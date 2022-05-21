جدري القرود يفتك بالمثليين.. تخوفات من انتقاله للخليج فهل تمنع قطر حضورهم لكأس العالم؟

وطن- تنذر بيانات منظمة الصحة العالمية بخطر كارثي يهدد العالم، بسبب تفشي مرض “جدري القرود” بين المثليين جنسيا في الغرب.

جدري القرود وكأس العالم في قطر

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن انتشار جدري القرود، كان بشكل ملحوظ بين فئة المثليين جنسيا في كل من بريطانيا وأوروبا.

وتعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا بشأن تفشي المرض، الذي تجاوز عدد الإصابات به 80 حالة في 12 دولة.

هذا كله دفع العديد من النشطاء في قطر، بالتساؤل عما إذا كان سيمسح للمثليين بدخول البلاد بعد أشهر قليلة لحضور كأس العالم 2022 أم لا؟

اذا مرض #جدري_القرود أتى نتيجة الشواذ من الاوادم فهل ستسمح لهم #قطر يدخلوا الى كاس العالم ٢٠٢٢ ومن ثم احتمال كبير لنشر المرض في الخليج وجزيرة العرب..

المثليين يجب ان لا ترفع شعائرهم ولا يسمح لهم بالتجمعات الظاهره فهو خطر ديني ومرضي على مجتمعاتنا وبلادنا.. — سعد بن عمر (@saadbinomar) May 21, 2022

وفي هذا السياق تساءل سعد بن عمر:”إذا مرض جدري القرود أتى نتيجة الشواذ، فهل ستسمح لهم قطر بحضور كأس العالم 2022 ومن ثم احتمال كبير لنشر المرض في الخليج وجزيرة العرب.”

وتابع مشددا:”المثليين يجب أن لا ترفع شعاراتهم ولا يسمح لهم بالتجمعات الظاهرة فهو خطر ديني ومرضي على مجتمعاتنا وبلادنا.”

دعوات لمنع المثليين من دخول قطر

فيما دون ناشط آخر:”سبحان الله يمكن هذا المرض المنتشر حاليًا بين المثليين جدري القرود، الله جعله حجة لنا لمنع دخول هذه الفئة إلى الدولة لحضور مونديال قطر 2022.”

سبحان الله يمكن هذا المرض المنتشر حاليًا بين المثليين #جدري_القرود الله جعله حجة لنا لمنع دخول هذه الفئة الى الدولة لحضور مونديال قطر 2022#أقول_يمكن — سيچَار ♕ | ‏🅒︎🅘︎🅖︎🅐︎🅡︎ (@cigar_80) May 21, 2022

وعلى نفس الخط غردت ناشطة:”أليست فرصة لقطر أن تمنع المثليين من تلويث قطر أثناء كأس العالم؟”.

فيما شدد مغرد قطري على أنه “يجب منع المثليين و حاملي جدري القرود من دخول قطر، لحضور مباريات كأس العالم لكي لا تنتشر العدوى.”

موسى عبدالعزيز آل إسحاق، قال من جانبه إنه بسبب انتشار فيروس جدري القرود في بريطانيا والعالم، يـحـق لقطر بالقانون منع دخول المثليين.

وتابع موضحا:”لأنهم ينشرون وباء قـاتل وبتقارير موثوقة من منظمة الصحة العالمية|. وبذلك سيرتفع النياح والنباح عند إمارة مجاورة صرفت المليارات لتشويه بطولة كأس العالم 2022 ودعم المثلية.”

بسبب انتشار فيروس #جدري_القرود في #بريطانيا و العالم ، يـحـق لدولة #قطر بالقانون منع دخول #المثليين لأنهم ينشرون وبـاء قـاتـل و بتقارير موثوقه مـن #منظمة_الصحة_العالمية

و بـذلك سيرتفع النياح و النباح عند #إمارة مجاورة صرفت المليارات لتشويه بطولة #كأس_العالم_2022 و دعم #المثليه https://t.co/YFt9jJ8qrS — موسى_عبدالعزيز_آل_إسحاق (@MusaAlishaqq) May 18, 2022

ما هو مرض جدري القرود؟

و“جدري القرود” هو مرض “فيروسي حيواني المصدر” يمكن أن يصيب الرئيسيات غير البشرية والقوارض وبعض الثدييات الأخرى.

هذا وتأكد ظهور إصابات بهذا المرض في 9 دول أوروبية، بالإضافة إلى أمريكا وكندا وأستراليا.

السلطات الصحية البريطانية سبق أن صرحت بأنها تشتبه في حدوث إصابات بجدري القرود عبر علاقات جنسية بين مثليي الجنس.

هل تتحرك وزارات الصحة بدول مجلس التعاون؟

هذا وطالب ناشطون وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالاجتماع عاجلا والتحذير من عواقب تفشي هذا المرض الخبيث.

مشددين في الوقت ذاته على أنه يجب وضع حظر على هذه الفئة ـ المثليين جنسيا ـ كي لا نشهد إصابات أكثر مع تزامن كأس العالم 2022.

ولا يوجد لجدري القرود لقاح محدد، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر نسبة حماية كبيرة منه نظراً للتشابه الكبير بين الفيروسين المسببين للمرضين.

منظمة الصحة العالمية قالت في بيان لها، الجمعة، إن حالات الانتشار الأخيرة للمرض “تعتبر غير نمطية، حيث أنها تظهر في دول لا يعتبر المرض متوطناً فيها”.

كما لفتت المنظمة في بيانها إلى أنها “تعمل مع الدول المتضررة وآخرين من أجل توسيع نطاق المراقبة للمرض للعثور على الأشخاص المتضررين ومساعدتهم”.