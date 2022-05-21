ريهانا في أول ظهور لها بعد أيام من وضع مولودها (شاهد)

وطن– بعد أيام قليلة من دخولها عالم الأمومة، ظهرت النجمة ريهانا في ويست هوليود لأول مرة منذ ولادتها ، قبل أسبوع.

ريهانا بدون طفلها وخطيبها

وكانت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا قميصًا رماديًا كبيرًا وسروالًا أسود. واستكملت إطلالتها بنظارات شمسية وأقراط متلألئة وقلادات متعددة بسلسلة ذهبية وربطت شعرها على طريقة الكعكة.

وعلى الرغم من أن ريانا كانت بدون طفلها وحبيبها، إلا أن التقارير تقول إنها وخطيبا مغني الراب آيساب روكي وابنهما بصحة جيدة وسعيدة.بحسب مجلة elle.

وقال مصدر مقرب من الزوجين لـصحيفة People ، “ريانا تعمل بشكل جيد. إنهم متحمسون للغاية لأن يكونوا آباء. ريهانا هي بالفعل أم رائعة .

وتابع المصدر: ” لن نتوقع أي شيء أقل من النجمة التي قالت ذات مرة. أشعر أن هذا هو نوع الأم التي سأكون عليها”.

ريهانا حب حياتي

أما بالنسبة لروكي ، فيبدو أنه ليس لديه مخاوف بشأن ولعه بالأبوة.

وقال آيساب في لقاء مع مجلة GQ تم إصدارها في 19 مايو: “أعتقد أنني سأكون أبًا رائعًا ومدهشًا بشكل عام”.

وتابع: “ريهانا حب حياتي. إنها المختارة، إنها هي”.

ريهانا وضعت طفلها الأول

وكان موقع تي.إم.زد قد كشف أن مغنية البوب ومغني الراب رزقا بمولودهما الأول في 13 مايو (أيار) في لوس أنجلوس.

وبحسب الموقع، تنوي ريانا السفر إلى نيويوك برفقة آيساب، حتى تتمكن عائلة الأخير من رؤية المولود.

وتأمل ريهانا في السفر مع عائلتها من بارابادوس إلى نيويورك أيضاً.

وأعلن الزوجان حمل ريانا في يناير (كانون الثاني) الماضي.

أزياء ريهانا للحوامل

وكانت ريهانا قد نسفت خلال حملها قواعد الموضة الخاصة بملابس النساء الحوامل.

فأعلنت مغنية البوب الحمل من خلال صور ارتدت فيها سترة طويلة وردية فكّت أزرار أسفلها. وكشفت عن بطنها الذي تدلّت عليها قلادة طويلة من المجوهرات.

واستمرت بخطف أوساط الموضة بظهورها علناً بأزياء خفيفة تُظهر بطنها الآخذ في النمو.

وكانت تستخدم مغنية البوب المجوهرات وحمالات الصدر المزينة بالترتر والتنانير القصيرة في إبراز حملها.

وكتبت مجلة “فوغ” حينها إن ريهانا غيرت شيئاً عميقاً في الموضة من خلال إعادتها صوغ قواعد ملابس الأمومة بمفردها.

وقالت في لقاء مع المجلة: ” جسمي يفعل أشياء مذهلة في الوقت الراهن، ولن أخجل من ذلك. لذلك سأعيد تحديد ما يعتبر لائقاً للحوامل”.