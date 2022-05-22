بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس .. وصحيفة تكشف بنود عقده

وطن – كشفت صحيفة إيطالية عن توقيع النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يستعد للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد مع نهاية هذا الموسم.

وأفادت صحيفة “ لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بأن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط اليونايتد قرر العودة إلى صفوف ناديه السابق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر في ال30 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

#Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale https://t.co/0piZUz0IYe — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) May 20, 2022

عقد بوغبا مع يوفنتوس

وأضافت، ” بوغبا سيوقع مع يوفنتوس لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع راتب صافي يصل إلى 7.5 مليون يورو سنوياً، إلى جانب الحصول على مكافأة مالية تقدر ب10 ملايين يورو. حيث سيتم إعلان إتمام الصفقة في غضون أيام قليلة قادمة”.

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وكان الفرنسي بوغبا قد غادر فريق يوفنتوس في صيف عام 2016، في صفقة قياسية إلى صفوف مانشستر يونايتد بلغت قيمتها نحو 105 مليون يورو. أي ما يعادل 110 مليون دولار أمريكي.

🚨🚨دي مارزيو :

يميل بول بوغبا بشدة للعودة إلى يوفنتوس ، بعد عطلة نهاية الأسبوع قد يكون هناك ضوء أخضر لمحاولة إغلاق الصفقة. pic.twitter.com/tCRnb6owHL — Curva Juventus (@CurvaJ) May 19, 2022

كما وشارك بول بوغبا خلال فترة تواجده مع فريق السيدة العجوز الإيطالي 2012-2016، في 178 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 34 هدفاً. لينتقل بعدها إلى صفوف الشياطين الحمر الإنجليزي.

مسيرته مع مانشستر يونايتد

كما وخاض نجم مانشستر يونايتد بوغبا هذا الموسم 27 مباراة مع الفريق، سجل فيها هدفاً وحيداً وتمكن من صناعة 9 تمريرات حاسمة.

أما على صعيد مسيرته مع اليونايتد فقد شارك في 233 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. مسجلاً 39 هدفاً، مع صناعة 51 تمريرة حاسمة، كما وحصد 3 ألقاب مع الفريق. وهي لقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين وبطولة الدوري الأوروبي مرة واحدة.

– يوفنتوس ضم بول بوغبا بشكل مجاني من مانشستر يونايتد – مانشستر يونايتد ضمه من يوفنتوس بـ93.2£م – يوفنتوس مرة اخرى يقترب من ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد بشكل مجاني 😳 pic.twitter.com/0qvWYCu1iQ — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

وكان نادي باريس سان جيرمان “البي أس جي” ومانشستر سيتي الإنجليزي، من أبرز الأندية الأوروبية التي أردت التعاقد مع الفرنسي بوغبا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن اللاعب بات أقرب للانضمام من أي وقت مضى إلى ناديه السابق يوفنتوس.

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كما وأنهى فريق السيدة العجوز موسمه، بخسارة أمام فيورنتينا بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

🚨🚨 سامي مقبل & كريس ويلير – ديلي ميل | • 10 لاعبين سيغادرون مانشستر يونايتد هذا الصيف يتقدمهم بول بوغبا و جيسي لينغارد. pic.twitter.com/weNdoLUaHE — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) May 20, 2022

ويحتل اليوفي في المركز الرابع من ترتيب دوري ” الكالتشيو” الإيطالي. برصيد 70 نقطة، الذي يضم تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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