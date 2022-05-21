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رياضة

نهضة بركان بطلاً لكأس الكونفيدرالية بعد فوزه على أورلاندو بركلات الترجيح (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية على حساب أورلاندو بايرتس watanserb.com
نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الكونفدرالية على حساب أورلاندو بايرتس

وطن – توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخ مسيرته، بعد فوزه على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ” غودسويل أكبابيو”.

وأحرز نهضة بركان هدف التقدم في الدقيقة ال97 من الوقت الإضافي الأول عن طريق يوسف الفحلي من ركلة جزاء.

ليدرك الفريق المنافس أورلاندو بايرتس الجنوبي الأفريقي هدف التعادل في الدقيقة ال117 من توقيع ثيمبينكوسي لورش. بعد خطأ فادح ارتكبه مدافع وحارس مرمى نهضة المغربي في المباراة.

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ونجح نهضة المغربي من التغلب على نظيره أورلاندو بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، بنتيجة 5-4.

وكان فريق أورلاندو الجنوبي الأفريقي الأكثر تسديداً على شباك مرمى الخصم نهضة بركان المغربي، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 51%.

على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة النهائية المثيرة والقوية بنسبة 49%.

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تشكيلة نهضة بركان

ودخل المدرب الكونغولي فلوران إبينجي المباراة النهائية بتشكيلة أساسية أمام نظيره أورلاندو بايرتس، فقد تواجد في حراسة المرمى حمزة أكبي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبد الكريم باعدي، إيسوفو دايمو، إسماعيل مقدم، حمزة الموسوي، وجاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، بكر الهلالي، العربي ناجي، مهدي أوبيلا.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، يوسف الفحلي، شادراك لوكومبي، إل بهري تشاركي.

ويحتل فريق نهضة بركان في المركز السابع من ترتيب جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز. برصيد 31 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الوداد البيضاوي برصيد 50 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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