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هل تنشر بارات وملاهي دبي جدري القرود في الإمارات.. إجراءات مشددة تم اتخاذها

باسل النجار
كتب باسل النجار
إجراءات جدري القرود في دبي watanserb.com
إجراءات جدري القرود في دبي

وطن- اتخذت السلطات الصحية في الإمارات وبتوجيه من القيادة العليا في الدولة، إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار مرض “جدري القرود” بعد ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها عالميًا.

إجراءات مشددة في الإمارات لمنع تفشي جدري القرود

وأرجعت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا سبب تفشي “جدري القرود” إلى تجمعات المثليين، وعمليات التواصل الجنسي بينهم.

وتشتهر إمارة دبي في الإمارات بأنها مركز للدعارة تستقطب بائعات الهوى حول العالم، فضلا عن البارات والملاهي الليلية المنتشرة هناك، حيث تتم كل هذه الممارسات تحت أعين السلطات بل وبدعم منها، كما ذكرت العديد من التقارير الأجنبية سابقا.

ومما لا شك فيه أن تجمعات مثل هذه هذه في بارات وخمارات دبي، والتي يقصدها أجانب وعرب من شتى الدول والجنسيات حول العالم، لابد أن يكون بها نماذج للمثليين جنسيا.

واشتهرت الإمارات عن بقية دول الخليج بانفتاحها سريعا على العالم الخارجي، وتضييع الهوية العربية وتقاليد العرب المحافظة بشكل علني.

من أين جاء جدري القرود؟

وسبق أن أشارت تقارير أجنبية إلى أن الإمارات صارت مقصد راغبي المتعة الحرام الأول، نظرا لأنها تستقطب بائعات الهوى من شتى المشارب والأجناس وتوفر خيارات متعددة في هذا الأمر.

هيئة الصحة بدبي تستنفر

هذا وحثت كل من وزارة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، منشآت الرعاية الصحية، الجمعة، على توخي الحذر من الفيروس.

وتعمل السلطات الإماراتية عبر هذه الإجراءات على تعزيز الاكتشاف المبكر للمرض.

حيث شددت على أنه يتعين على جميع المرافق الطبية الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو محتملة أو مؤكدة، وذلك من خلال نظام الإخطار بالأمراض المعدية.

كما دعت هيئة الصحة بدبي كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتعليمات التعميمية تفاديا للمساءلة القانونية.

وأكدت الهيئة، في خطابها لجميع الجهات المعنية في الإمارة، ضرورة الاكتشاف المبكر والتقصي عن جدري القرود.

وذلك يأتي لما أرجعته الهيئة “للحد من خطورة انتشار المرض وضمان التطبيق الفعال والأمثل لإجراءات الوقائية والتحكم بمصادر العدوى المحتملة.”

واستجابة لتفشي مرض جدري القرود في الغرب، تقوم السلطات الصحية في الإمارات بتنفيذ إجراءات احترازية استباقية.

جدري القرود يثير الرعب في أوروبا بعد انتشاره.. ما علاقة المثليين جنسياً؟

ما هو جدرى القرود؟

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، تنص على أن جدرى القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا ونادرًا ما ينتقل إلى مناطق أخرى.

واكتشف العلماء ذلك لأول مرة في “قرود المختبرات” عام 1958، ثم انتقل بعدها من الحيوانات البرية إلى البشر.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في إفريقيا عام 1970.

جدري القرود والشرق الأوسط

جدير بالذكر أنه حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بفيروس جدري القرود في جميع أنحاء المنطقة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى توخي اليقظة ضد جدرى القرود.

أعراض جدري القرود

وتشبه أعراض جدري القرود الإنفلونزا وتتثمل في الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات والقشعريرة، والإرهاق وتضخم الغدد الليمفاوية.

ويتبع ذلك دمامل مليئة بالصديد تتركز على الوجه ثم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويمكن ملاحظة ذلك لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع كما يمكن أن تبدأ الأعراض في الظهور من خمسة إلى 21 يومًا بعد الإصابة.

وينتشر الفيروس عندما تكون على اتصال وثيق بالشخص المصاب، حيث ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ التنفسي والأدوات الشخصية.

كيف انتشر عالميا؟

تم الإبلاغ عن أكثر من 120 حالة مؤكدة أو مشتبه فيها لمرض جدري القرود في بلدان غير أفريقية.

وأصبحت ألمانيا يوم، الجمعة، أحدث دولة أوروبية تبلغ عن أول حالة إصابة بجدرى القرود.

وتشمل الدول الأخرى في أوروبا بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا والسويد.

وكانت المملكة المتحدة منزعجة بشكل خاص لأن عدد الحالات قد تضاعف منذ الحالة الأولى.

والآن يبحث الخبراء عن فهم أفضل للانتشار غير المعتاد للفيروس خارج غرب إفريقيا ونأمل في الحصول على مزيد من الإجابات قريبًا.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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