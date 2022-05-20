دعوة الوزير علي البغلي لبيع الخمور المضبوطة بدل اتلافها تثير غضباً في الكويت!

وطن – أثار وزير النفط الكويتي السابق، علي البغلي، موجة غضب عارمة ضده بعد تداول تصريحات له طالب فيها الحكومة بإعادة تصدير وبيع الخمور المضبوطة لدولة مسموح بها تداول الخمور بدلا من إتلافها، لسدّ العجز المالي.

علي البغلي : – لسد العجز ..لماذا لا تقوم الحكومة بإعادة تصدير وبيع الخمور المضبوطة لدولة مسموح بها تداول الخمور بدلا من إتلافها؟#الكويت pic.twitter.com/8g34sO02A8 — أخبار الأمة (@omaakw) May 20, 2022

تصريحات “البغلي” لاقت الكثير من الردود الغاضبة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، كان أقواها تغريدة للنائب السابق في مجلس الأمة محمد هايف المطيري قال فيها:” إذا قل ماء الوجه قل حياءه ولاخير في وجه إذا قل ماءه”.

وتساءل قائلا: “هل هي أزمة حياء أم أزمة مبادئ حينما ينادي أحد الوزراء السابقين والمعينين في أحد هيئات الحكومة أن تكون الكويت بلدا مصدرا للخمور؟”.

واختتم بالقول:” بئس البضاعة وبئس البضاعة الفكرية التي يحملها وبئس الإختيار الحكومي لتلك الشخصيات خاوية الفكر والمبدأ!”.

إذا قل ماء الوجه قل حياءه ولاخير في وجه إذا قل ماءه هل هي أزمة حياء أم أزمة مبادئ حينما ينادي أحد الوزراء السابقين والمعينين في أحد هيئات الحكومة أن تكون الكويت بلدا مصدرا للخمور بئس البضاعة وبئس البضاعة الفكرية التي يحملها وبئس الإختيار الحكومي لتلك الشخصيات خاوية الفكر والمبدأ! — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) May 20, 2022

وعلق الناشط والباحث مشاري الحمد على تصريحات “البغلي” قائلا:” ناس تقرب من القبر تقول يالله حسن الخاتمة وناس تقول صرحوا في بيع الخمر”.

ناس تقرب من القبر تقول يالله حسن الخاتمة وناس تقول صرحوا في بيع الخمر — مشاري الحمد (@Mishari77) May 20, 2022

وقال المغرد “بوفخري”:” علي البغلي وظيفته يوهم الناس ان في عجز يوم كان برميل النفط ب٣٧ كان يقول عجز حاليا ب١٢٠ ايضا يقول عجز”.

علي البغلي وظيفته يوهم الناس ان في عجز

يوم كان برميل النفط ب٣٧ كان يقول عجز

حاليا ب١٢٠ ايضا يقول عجز — بوفخرى (@m_kuwt_) May 20, 2022

في حين علق الصحفي سعيد توفيقي على تصريحاته قائلا:” الى الوزير السابق علي البغلي.. . أعلم سلامة نيتك وانت تقترح أن تبيع الدولةً الخمور المضبوطه.. . لكن ياأستاذ ألم تسمع عن العشرة الملعونين في الخمرة.. ومنهم بائعها.. . فإذا باعت الدولة الخمور المضبوطة فاللعنة تحل علينا كلنا.. . وانت قانوني.. هل ممكن بيع بضاعه محرمة قانونا؟؟”.

الى الوزير السابق علي البغلي..

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أعلم سلامة نيتك وانت تقترح أن تبيع الدولةً الخمور المضبوطه..

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لكن ياأستاذ ألم تسمع عن العشرة الملعونين في الخمرة.. ومنهم بائعها..

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فإذا باعت الدولة الخمور المضبوطة فاللعنة تحل علينا كلنا..

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وانت قانوني.. هل ممكن بيع بضاعه محرمة قانونا؟؟ pic.twitter.com/CFAku9lw20 — سعيد توفيقي (@saeedtawfiqi) May 20, 2022

وجاءت تصريحات “البغلي” بعد الإعلان مؤخرا، عن العثور على 700 زجاجة خمرة، على متن يخت خاص تعود ملكيته للمشهور يعقوب بوشهري، بينما كان يتواجد هو خارج البلاد.

وأصدرت الإدارة العامة للجمارك بياناً يوضح أنه ضبط الخمور داخل يخت يستقله مواطن ومقيم.

وكانت البداية بورود معلومات من إدارة البحث والتحري الجمركي وبالتنسيق مع إدارة جمارك الموانئ الجنوبية.

وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل لاستكمال باقي الإجراءات وحصر الكميات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.