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الهدهد

ما سرّ حذف تركي آل الشيخ جميع تغريداته؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ

وطن – في تغريدة غامضة، أعلن المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن اتباع أسلوب جديد عبر حسابه في تويتر.

وقال “آل الشيخ” في تغريدته فجر، الثلاثاء، :” اسلوب جديد في تويتر”، الامر الذي وضع متابعيه في حيرة حول المغزى منها.

وتفاجأ المغردون بعد إطلاق “آل الشيخ” لهذه التغريدة، قيامه بحذف كل أرشيفه من الحساب.

تلميحات “آل الشيخ” بترك منصبه

وكان “آل الشيخ” ألمح الشهر الماضي، إلى انتهاء مهامه في الهيئة، وتقديمه لاستقالته، وذلك عبر تغريدة جديدة عن “الرحيل” بعد أخرى تحدثت عن “نهاية الرحلة”.

وكان “آل الشيخ”، قد أجرى عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية، مطلع العام الجاري، لم يكشف عن طبيعتها.

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يشار إلى تركي آل الشيخ، يعتبر أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي، وعينه الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، في سبتمبر/أيلول 2017، رئيساً لهيئة الرياضة في البلاد، قبل أن يعفيه، أواخر عام 2018، ويعينه في رئاسة هيئة الترفيه.

 

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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