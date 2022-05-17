محمد بن سلمان في تركيا الأسبوع القادم

وطن – فيما يبدو ردا لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أواخر الشهر الفائت، كشف المغرد الشهير “العهد الجديد” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور تركيا الأسبوع القادم

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “سيزور محمد بن سلمان بعد اسبوع دولة تركيا، ضمن جولة خارجية تضم البحرين ومصر ثم اليونان أخيراً.”

سيزور محمد بن سلمان بعد اسبوع دولة تركيا، ضمن جولة خارجية تضم البحرين ومصر ثم اليونان أخيراً. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 16, 2022

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار السعودية يوم 28أبريل/نيسان الفائت، بعد تأجيل الزيارة لأكثر من مرة، وهي الزيارة الأولى له منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أحدثت شرخا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

“أردوغان” التقى بالملك سلمان وولي العهد

والتقى الرئيس التركي خلال الزيرة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كما التقى كذلك بولي العهد محمد بن سلمان الذي طالما لمح “أردوغان” بمسؤوليته الشخصية عن مقتل “خاشقجي”، حيث كان اللقاء لافتا عقب ان تبادلا الاحضان.

وكانت زيارة أردوغان للسعودية تتويجا لجهود مستمرة منذ شهور لإصلاح العلاقات شملت إغلاق تركيا لقضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018 ، والتي أحدثت صدمة في العالم وشرخا في العلاقات. حيث واتهم الرئيس التركي حينها “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين ، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

سعي تركي للحصول على استثمارات سعودية

وتسعى أنقرة إلى اتفاق مع الرياض على غرار اتفاقات قائمة لمبادلة العملة مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 28 مليار دولار.

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كما أن تركيا مهتمة أيضا باستثمارات وعقود مماثلة لتلك التي وقعتها مع أبوظبي ، وهو ما تمثل في قول “أردوغان” إن السعودية لها “مكانة خاصة” لدى تركيا بسبب العلاقات التجارية والاستثمارات والمشاريع التي نفذها مقاولون أتراك على مر السنين.

وكان الرئيس التركي قد صرح للصحفيين قبيل مغادرته السعودية قائلا: “سنحاول إطلاق حقبة جديدة وتعزيز كافة الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية “. مضيفا “آمل أن توفّر هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين”.

وتابع: “نعتقد أن تعزيز التعاون في مجالات تشمل الدفاع والتمويل هو في مصلحتنا المشتركة”.

السعودية تطلب شراء طائرات “بيرقدار”

وعقب انتهاء الزيارة، قالت صحيفة “خبر تورك“، بعددها الصادر في 2 مايو 2022، إن السعودية ترغب في شراء 60 طائرة مسيرة تركية متطورة، في إطار التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير آفاق التعاون فيما بينهما.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر (لم تسمها)، بأن السعودية تشعر بالحاجة إلى تطوير العمل المشترك مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، والاستفادة من المسيرات ذات التقنية العالية التي تنتجها أنقرة.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ترغب في شراء 20 طائرة مسيرة متطورة على المدى القريب، و40 طائرة على المدى البعيد من تركيا، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

تركيا تحول ملف قضية “خاشقجي” للقضاء السعودي

يشار إلى ان زيارة “أردوغان” للسعودية لم تكن لتتم حتى قرر قاضي المحكمة في إسطنبول، حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو/تموز 2020، إحالة القضية إلى السعودية.

وجاء قرار المحكمة، تنفيذا لطلب المدعي العام التركي، الأسبوع الماضي، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، ونقل القضية إلى السلطات السعودية.

وأثارت جريمة قتل “خاشقجي” غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، بالمسؤولية عن تصفيته.

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