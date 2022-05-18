الزمالك يسقط في فخ التعثر من جديد أمام طلائع الجيش بهدف قاتل (فيديو)

وطن – تلقى فريق الزمالك الخسارة الثانية على التوالي أمام طلائع الجيش، بهدف نظيف دون رد، في إطار منافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز. التي جمعت كلا الفريقين على استاد “القاهرة الدولي”.

وسجل طلائع الجيش هدف الانتصار القاتل في المباراة أمام منافسه الزمالك البيضاوي، في الدقيقة ال70 من توقيع النيجيري فيكتوري بينيانجبا.

الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتفوق الزمالك على طلائع الجيش على الرغم من خسارته على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

"هو هو.. واحدة والثانية على شمال عواد في المرمى" 🗣️ بصناعة أحمد سمير وبأقل عدد لمسات.. طلائع الجيش يسجل هدف التقدم في شباك الزمالك بقدم فيكتوري 🏃‍♂️ ⚽ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/1xnkGSvm7J pic.twitter.com/sailGC6Ac1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 17, 2022

بينما وصل عدد تسديدات طلائع الجيش باتجاه مرمى الزمالك إلى 4 تسديدات طيلة مجريات المباراة، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 27%.

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وخاض الفريق البيضاوي 19 مباراة في منافسات الدوري المصري حتى الآن، حقق من خلالها الفوز في 13 مباراة، والتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات.

"خارج الـ3 خشبات" 🗣️ محاولًا تسجيل التعادل.. هجمة مباغتة من الزمالك تنتهي بتسديدة قوية من زيزو ولكن خارج المرمى ⚽ شاهد المباراة من هنا 👈 https://t.co/1xnkGSvm7J pic.twitter.com/wEwLfgzxz1 — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 17, 2022

ويستعد فريق الزمالك لمباراة قوية قادمة أمام الإسماعيلي “الدراويش”، السبت، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الممتاز.

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تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيلة أساسية أمام نظيره طلائع الجيش، حيث كان في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: أحمد فتوح، محمود حمدي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إمام عاشور، يوسف نبيه، محمد أشرف روقا.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر السعيد، عبد الله جمعة، أحمد سيد زيزو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وتجمد فريق الزمالك رصيد من النقاط عقب تلك الخسارة عند 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما رفع منافسه طلائع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز السابع من جدول الترتيب لهذا الموسم.

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