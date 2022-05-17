ما سرّ حذف تركي آل الشيخ جميع تغريداته؟!

وطن – في تغريدة غامضة، أعلن المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن اتباع أسلوب جديد عبر حسابه في تويتر.

وقال “آل الشيخ” في تغريدته فجر، الثلاثاء، :” اسلوب جديد في تويتر”، الامر الذي وضع متابعيه في حيرة حول المغزى منها.

اسلوب جديد في تويتر🤷🏻‍♂️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 17, 2022

وتفاجأ المغردون بعد إطلاق “آل الشيخ” لهذه التغريدة، قيامه بحذف كل أرشيفه من الحساب.

تلميحات “آل الشيخ” بترك منصبه

وكان “آل الشيخ” ألمح الشهر الماضي، إلى انتهاء مهامه في الهيئة، وتقديمه لاستقالته، وذلك عبر تغريدة جديدة عن “الرحيل” بعد أخرى تحدثت عن “نهاية الرحلة”.

وكان “آل الشيخ”، قد أجرى عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية، مطلع العام الجاري، لم يكشف عن طبيعتها.

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يشار إلى تركي آل الشيخ، يعتبر أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي، وعينه الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، في سبتمبر/أيلول 2017، رئيساً لهيئة الرياضة في البلاد، قبل أن يعفيه، أواخر عام 2018، ويعينه في رئاسة هيئة الترفيه.