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دعوة الوزير علي البغلي لبيع الخمور المضبوطة بدل اتلافها تثير غضباً في الكويت!

"من منطلق سدّ العجز المالي"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
علي البغلي watanserb.com
علي البغلي

وطن – أثار وزير النفط الكويتي السابق، علي البغلي، موجة غضب عارمة ضده بعد تداول تصريحات له طالب فيها الحكومة بإعادة تصدير وبيع الخمور المضبوطة لدولة مسموح بها تداول الخمور بدلا من إتلافها، لسدّ العجز المالي.

تصريحات “البغلي” لاقت الكثير من الردود الغاضبة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، كان أقواها تغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة محمد هايف المطيري قال فيها:” إذا قل ماء الوجه قل حياءه ولاخير في وجه إذا قل ماءه”.

وتساءل قائلا: “هل هي أزمة حياء أم أزمة مبادئ حينما ينادي أحد الوزراء السابقين والمعينين في أحد هيئات الحكومة أن تكون الكويت بلدا مصدرا للخمور؟”.

واختتم بالقول:” بئس البضاعة وبئس البضاعة الفكرية التي يحملها وبئس الإختيار الحكومي لتلك الشخصيات خاوية الفكر والمبدأ!”.

وعلق الناشط والباحث مشاري الحمد على تصريحات “البغلي” قائلا:” ناس تقرب من القبر تقول يالله حسن الخاتمة وناس تقول صرحوا في بيع الخمر”.

وقال المغرد “بوفخري”:” علي البغلي وظيفته يوهم الناس ان في عجز يوم كان برميل النفط ب٣٧ كان يقول عجز حاليا ب١٢٠ ايضا يقول عجز”.

في حين علق الصحفي سعيد توفيقي على تصريحاته قائلا:” الى الوزير السابق علي البغلي.. . أعلم سلامة نيتك وانت تقترح أن تبيع الدولةً الخمور المضبوطه.. . لكن ياأستاذ ألم تسمع عن العشرة الملعونين في الخمرة.. ومنهم بائعها.. . فإذا باعت الدولة الخمور المضبوطة فاللعنة تحل علينا كلنا.. . وانت قانوني.. هل ممكن بيع بضاعه محرمة قانونا؟؟”.

وجاءت تصريحات “البغلي” بعد الإعلان مؤخرا، عن العثور على 700 زجاجة خمرة، على متن يخت خاص تعود ملكيته للمشهور يعقوب بوشهري، بينما كان يتواجد هو خارج البلاد.

وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً يوضح أنه ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم.

وكانت البداية بورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.

وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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