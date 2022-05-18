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الزمالك يسقط في فخ التعثر من جديد أمام طلائع الجيش بهدف قاتل (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات الدوري المصري watanserb.com
مباراة الزمالك وطلائع الجيش في منافسات الدوري المصري

وطن – تلقى فريق الزمالك الخسارة الثانية على التوالي أمام طلائع الجيش، بهدف نظيف دون رد، في إطار منافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز. التي جمعت كلا الفريقين على استاد “القاهرة الدولي”.

وسجل طلائع الجيش هدف الانتصار القاتل في المباراة أمام منافسه الزمالك البيضاوي، في الدقيقة ال70 من توقيع النيجيري فيكتوري بينيانجبا.

الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وتفوق الزمالك على طلائع الجيش على الرغم من خسارته على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

بينما وصل عدد تسديدات طلائع الجيش باتجاه مرمى الزمالك إلى 4 تسديدات طيلة مجريات المباراة، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 27%.

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وخاض الفريق البيضاوي 19 مباراة في منافسات الدوري المصري حتى الآن، حقق من خلالها الفوز في 13 مباراة، والتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة قوية قادمة أمام الإسماعيلي “الدراويش”، السبت، في منافسات الأسبوع ال20 من الدوري الممتاز.

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تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيلة أساسية أمام نظيره طلائع الجيش، حيث كان في حراسة المرمى محمد عواد.

وفي دفاع الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: أحمد فتوح، محمود حمدي، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إمام عاشور، يوسف نبيه، محمد أشرف روقا.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر السعيد، عبد الله جمعة، أحمد سيد زيزو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وتجمد فريق الزمالك رصيد من النقاط عقب تلك الخسارة عند 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما رفع منافسه طلائع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز السابع من جدول الترتيب لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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