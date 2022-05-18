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حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
حملة دعم إدريسا غاي watanserb.com
حملة دعم إدريسا غاي تصل للعالمية بعد رفضه لعب مباراة تدعم المثليين جنسيا

وطن- حاز إدريسا غانا غاي النجم السنغالي ولاعب فريق باريس سان جيرمان، على دعم واسع من قبل الملايين على مواقع التواصل بعد حملة ضغط تعرض لها من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب رفضه المشاركة في مباراة بالدوري، تواجد بها علم الشواذ على قميص فريقه.

تضامن واسع مع إدريسا غاي.. وأبو تريكة يناصره

وتصدر وسم بعنوان “WeareallIdrissa” ـ كلنا إدريس ـ التريند العالمي بتويتر، دعما للنجم السنغالي الذي أشاد النشطاء بموقفه ووصفوه بالمشرف.

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ومن أبرز التغريدات عبر هذا الوسم ما كتبه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، حيث قال مستشهدا بآية قرآنية:””فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ”.

وتابع موجها حديثه لـ”غاي”:”لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك.”

وجابت حملة الدعم الواسعة هذه العالم إلكترونيا لمساندة اللاعب إدريسا غاي، بعد الموقف المشرف الذي قام به، ورفضه اللعب في مباراة تدعم المثليين في الدوري الفرنسي.

حيث أنه من المفترض أن يُعرض لاعب باريس سان جيرمان على لجنة تحقيق ويتلقى العقوبات.

رئيس السنغال يدخل على خط دعم إدريسا غاي

من جانبه دخل الرئيس السنغالي ماكي سال، على خط دعم إدريسا غاي هو الآخر، حيث كتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أعبر عن دعمي لإدريسا غاي”.

وأضاف:”قناعاته الدينية يجب أن تكون محل احترام.”

وكان لسان حال جميع المشاركين بالوسم يقول:”كلنا ندعم موقف اللاعب المسلم ادريسا، تجاه دعم الشواذ المنافي للفطرة الإلهية.”

وكتب مشعل النامي عبر الوسم:”كل شيء عندهم فيه “حرية” إلا القبول بالشواذ ودعمهم فهذا لا حرية فيه وإنما إرغام وإجبار.”

فيما دون ناشط آخر مستنكرا التناقض الفاضح للغرب وانتقائيته بشأن حرية الرأي المزعومة، حيث غرد:”ترغب في دعم قوم لوط؟ لك ذلك فهذه حرية تعبير؟ ترغب في شتم الاديان؟ ابسط حقوقك؟ ترغب في التعبير عن ميولك؟ حبيبنا وتفضل.”

وأوضح:”لكن جرب ارفض إحدى هذه الأمور سيضربون بك وبحرية التعبير عرض الحائط وينعتوك بأقبح الصفات، وهذا ماحدث مع اللاعب المسلم ادريسا فلا تدعوه وانصروه.”

تناقض الغرب وحرية التعبير المزعومة

من جانبه قال أحمد أسامة مقدم البرامج على قناة الأهلي:”لم يهاجم.. فقط قرر ألا يدعمهم ورفض يشارك فى جولتهم، اللاعب السنغالى المسلم إدريسا جاى لاعب باريس سان جيرمان اتخذ موقف أحرار والرجال مواقف.”

بينما شدد ناشط باسم عمرو على أن “كل المسلمين يقفون في صف ادريسا.”

وكان ادريسا غاي قد سافر مع باريس سان جيرمان، بالفعل لملاقاة مضيفه فريق “مونبلييه” والذي سحقه باريس سان جيرمان بـ4 أهداف نظيفة على ملعب لا موسون.

لكن ادريسا كان غائبا عن تشكيلة الفريق، ووقتها قال المدرب “ماوريسيو بوكيتينو”، إنه “اضطر إلى التغيب عن المباراة لأسباب شخصية”.

لكن غياب اللاعب المسلم وقتها أثار تساؤلات فيما إذا كان قد فعل ذلك بشكل متعمد حتى لا يرتدي قميص الفريق الذي وضع عليه علم الشواذ لدعم المثليين جنسيا في اليوم المزعوم لهم والذي يعرف بـ”اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية”.

وكانت الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي، شهدت وضع أرقام اللاعبين على القمصان وهي تتضمن ألوان علم الشواذ، فيما وضعت قادة الفرق شارة القيادة على ذراعهم بألوان “قوس قزح” الذي يرمز لمجتمع الميم.

وكان ادريسا غاي تغيب عن نفس الجولة من المباريات الموسم الماضي بسبب ما تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت بأنه “مشاكل في المعدة”.

إلا أنه اتضح بعد ذلك أن غيابه كان لنفس السبب، ويؤكد ذلك رفضه مجددا المشاركة في مباراة فريقه أمام “مونبلييه”.

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المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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