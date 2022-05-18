10 عملات مشفرة لها مستقبل مشرق أكثر من عملة بيتكوين

وطن- تزداد شعبية العملات المشفرة يومًا بعد يوم ومن المتوقع أن يصل حجم التعدين العالمي للعملات المشفرة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1٪.

هناك العديد من العملات المشفرة في سوق التشفير يمكن أن تحقق أرباحا طائلة، أبرزها البيتكوين، لكن ما لا يعرفه المستثمرون أن هناك عملات رقمية أخرى لها مستقبل مشرق أكثر من تلك العملة ويمكن أن تساعد في جني أرباح في عام 2022، وفقا لما أورده موقع “analyticsinsight“.

عملة إيثريوم

تختلف عملة إيثريوم عن بيتكوين، حيث حطمت في الآونة الأخيرة

أرقاما قياسية غير مسبوقة. كما تسمح شبكتها للمطورين بإنشاء عملتهم المشفرة باستخدام شبكة الأثير وعلى الرغم من إطلاقها بعد العديد من العملات المشفرة الأخرى، إلا أن مكانتها تجاوزت العديد من مثيلاتها في السوق بسبب التقنية الفريدة التي توفرها.

علاوة على ذلك، تُعد واحدة من أفضل العملات المشفرة التي ستبدأ أسعارها في الارتفاع بحلول نهاية العام.

عملة كاردانو

لا تزال كاردانو واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا نظرًا لشبكتها المرنة ومعاملاتها السريعة ومكنت الترقية الأخيرة في الشبكة المنشأة من بناء عقود ذكية على شبكتها.ِ

عملة تيثر

تعتبر عملة تيثر أكثر العملات الرقمية استقراراً، كما تدعم هذه العملة المشاريع النامية والابتكار في جميع أنحاء مساحة بلوك تشين.

عملة دوجكوين

بفضل تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، الذي دعم عملة دوجكوين، وتنبأ بمواصلة ارتفاع قيمتها في تغريدة، صعدت قيمة العملة لتصبح أحد أكثر العملات المشفرة فعالية من حيث الكلفة في السوق. ويرى العديد من المحللين أن دوجكوين هي أفضل خيار للاستثمار.

عملة ستيلر

هذه العملة هي عبارة عن مشروع مفتوح المصدر يستخدم تكنولوجيا البلوك تشين ومن ميزتها الأساسية أنه يمكن من خلالها إنشاء وإرسال وتداول أشكال رقمية لكافة أنواع المال.

عملة بينانس

بينانس هي أشهر بورصة في العالم للعملات المشفرة. مثل إيثريوم، لدى بينانس بلوك تشين قابل للبرمجة. ويمكن لمطوري المشاريع التواصل مع المستثمرين المحتملين.

ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن منصة بيناسن تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب نظامها المركزي.

عملة لايتكوين

أنشأ الموظف السابق في شركة جوجل، تشارلي لي، عملة لايتكوين في عام 2011.

وتوفر هذه العملة لمستخدميها فوائد أكثر من بيتكوين، خاصة من ناحية وقت المعاملة فهي تعالج في الواقع كتلة واحدة كل 2.5 دقيقة، بينما تعالج البيتكوين الكتلة الواحدة في 10 دقائق.

عملة بولكا دوت

عمـلة بولكا دوت هي عملة لامركزية تتيح النقل السلس للأنواع المختلفة من الرسائل و البيانات والأصول والرموز عبر شبكات سلسلة الكتلة المختلفة دون الاعتماد على طرف ثالث.

عملة شيبا اينو

في عام 2021، اكتسبت هذه العملة ارتفاعًا هائلاً في القيمة السوقية بنسبة 481000 ٪ وهي واحدة من أفضل العملات المشفرة بخلاف البيتكوين التي تتمتع بمستقبل أكثر إشراقًا.

عملة مونيرو

تم إطلاق عملة مونيرو في عام 2014 وتفتخر هذه العملة بكونها آمنة ولا مركزية.

على عكس عملة بيتكوين التي يمكنها تتبع معاملات الشخص، تستخدم مونيرو في الواقع تشفيرًا متقدمًا لإخفاء هوية كل مرسل.