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رياضة

بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس .. وصحيفة تكشف بنود عقده

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عودة بوغبا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي watanserb.com

وطن – كشفت صحيفة إيطالية عن توقيع النجم الفرنسي بول بوغبا 29 عاماً، مع نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يستعد للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد مع نهاية هذا الموسم.

وأفادت صحيفة “ لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، بأن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط اليونايتد قرر العودة إلى صفوف ناديه السابق يوفنتوس ” السيدة العجوز”، بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر في ال30 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

عقد بوغبا مع يوفنتوس

وأضافت، ” بوغبا سيوقع مع يوفنتوس لمدة ثلاثة مواسم قادمة، مع راتب صافي يصل إلى 7.5 مليون يورو سنوياً، إلى جانب الحصول على مكافأة مالية تقدر ب10 ملايين يورو. حيث سيتم إعلان إتمام الصفقة في غضون أيام قليلة قادمة”.

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وكان الفرنسي بوغبا قد غادر فريق يوفنتوس في صيف عام 2016، في صفقة قياسية إلى صفوف مانشستر يونايتد بلغت قيمتها نحو 105 مليون يورو. أي ما يعادل 110 مليون دولار أمريكي.

كما وشارك بول بوغبا خلال فترة تواجده مع فريق السيدة العجوز الإيطالي 2012-2016، في 178 مباراة. استطاع من خلالها تسجيل 34 هدفاً. لينتقل بعدها إلى صفوف الشياطين الحمر الإنجليزي.

مسيرته مع مانشستر يونايتد

كما وخاض نجم مانشستر يونايتد بوغبا هذا الموسم 27 مباراة مع الفريق، سجل فيها هدفاً وحيداً وتمكن من صناعة 9 تمريرات حاسمة.

أما على صعيد مسيرته مع اليونايتد فقد شارك في 233 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. مسجلاً 39 هدفاً، مع صناعة 51 تمريرة حاسمة، كما وحصد 3 ألقاب مع الفريق. وهي لقب كأس الرابطة الإنجليزية مرتين وبطولة الدوري الأوروبي مرة واحدة.

وكان نادي باريس سان جيرمان “البي أس جي” ومانشستر سيتي الإنجليزي، من أبرز الأندية الأوروبية التي أردت التعاقد مع الفرنسي بوغبا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة. لكن اللاعب بات أقرب للانضمام من أي وقت مضى إلى ناديه السابق يوفنتوس.

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كما وأنهى فريق السيدة العجوز موسمه، بخسارة أمام فيورنتينا بهدفين نظيفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل اليوفي في المركز الرابع من ترتيب دوري ” الكالتشيو” الإيطالي. برصيد 70 نقطة، الذي يضم تأهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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المصدروطن + لاجازيتا ديلو سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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