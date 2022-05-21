موقع فلسطيني يروج إشاعة كاذبة عن انتشار جدري القرود في سلطنة عمان

وطن- تسبب موقع فلسطيني إخباري بموجة غضب بين العمانيين، بعد نشره خبرا كاذبا عن انتشار “جدري القرود” في سلطنة عمان.

وعبر صفحته بتويتر زعم موقع “وكالة سوا الإخبارية المستقلة“، أن جدري القرود منتشر في سلطنة عمان.

وجاء هذا الزعم الكاذب ضمن عنوان خبر نشره الموقع على بوابته الإلكترونية تحت عنوان ” تعرف على مرض جدري القرود ومدى خطورته على الإنسان.”

إلا أنه أضاف لعنوان الخبر على صفحة الموقع بتويتر عبارة “انتشر في سلطنة عمان”.

ويبدو أن القائمين على هذا الموقع أرادوا الترويج له وجذب الزوار بالكذب ونشر الإشاعات الكاذبة.

فقاموا بإدراج اسم سلطنة عمان عبثا دون الاستناد إلى أي معلومة أو بيان رسمي في هذا الأمر.

ورد ناشط عماني على الموقع وكذبه مستنكرا ما وصفه بالتلفيق بالقول:”ما هذا التلفيق.”

مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي حالة من مرض جدري القرود بسلطنة عمان، وأن المرض المسجل هو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.”

وبمراجعة (وطن) لموقع وزارة الصحة العمانية الرسمي، لم تجد أي بيانات للصحة في هذا الشأن كما لم تتعرض الوزارة لمرض “جدري القرود” بأي بيان حتى الآن.

جدري القرود ودول الخليج.. السعودية جاهزة في حالة ظهور أي حالة

هذا وأعلنت كل من السعودية والكويت، خلوهما من مرض “جدري القرود” الذي انتشر في عدة دول أوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بيان لوزارة الصحة جاء فيه:”وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بجدري القردة في المملكة. والذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عاما.”

وتابع البيان الذي رصدته (وطن) مؤكدا أن وزارة الصحة السعودية تشير، إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة.

الإمارات اتخذت إجراءات احترازية مشددة

ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، السبت، اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع ظهور وتفشي جدري القرود في الدولة.

وعبر البعض عن تخوفهم من انتقال المرض داخل الدولة، بسبب البارات والملاهي في دبي وأبوظبي، والتي يرتادها أجانب من جنسيات مختلفة قد يكون بينهم مثليين.

وحثت كل من وزارة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، منشآت الرعاية الصحية، الجمعة، على توخي الحذر من الفيروس.

ويتعين على جميع المرافق الطبية في الإمارات وفق التعليمات المنشورة، الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة.

كما دعت هيئة الصحة بدبي كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات التعميمية تفاديا للمساءلة القانونية.

وأكدت الهيئة، في خطابها لجميع الجهات المعنية في الإمارة، ضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن جدري القرود.

وذلك يأتي لما أرجعته الهيئة “للحد من خطورة انتشار المرض وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة.”