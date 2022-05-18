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الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الشرطة العسكرية في ريف حلب watanserb.com
الشرطة العسكرية في ريف حلب تفرج عن مدان بجرائم حرب كان يخدم في الفرقة الرابعة

وطن- بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح المجند السابق في قوات النظام “محمد حسان مصطفى” عاوت الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي اعتقاله تحت الضغط الشعبي، ويتهم ناشطون مصطفى الذي كان يخدم في الفرقة الرابعة منذ تسع سنوات قبل أن يتم تسريحه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب للمدنيين في الصنمين بدرعا وبابا عمرو في حمص وشارك في اقتحامات عديدة، كما اعترف باغتصاب امرأتين، وكشف المصدر أن الشرطة العسكرية أطلقت سراح المدعو محمد مصطفى مقابل دفع غرامة 1500 دولار كرشوة للقيادي في فصيل السلطان مراد التابع للجيش الوطني “حميدو الجحيش” ودخل مصطفى بعد تسريحه إلى المناطق المحررة عن طريق مهربين منذ أربعة أشهر ليتم إعتقاله من قبل الشرطة العسكرية، ونفت الشرطة العسكرية في الباب على صفحتها في “فيسوك” خبر الإفراج عن المدعو محمد المصطفى المتهم بجرائم حرب  عندما كان يخدم في صفوف قوات النظام مؤكدة أنه ما زال تحت التوقيف لديها وسيتم عرضه على القضاء أصولاً للبت بقضيته بعد الاعترافات التي أدلى بها.
وأثار خبر الإفراج عن المصطفى حالة غضب واستياء في أوساط الأهالي والناشطين وأفاد موقع “أورينت نت” المعارض نقلاً عن مراسله (مناف هاشم) أن المئات من المدنيين والناشطين الثوريين احتشدوا أمام مقر الشرطة العسكرية للتعيير عن الغضب الشعبي وللمطالبة بمحاكمة القيادي المسؤول عن الجريمة، وكذلك المطالبة بإعادة “الشبيح” إلى السجن ومحاكمته، حيث أشعل الأهالي إطارات في المكان، وكتبوا عبارات ثورية على جدران الفرع، تصف الفاسدين من الشرطة العسكرية بـ “الشبيحة“، وخاصة القيادي المسؤول عن إطلاق سراح “الشبيح” المُدان بالجرائم.

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المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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