة، ليحرز هدف التعادل في ال95 من توقيع رجل المباراة علي معلول. قبل أن يسجل ذات اللاعب بعدها بدقيقتين هدف الفوز في اللقاء.

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كما وتفوق فريق الأهلي على نظيره إنبي طيلة مجريات دقائق المباراة على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم إلى 23 تسديدة والاستحواذ بنسبة 68%.

بينما وصلت عدد تسديدات إنبي في اللقاء 8 تسديدات فقط، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 32%.

روح الفانلة الحمراء شئ لا نفقده أبدًا 🦅💪👏 pic.twitter.com/QjUPubYc3o — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 21, 2022

ويستعد فريق الأهلي للمواجهة المقبلة أمام إيسترن كومباني في منافسات الدوري الممتاز، الأربعاء، قبيل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

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جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق سموحة برصيد 34 نقطة.

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ولكن في المركز الخامس جاء فريق فيوتشر برصيد 31 نقطة، ويليه طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وفي المركز السابع آتى فريق فاركو برصيد 27 نقطة، ولكن في المركز الثامن جاء فريق البنك الأهلي برصيد 25 نقطة.

وآتى فريقا إنبي وغزل المحلة في المركزين التاسع والعاشر من الترتيب برصيد 24 نقطة خلال منافسات هذا الموسم.

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