هل تنشر بارات وملاهي دبي جدري القرود في الإمارات.. إجراءات مشددة تم اتخاذها

وطن- اتخذت السلطات الصحية في الإمارات وبتوجيه من القيادة العليا في الدولة، إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار مرض “جدري القرود” بعد ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها عالميًا.

إجراءات مشددة في الإمارات لمنع تفشي جدري القرود

وأرجعت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سبب تفشي “جدري القرود” إلى تجمعات المثليين، وعمليات التواصل الجنسي بينهم.

وتشتهر إمارة دبي في الإمارات بأنها مركز للدعارة تستقطب بائعات الهوى حول العالم، فضلا عن البارات والملاهي الليلية المنتشرة هناك، حيث تتم كل هذه الممارسات تحت أعين السلطات بل وبدعم منها، كما ذكرت العديد من التقارير الأجنبية سابقا.

ومما لا شك فيه أن تجمعات مثل هذه هذه في بارات وخمارات دبي، والتي يقصدها أجانب وعرب من شتى الدول والجنسيات حول العالم، لابد أن يكون بها نماذج للمثليين جنسيا.

واشتهرت الإمارات عن بقية دول الخليج بانفتاحها سريعا على العالم الخارجي، وتضييع الهوية العربية وتقاليد العرب المحافظة بشكل علني.

🔴 حثت السلطات في الإمارات العربية المتحدة مقدمي الرعاية الصحية في الدولة على توخي الحذر بشأن مرض جدري القرود ورفعت هيئة الصحة بدبي مستوى المراقبة الوبائية لحالات جدري القردة — اوز نوفوستي | Oz Novosti (@OzNovosti2) May 20, 2022

وسبق أن أشارت تقارير أجنبية إلى أن الإمارات صارت مقصد راغبي المتعة الحرام الأول، نظرا لأنها تستقطب بائعات الهوى من شتى المشارب والأجناس وتوفر خيارات متعددة في هذا الأمر.

هيئة الصحة بدبي تستنفر

هذا وحثت كل من وزارة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، منشآت الرعاية الصحية، الجمعة، على توخي الحذر من الفيروس.

وتعمل السلطات الإماراتية عبر هذه الإجراءات على تعزيز الاكتشاف المبكر للمرض.

👨🏻‍💻 بعد إسرائيل قد يضرب #جدري_القرود الإمارات والسعودية .. تحذيرات سعودية إماراتية من تفشي هذا المرض . — 🇨🇦 Muhammed Yame (@mL5tf8Rs4role) May 21, 2022

حيث شددت على أنه يتعين على جميع المرافق الطبية الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة، وذلك من خلال نظام الإخطار بالأمراض المعدية.

كما دعت هيئة الصحة بدبي كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات التعميمية تفاديا للمساءلة القانونية.

عندنا في #الامارات كنا نقول ان الفلان مكرون و في الايام القادمة اخاف لا سمح الله نقول الفلان مقرود 🙈 #جدري_القرود #جدري_القردة — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) May 21, 2022

وأكدت الهيئة، في خطابها لجميع الجهات المعنية في الإمارة، ضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن جدري القرود.

وذلك يأتي لما أرجعته الهيئة “للحد من خطورة انتشار المرض وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة.”

الامارات على الطريق

وأكيد الجالية الطحنونية في العراق#عــاجــل اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود في "إسرائيل" . — القيصر بوتين/جديد (@oAgkpqB94MCRYEi) May 21, 2022

واستجابة لتفشي مرض جدري القرود في الغرب، تقوم السلطات الصحية في الإمارات بتنفيذ إجراءات احترازية استباقية.

ما هو جدرى القرود؟

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تنص على أن جدرى القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ونادرًا ما ينتقل إلى مناطق أخرى.

واكتشف العلماء ذلك لأول مرة في “قرود المختبرات” عام 1958، ثم انتقل بعدها من الحيوانات البرية إلى البشر.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في إفريقيا عام 1970.

جدري القرود والشرق الأوسط

جدير بالذكر أنه حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس جدري القرود في جميع أنحاء المنطقة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى توخي اليقظة ضد جدرى القرود.

أعراض جدري القرود

وتشبه أعراض جدري القرود الإنفلونزا وتتثمل في الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات والقشعريرة، والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية.

ويتبع ذلك دمامل مليئة بالصديد تتركز على الوجه ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويمكن ملاحظة ذلك لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع كما يمكن أن تبدأ الأعراض في الظهور من خمسة إلى 21 يومًا بعد الإصابة.

وينتشر الفيروس عندما تكون على اتصال وثيق بالشخص المصاب، حيث ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ التنفسي والأدوات الشخصية.

كيف انتشر عالميا؟

تم الإبلاغ عن أكثر من 120 حالة مؤكدة أو مشتبه فيها لمرض جدري القرود في بلدان غير أفريقية.

وأصبحت ألمانيا يوم، الجمعة، أحدث دولة أوروبية تبلغ عن أول حالة إصابة بجدرى القرود.

وتشمل الدول الأخرى في أوروبا بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا والسويد.

وكانت المملكة المتحدة منزعجة بشكل خاص لأن عدد الحالات قد تضاعف منذ الحالة الأولى.

والآن يبحث الخبراء عن فهم أفضل للانتشار غير المعتاد للفيروس خارج غرب إفريقيا ونأمل في الحصول على مزيد من الإجابات قريبًا.