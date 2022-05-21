نهضة بركان بطلاً لكأس الكونفيدرالية بعد فوزه على أورلاندو بركلات الترجيح (فيديو)

وطن – توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” غودسويل أكبابيو”.

وأحرز نهضة بركان هدف التقدم في الدقيقة ال97 من الوقت الإضافي الأول عن طريق يوسف الفحلي من ركلة جزاء.

ليدرك الفريق المنافس أورلاندو بايرتس الجنوبي الأفريقي هدف التعادل في الدقيقة ال117 من توقيع ثيمبينكوسي لورش. بعد خطأ فادح ارتكبه مدافع وحارس مرمى نهضة المغربي في المباراة.

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ونجح نهضة المغربي من التغلب على نظيره أورلاندو بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، بنتيجة 5-4.

يوسف الفحلي يمنح التقدم لنهضة بركان في الشوط الإضافي الأول ⚽️🥅#كأس_الاتحاد_الإفريقي #نهضة_بركان pic.twitter.com/z0Wr1IEVSW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2022

وكان فريق أورلاندو الجنوبي الأفريقي الأكثر تسديداً على شباك مرمى الخصم نهضة بركان المغربي، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 51%.

على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة النهائية المثيرة والقوية بنسبة 49%.

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تشكيلة نهضة بركان

ودخل المدرب الكونغولي فلوران إبينجي المباراة النهائية بتشكيلة أساسية أمام نظيره أورلاندو بايرتس، فقد تواجد في حراسة المرمى حمزة أكبي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبد الكريم باعدي، إيسوفو دايمو، إسماعيل مقدم، حمزة الموسوي، وجاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، بكر الهلالي، العربي ناجي، مهدي أوبيلا.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، يوسف الفحلي، شادراك لوكومبي، إل بهري تشاركي.

ويحتل فريق نهضة بركان في المركز السابع من ترتيب جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز. برصيد 31 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الوداد البيضاوي برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.

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