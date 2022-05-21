علي النجفي سفير إيران في سلطنة عمان يكشف أهداف زيارة “رئيسي” للسلطنة

وطن- بعد ساعات قليلة من كشف وكالة الانباء الرسمية “إرنا” عن موعدها، كشف السفير الإيراني لدى سلطنة عمان، علي النجفي، عن الأهداف من وراء زيارة الرئيس الإيراني، ‏إبراهيم رئيسي، إلى سلطنة عمان والتي من المقرر أن يصلها، الاثنين المقبل، تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق

وقال النجفي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن “إيران وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات جيدة في مختلف المجالات”.

وأضاف أن “علاقة إيران وعمان تقوم على حسن الجوار والقواسم المشتركة الثقافية والتاريخية”، مشيرا إلى أن “طهران ومسقط تربطهما علاقات ممتازة في المجال السياسي، وأن الجارتين ليس لديهما مشاكل في هذا المجال”.

نهج استراتيجي لتطوير العلاقات مع الجيران

كما أكد السفير الإيراني، علي النجفي، أن “الحكومة الإيرانية لديها نهج استراتيجي محدد لتطوير العلاقات مع الجيران، لذلك يمكن لعمان كجار لإيران في جنوب خليج عمان في جنوب شرق البلاد أن يكون لها مكانة مهمة في السياسة على [العلاقات] مع الجيران”.

وتابع أن “زيارة الرئيس الإيراني إلى عمان من الممكن أن تمهّد أرضية جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

دعم دور سلطنة عمان البناء في المنطقة

وفي إشارة إلى الزيارة التي تعد الأولى لرئيس إيراني منذ عامين، قال السفير علي النجفي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دور عمان البناء في التطورات الإقليمية.

وفي حديثه عن التعاون بين طهران ومسقط، قال النجفي إن “البلدين لديهما قدرات لتعزيز العلاقات في مجال النقل والسياحة الصحية، كما يمكن للقطاعين العام والخاص في كلا البلدين التعاون لخلق فرص جديدة للعلاقات”.

وواصل النجفي: “كما أنه يمكن لإيران وسلطنة عمان تعزيز العلاقات في الموانئ حيث توجد قدرات كبيرة في الموانئ الإيرانية الجنوبية”.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ويرى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان، علي النجفي، أن زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط تساعد في تعزيز التفاعلات الاقتصادية، ولحسن الحظ، فإن التعاون الاقتصادي بين طهران ومسقط في نمو”.

وأشار إلى العلاقات الاقتصادیة بين إيران وسلطنة عمان ، موضحا أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في حجم التجارة بين البلدین في العام الماضي وأن قيمة التجارة بین البلدین بلغت نحو مليار و ثلاثمائة وخمسين مليون دولار خلال العام الماضي ليسجل نموا كبيرا.

من جانبه، قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، حسين نوش في تصريحات لنفس الوكالة: ان زيارة رئيس الجمهورية القادمة الى سلطنة عمان، تضطلع بدور استراتيجي في غاية الاهمية لتوسيع العلاقات الايرانية مع بلدان جنوب الخليج الفارسي وبحر عمان.