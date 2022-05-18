صخرة فضائية في مصر قد تكون أول دليل ملموس على انفجار “المستعر الأعظم”

وطن- في دراسة جديدة نُشرت نتائجها في مجلة “إيكاروس” وتحدثت عنها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اقترح علماء في جامعة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أن حجر هيباتيا المكتشف في مصر منذ أكثر من 25 عامًا قد يكون في الواقع أول دليل ملموس يُعثر عليه بكوكب الأرض على انفجار “مستعر أعظم” من النوع الأول.

خلال بحثهم، قام الباحثون بتحليل حجر هيباتيا. ووجدوا أن تركيبته الكيميائية والنقوش الموجودة عليه تحتوي على آثار انفجار مستعر أعظم.

ما هو انفجار المستعر الأعظم؟

يعتقد العلماء أن هذا النوع من الانفجارات النجمية، المعروفة بالسوبرنوفا Ia. والتي تعد من أكثر الانفجارات نشاطًا في الكون، تحصل عندما يقوم نجم من نوعية الأقزام البيضاء بسحب المادة من نجم آخر مرافق له. وفي النهاية يصبح القزم الأبيض ثقيلاً وغير مستقر وبالتالي ينفجر.

في البحث الجديد، قام الباحثون بتحليل عينة صغيرة من هيباتيا. كما قاموا أيضا بجمع أدلة حول مكان وجود الحجر وكيف تشكل.

ووجدوا أن الحجر يحتوي على مستوى منخفض من السيليكون والكروم والمنغنيز. مما يعني أنه من غير المحتمل أن يكون قد تشكل في النظام الشمسي الداخلي.

كما وجدوا أيضا أنه يحتوي على مستويات عالية من النحاس والكبريت والحديد والفوسفور والفاناديوم.

علاوة على ذلك، أكد العلماء على أن تركيبة الحجر مختلفة تمامًا عن أي جسم موجود في مجرة ​​درب التبانة.

أول دليل ملموس على الأرض لانفجار مستعر أعظم

يقول العلماء أن الحجر يحتوي على أجزاء من الغبار وسحابة الغاز المحيطة بسوبرنوفا. كما تستبعد تحليلاتهم فكرة تشكله من نجم عملاق آخر.

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة عن عالم الكيمياء الجيولوجية يان كرامرز من جامعة جوهانسبرج قوله “إذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فإن حجر هيباتيا سيكون أول دليل ملموس على الأرض لانفجار مستعر أعظم.”