الرئيسيةحياتنارانيا يوسف تتمايل على أنغام "دلع واتدلع" والفستان بلا حمالات صدر كاد...
حياتنا

رانيا يوسف تتمايل على أنغام “دلع واتدلع” والفستان بلا حمالات صدر كاد يسقط! (فيديو)

وطن
كتب وطن
رانيا يوسف تتمايل على أنغام
رانيا يوسف

وطن– أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف على متابعيها من جديد، بفيديو جريء تتمايل به على أغنية “دلع و اتدلع” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

دلع وجرأة رانيا يوسف

وظهرت رانيا يوسف بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أحمر قطيفة بأكمام، ولكنه عاري الصدر بلا حمالات.

وبدأت رانيا تتمايل أمام الكاميرا، وتحتضن نفسها وكأنها تشعر بالقلق من أن يقع الفستان العاري من الأعلى.

وتلقت الفنانة تعليقات ساخرة على الفيديو، فكتب متابع: ” الكبير اما يدلع زي الباب المخلع “.

وعقب آخر: ” عمرها 60 وعايشه الدور”.

وعلى عكس ما يعبر الجمهور دائماً عن محبتهم، عبر ناشط عن شعوره بالكره تجاه رانيا. وكتب موجهاً لها الكلام: ” انا بكرهك بحس ان انتي عايزه تقلعي وخلاص عيب على سنك”.

رانيا يوسف تستمتع بالهواء النقي

وكان أحدث ظهور قبلها لرانيا، في يخت بوسط البحر، مرتديةً فستانا أسود، واعتمدت مكياج جذاب وتسريحة شعر جديدة.

وعلقت رانيا حينها: “لا تفوت أي فرصة بالاستمتاع بالهواء النقي”.

تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا

وفي سياق آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية، دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف، لجلسة 28 مايو الجاري.

وقال محامي نزار الفارس، المستشار هيثم عباس،  إن التأجيل جاء لفحص الهارد ديسك الأصلي وبيان عما إذا كان يوجد تعديلات من عدمه على حوارها لبرنامج “مع الفارس”.

ورفع نزار دعوى قضائية ضد رانيا،  وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في دعوى نزار، أنه تفاجأ برانيا تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وصف متحرش يعاقب عليه القانون

وأضاف أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

وصرح محامي نزار، بأن موكله تعرض للسب والقذف لكون وصف “متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانونا”.

وأضاف: “ما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين. وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم”.

وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
اقرأ أيضاً
حياتنا

هل تقاضت رانيا يوسف هذا المبلغ الخيالي مقابل الظهور في “رامز موفي ستار”؟

حياتنا

رانيا يوسف في “رامز موفي ستار”: رامز جلال تحرش بها لفظياً وفاندام وصفها بـ”نجمة البطانة” (فيديو)

حياتنا

رانيا يوسف بظهور فاضح بالأحمر في عيد الحب (شاهد)

حياتنا

تصريحات رانيا يوسف تتصدر السوشيال: “بحب ألبس بكيني وشورت.. ولا مانع في القبلات والإغراء”! (فيديو)

حياتنا

رانيا يوسف تستعرض أنوثتها بالأحمر الناري وتعليق غامض عن “الحرية”!

حياتنا

رانيا يوسف ترقص في ملهى ليلي بفستان أحمر فاضح مع صديقاتها الإسبانيات! “فيديو”

حياتنا

رانيا يوسف بدون حيلة “البطانة” .. هكذا خطفت الأنظار بإطلالاتها في الجونة

حياتنا

فستان رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة “مثير” والجمهور: “فضحتونا”

حياتنا

موقف مُفاجئ من عبير صبري حول التبرع بأعضائها بعد وفاتها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

نصرة الحربي تخلع الحجاب على الهواء.. هل كانت محجبة في الأساس؟

صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

غضب شعبي يجبر السيسي على إلغاء مهرجان إسرائيلي في سيناء قبل موعده بـ24 ساعة

“انقذوا ماري مجدي” يتصدر مصر بعد انتشار فيديو مروع لمُدمن وزوجته (شاهد)

حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

السعودية وسام مونس السويملي تنجو من اغتصاب والدها لتعيش مأساة أكبر في ألمانيا (فيديو)

سيارة فنانة لبنانية تتعرض لرصاصة قاتلة احتفالاً بصدور نتائج الانتخابات النيابية (شاهد)

مفتي سلطنة عمان يكشف عن أكبر خطأ ارتُكب في التاريخ وتسبب باحتلال الأقصى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا