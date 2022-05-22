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تعرف على وسائل الراحة التي توفرها افضل خطوط الطيران في العالم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
افضل خطوط الطيران في العالم watanserb.com
افضل خطوط الطيران في العالم

وطن- إنه أمر مدهش أن نفكر في المدى الذي وصل إليه الطيران. قبل 120 عامًا، سجل الأخوان ويلبور وأورفيل رايت رقمًا قياسيًا من خلال الطيران لمسافة 852 قدمًا في أقل من دقيقة، أما في الوقت الحالي لدينا طائرات ذات طابقين يمكنها الطيران في أي مكان في العالم دون توقف.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع “onemileatatime” الأمريكي قائمة بها أفضل خطوط طيران توفر من خلال خدماتها خدمة رائعة للمسافرين. 

  • الخطوط الجوية السنغافورية: سرير مزدوج

توفر الخطوط الجوية السنغافورية، مقصورة فاخرة لطائراتها “آيرباص” من طراز “A380 ” تشمل سريراً مزدوجاً.

وفي درجة رجال الأعمال، يمكن إزالة فاصل بين المقاعد، لتكون النتيجة سريراً مزدوجاً.

تصنيف موقع عالمي متخصص بالطيران: “القطرية” ثانياً و”الإماراتية” رابعاً و”السعودية” لم تُذكر!

الخطوط الجوية السنغافورية: سرير مزدوج

  • طيران الإمارات A380: الإستحمام أثناء الرحلات

تحتوي درجة الأعمال في طائرة الإمارات إيرباص A380 على جناحين للاستحمام، بحيث يمكن للركاب وعلى ارتفاع 35000 قدم الاستحمام على متن الطائرة. 


  • طيران الامارات 777: نوافذ افتراضية

تتميز الدرجة الأولى في طائرة الإمارات بوينج 777 الجديدة بمقصورة تتكون من ستة أجنحة مغلقة بالكامل. من حيث وسائل الراحة، يعتبر الجانب الأكثر روعة في مقاعد هذه الطائرة هو أن الجناحين الوسطيين بهما نوافذ افتراضية  تسمح للركاب بالإستمتاع بمشاهد واقعية مباشرة للعالم الخارجي.

طيران الامارات 777: نوافذ افتراضية

  •  طيران الامارات 777: الاتصال بالطاقم عبر الفيديو

تقدم خطوط طيران الإمارات خدمات متعددة لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها. وفي الدرجة الأولى، تمنح طائرة بوينج 777 الجديدة الركاب خيار طلب خدمة الغرف عبر أجهزتهم اللوحية. فلا يمكنك بهذه الطريقة الاتصال بالطاقم الموجود في المطبخ فقط، ولكن يمكنك أيضًا الاتصال به عبر الفيديو.

«شاهد» من بينها “مطار حمد الدولي” في قطر .. هذه قائمة أفضل 15 مطار في العالم

 

  • الخطوط الجوية القطرية A380: حانة في درجة الأعمال

تتميز طائرات إيرباص A380 التابعة للخطوط الجوية القطرية بطابقها العلوي وهو متاح لعملاء درجة الأعمال والدرجة الأولى والذي يمكن التمتع فيه بالكوكتيلات، والمشروبات الكحولية، والمشروبات الغازية.  

  • خطوط طيران “إيفا أير”: رحلة هيلو كيتي دريم 

تقدم طائرة “هيلو كيتي دريم”، التي من طراز “A330”  والتابعة لخطوط طيران “إيفا أير”  التايوانية تجربة فريدة لمسافريها. في الواقع، لا يقتصر الأمر على تزين الطائرة بشخصية “هالو كيتي”، ولكن حرفياً كل شيء يتعلق بهذه الشخصية من زي المضيفات والطعام إلى ورق الحمام.

خطوط طيران "إيفا أير": رحلة هيلو كيتي دريم 
خطوط طيران “إيفا أير”: رحلة هيلو كيتي دريم

  • الخطوط الجوية اليابانية : مراحيض من طراز بديت

تمتلك كل من شركة ANA وJAL للطيران مراحيض من طراز بيديت وهذا ليس فقط في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ولكن أيضًا في الدرجة الاقتصادية.

الخطوط الجوية اليابانية : مراحيض من طراز بديت

  • الخطوط السعودية 777: غرفة مخصصة للصلاة

أكثر ما يميز الخطوط السعودية، خاصة  طائرات بوينج 777، عن شركات الطيران الأخرى هو احتوائها على غرفة مخصصة للصلاة في الجزء الخلفي من المقصورة.

الخطوط السعودية 777: غرفة مخصصة للصلاة
الخطوط السعودية 777: غرفة مخصصة للصلاة

بينها “مصر للطيران”: أسوأ وأفضل 10 شركات طيران في العالم.. تعرفوا عليها

المصدر"onemileatatime" ، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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