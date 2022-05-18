حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

وطن- حاز إدريسا غانا غاي النجم السنغالي ولاعب فريق باريس سان جيرمان، على دعم واسع من قبل الملايين على مواقع التواصل بعد حملة ضغط تعرض لها من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب رفضه المشاركة في مباراة بالدوري، تواجد بها علم الشواذ على قميص فريقه.

تضامن واسع مع إدريسا غاي.. وأبو تريكة يناصره

وتصدر وسم بعنوان “WeareallIdrissa” ـ كلنا إدريس ـ التريند العالمي بتويتر، دعما للنجم السنغالي الذي أشاد النشطاء بموقفه ووصفوه بالمشرف.

#WeareallIdrissa هاشتاق يتصدر الترند الاول عالميًا دعمًا للاعب الغاني المسلم "ادريسا غانا غاي" الذي يتعرض للضغوطات حاليًا من الاتحاد الفرنسي بسبب تغيبه عن إحدى جولات الدوري الفرنسي التي تدعم المثلية. pic.twitter.com/xYmBbXJ4tN — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 18, 2022

ومن أبرز التغريدات عبر هذا الوسم ما كتبه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، حيث قال مستشهدا بآية قرآنية:””فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ”.

وتابع موجها حديثه لـ”غاي”:”لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك.”

#WeareallIdrissa "فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ" لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك @IGanaGueye — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 18, 2022

وجابت حملة الدعم الواسعة هذه العالم إلكترونيا لمساندة اللاعب إدريسا غاي، بعد الموقف المشرف الذي قام به، ورفضه اللعب في مباراة تدعم المثليين في الدوري الفرنسي.

حيث أنه من المفترض أن يُعرض لاعب باريس سان جيرمان على لجنة تحقيق ويتلقى العقوبات.

رئيس السنغال يدخل على خط دعم إدريسا غاي

من جانبه دخل الرئيس السنغالي ماكي سال، على خط دعم إدريسا غاي هو الآخر، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أعبر عن دعمي لإدريسا غاي”.

Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 17, 2022

وأضاف:”قناعاته الدينية يجب أن تكون محل احترام.”

وكان لسان حال جميع المشاركين بالوسم يقول:”كلنا ندعم موقف اللاعب المسلم ادريسا، تجاه دعم الشواذ المنافي للفطرة الإلهية.”

كل شيء عندهم فيه “حرية” إلا القبول بالشواذ ودعمهم فهذا لا حرية فيه وإنما إرغام وإجبار

#WeareallIdrissa pic.twitter.com/MKaaUC2G2w — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 18, 2022

وكتب مشعل النامي عبر الوسم:”كل شيء عندهم فيه “حرية” إلا القبول بالشواذ ودعمهم فهذا لا حرية فيه وإنما إرغام وإجبار.”

فيما دون ناشط آخر مستنكرا التناقض الفاضح للغرب وانتقائيته بشأن حرية الرأي المزعومة، حيث غرد:”ترغب في دعم قوم لوط؟ لك ذلك فهذه حرية تعبير؟ ترغب في شتم الاديان؟ ابسط حقوقك؟ ترغب في التعبير عن ميولك؟ حبيبنا وتفضل.”

وأوضح:”لكن جرب ارفض إحدى هذه الأمور سيضربون بك وبحرية التعبير عرض الحائط وينعتوك بأقبح الصفات، وهذا ماحدث مع اللاعب المسلم ادريسا فلا تدعوه وانصروه.”

#WeareallIdrissa إذا كان الجميع ضدك ف نحن ضد الجميع ❤️☝️ pic.twitter.com/KpdplsC59I — ساخر (@SakerSport) May 18, 2022

تناقض الغرب وحرية التعبير المزعومة

من جانبه قال أحمد أسامة مقدم البرامج على قناة الأهلي:”لم يهاجم.. فقط قرر ألا يدعمهم ورفض يشارك فى جولتهم، اللاعب السنغالى المسلم إدريسا جاى لاعب باريس سان جيرمان اتخذ موقف أحرار والرجال مواقف.”

بينما شدد ناشط باسم عمرو على أن “كل المسلمين يقفون في صف ادريسا.”

إسماعيل سار وشيخو كوياتي وخالديو كوليبالي وعبدو ديالو يقومون بدعم زميلهم إدريسا غانا غيي pic.twitter.com/rRq1ZntSeE — E P L W O R L D (@EPLworld) May 18, 2022

وكان ادريسا غاي قد سافر مع باريس سان جيرمان، بالفعل لملاقاة مضيفه فريق “مونبلييه” والذي سحقه باريس سان جيرمان بـ4 أهداف نظيفة على ملعب لا موسون.

لكن ادريسا كان غائبا عن تشكيلة الفريق، ووقتها قال المدرب “ماوريسيو بوكيتينو”، إنه “اضطر إلى التغيب عن المباراة لأسباب شخصية”.

#ثريد : "قصة ادريسا غانا غي لاعب باريس سان جيرمان المسلم الذي رفض دعم الـشوا.ذ ". • أي شي جديد في الأحداث سأوافيكم فيه أول بأول خلال هذه السلسة من التغريدات ، لا تنسى اللايك ♥️

#WeareallIdrissa pic.twitter.com/0UeNGFHHnR — عمار توخيل (@_Ai2i) May 18, 2022

لكن غياب اللاعب المسلم وقتها أثار تساؤلات فيما إذا كان قد فعل ذلك بشكل متعمد حتى لا يرتدي قميص الفريق الذي وضع عليه علم الشواذ لدعم المثليين جنسيا في اليوم المزعوم لهم والذي يعرف بـ”اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية”.

وكانت الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي، شهدت وضع أرقام اللاعبين على القمصان وهي تتضمن ألوان علم الشواذ، فيما وضعت قادة الفرق شارة القيادة على ذراعهم بألوان “قوس قزح” الذي يرمز لمجتمع الميم.

كأني احارب وحدي ! اين انتم يا مسلمين !؟

لا تتوقفوا ابداً عن دعم هذا الهاشتاق ،وخلو تريند لأطول فترة ممكنة ، كي يعلموا بأي دين وقيم هم اصطدموا . #WeareallIdrissa pic.twitter.com/T2wL8kgml5 — El_Don (@ElDon___7) May 18, 2022

وكان ادريسا غاي تغيب عن نفس الجولة من المباريات الموسم الماضي بسبب ما تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت بأنه “مشاكل في المعدة”.

إلا أنه اتضح بعد ذلك أن غيابه كان لنفس السبب، ويؤكد ذلك رفضه مجددا المشاركة في مباراة فريقه أمام “مونبلييه”.