الرئيسيةحياتنا10 عملات مشفرة لها مستقبل مشرق أكثر من عملة بيتكوين
حياتنا

10 عملات مشفرة لها مستقبل مشرق أكثر من عملة بيتكوين

الاستثمار في هذه العملات من شأنه أن يضمن عائدات مالية هائلة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
عملات مشفرة لها مستقبل مشرق watanserb.com
10 عملات مشفرة لها مستقبل مشرق أكثر من عملة بيتكوين

وطن- تزداد شعبية العملات المشفرة يومًا بعد يوم ومن المتوقع أن يصل حجم التعدين العالمي للعملات المشفرة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.1٪.

هناك العديد من العملات المشفرة في سوق التشفير يمكن أن تحقق أرباحا طائلة، أبرزها البيتكوين، لكن ما لا يعرفه المستثمرون أن هناك عملات رقمية أخرى لها مستقبل مشرق أكثر من تلك العملة ويمكن أن تساعد في جني أرباح في عام 2022، وفقا لما أورده موقع “analyticsinsight“.

عملة إيثريوم

تختلف عملة إيثريوم عن بيتكوين، حيث حطمت في الآونة الأخيرة  

أرقاما قياسية غير مسبوقة. كما تسمح شبكتها للمطورين بإنشاء عملتهم المشفرة باستخدام شبكة الأثير وعلى الرغم من إطلاقها بعد العديد من العملات المشفرة الأخرى، إلا أن مكانتها تجاوزت العديد من مثيلاتها في السوق بسبب التقنية الفريدة التي توفرها.

ضربة لسوق العملات الرقمية المشفرة يوم الجمعة!

علاوة على ذلك، تُعد واحدة من أفضل العملات المشفرة التي ستبدأ أسعارها في الارتفاع بحلول نهاية العام.

عملة كاردانو

لا تزال كاردانو واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا نظرًا لشبكتها المرنة ومعاملاتها السريعة ومكنت الترقية الأخيرة في الشبكة المنشأة من بناء عقود ذكية على شبكتها.ِ

عملة تيثر

تعتبر عملة تيثر أكثر العملات الرقمية استقراراً، كما تدعم هذه العملة المشاريع النامية والابتكار في جميع أنحاء مساحة بلوك تشين.

عملة دوجكوين

بفضل تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، الذي دعم عملة دوجكوين، وتنبأ بمواصلة ارتفاع قيمتها في تغريدة، صعدت قيمة العملة لتصبح أحد أكثر العملات المشفرة فعالية من حيث الكلفة في السوق. ويرى العديد من المحللين أن دوجكوين هي أفضل خيار للاستثمار.

عملة ستيلر

هذه العملة هي عبارة عن مشروع مفتوح المصدر يستخدم تكنولوجيا البلوك تشين ومن ميزتها الأساسية أنه يمكن من خلالها إنشاء وإرسال وتداول أشكال رقمية لكافة أنواع المال.

تراجع غالبية العملات الرقمية المشفرة.. هذا ما وصل إليه سعر البيتكوين في تعاملات اليوم

عملة بينانس

بينانس هي أشهر بورصة في العالم للعملات المشفرة. مثل إيثريوم، لدى بينانس  بلوك تشين قابل للبرمجة.  ويمكن لمطوري المشاريع التواصل مع المستثمرين المحتملين.

ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن منصة بيناسن تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب نظامها المركزي.

عملة لايتكوين

أنشأ الموظف السابق في شركة جوجل، تشارلي لي، عملة لايتكوين في عام 2011.

وتوفر هذه العملة لمستخدميها فوائد أكثر من بيتكوين، خاصة من ناحية وقت المعاملة فهي تعالج في الواقع كتلة واحدة كل 2.5 دقيقة، بينما تعالج البيتكوين الكتلة الواحدة في 10 دقائق.

عملة بولكا دوت

عمـلة بولكا دوت هي عملة لامركزية تتيح النقل السلس للأنواع المختلفة من الرسائل و البيانات والأصول والرموز عبر شبكات سلسلة الكتلة المختلفة دون الاعتماد على طرف ثالث. 

عملة شيبا اينو

في عام 2021، اكتسبت هذه العملة ارتفاعًا هائلاً في القيمة السوقية بنسبة 481000 ٪ وهي واحدة من أفضل العملات المشفرة بخلاف البيتكوين التي تتمتع بمستقبل أكثر إشراقًا. 

عملة مونيرو

تم إطلاق عملة مونيرو في عام 2014 وتفتخر هذه العملة بكونها آمنة ولا مركزية.

على عكس عملة بيتكوين التي يمكنها تتبع معاملات الشخص، تستخدم مونيرو في الواقع تشفيرًا متقدمًا لإخفاء هوية كل مرسل.

رغم الخوف الشديد.. سوق العملات الرقمية المشفرة يقفز بقوة.. هذا ما وصل إليه سعر “البيتكوين”

المصدرموقع "analyticsinsight، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا