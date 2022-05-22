تعرف على وسائل الراحة التي توفرها افضل خطوط الطيران في العالم

وطن- إنه أمر مدهش أن نفكر في المدى الذي وصل إليه الطيران. قبل 120 عامًا، سجل الأخوان ويلبور وأورفيل رايت رقمًا قياسيًا من خلال الطيران لمسافة 852 قدمًا في أقل من دقيقة، أما في الوقت الحالي لدينا طائرات ذات طابقين يمكنها الطيران في أي مكان في العالم دون توقف.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع “onemileatatime” الأمريكي قائمة بها أفضل خطوط طيران توفر من خلال خدماتها خدمة رائعة للمسافرين.

الخطوط الجوية السنغافورية: سرير مزدوج

توفر الخطوط الجوية السنغافورية، مقصورة فاخرة لطائراتها “آيرباص” من طراز “A380 ” تشمل سريراً مزدوجاً.

وفي درجة رجال الأعمال، يمكن إزالة فاصل بين المقاعد، لتكون النتيجة سريراً مزدوجاً.

طيران الإمارات A380: الإستحمام أثناء الرحلات

تحتوي درجة الأعمال في طائرة الإمارات إيرباص A380 على جناحين للاستحمام، بحيث يمكن للركاب وعلى ارتفاع 35000 قدم الاستحمام على متن الطائرة.





طيران الامارات 777: نوافذ افتراضية

تتميز الدرجة الأولى في طائرة الإمارات بوينج 777 الجديدة بمقصورة تتكون من ستة أجنحة مغلقة بالكامل. من حيث وسائل الراحة، يعتبر الجانب الأكثر روعة في مقاعد هذه الطائرة هو أن الجناحين الوسطيين بهما نوافذ افتراضية تسمح للركاب بالإستمتاع بمشاهد واقعية مباشرة للعالم الخارجي.

طيران الامارات 777: الاتصال بالطاقم عبر الفيديو

تقدم خطوط طيران الإمارات خدمات متعددة لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها. وفي الدرجة الأولى، تمنح طائرة بوينج 777 الجديدة الركاب خيار طلب خدمة الغرف عبر أجهزتهم اللوحية. فلا يمكنك بهذه الطريقة الاتصال بالطاقم الموجود في المطبخ فقط، ولكن يمكنك أيضًا الاتصال به عبر الفيديو.

الخطوط الجوية القطرية A380: حانة في درجة الأعمال

تتميز طائرات إيرباص A380 التابعة للخطوط الجوية القطرية بطابقها العلوي وهو متاح لعملاء درجة الأعمال والدرجة الأولى والذي يمكن التمتع فيه بالكوكتيلات، والمشروبات الكحولية، والمشروبات الغازية.

خطوط طيران “إيفا أير”: رحلة هيلو كيتي دريم

تقدم طائرة “هيلو كيتي دريم”، التي من طراز “A330” والتابعة لخطوط طيران “إيفا أير” التايوانية تجربة فريدة لمسافريها. في الواقع، لا يقتصر الأمر على تزين الطائرة بشخصية “هالو كيتي”، ولكن حرفياً كل شيء يتعلق بهذه الشخصية من زي المضيفات والطعام إلى ورق الحمام.

الخطوط الجوية اليابانية : مراحيض من طراز بديت

تمتلك كل من شركة ANA وJAL للطيران مراحيض من طراز بيديت وهذا ليس فقط في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ولكن أيضًا في الدرجة الاقتصادية.

الخطوط السعودية 777: غرفة مخصصة للصلاة

أكثر ما يميز الخطوط السعودية، خاصة طائرات بوينج 777، عن شركات الطيران الأخرى هو احتوائها على غرفة مخصصة للصلاة في الجزء الخلفي من المقصورة.