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رياضة

لابورتا يرد على طلب والد ميسي بكلمتين!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رئيس برشلونة لابورتا يرد على طلب والد ليونيل ميسي watanserb.com
رئيس برشلونة لابورتا يرد على طلب والد ليونيل ميسي

وطن – رد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا 59 عاماً، على طلب والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله “خورخي ميسي”، بشأن فتح باب العودة لنجله إلى قلعة ” الكامب نو”.

وقال رئيس برشلونة لابورتا، بعد توجيه سؤال له بشأن الرغبة من عودة البرغوث ميسي إلى البلوغرانا من جديد، في تصريح صحفي عبر برنامج “Deportes Cuatro” الإسباني، ” نعم بالطبع”.

طلب والد ميسي

وكان والد ميسي قد صرح بعد وصوله إلى مطار برشلونة، الأحد، بشأن إمكانية عودة نجله إلى برشلونة، قائلاً: ” أتمنى ذلك.. يوماً ما”.

وربما التصريحات الإيجابية المتبادلة بين والد ميسي ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قد تفتح الباب عودة الأرجنتيني ميسي. من جديد إلى الفريق الكتالوني خلال السنوات القادمة.

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عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وكان البرغوث ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده، بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف مع اتحاد الإسباني لكرة القدم ” الليغا”.

ونجح حينها باريس سان جيرمان في خطف الجوهرة الثمينة من النادي الكتالوني، في التعاقد معه. حتى صيف عام 2023 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

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كما ويبدو أن ميسي بدأ في استعادة مستواه المعهود مع النادي البارسي على صعيد التهديف، حيث نجح في تسجيل هدفين في المباراة الأخيرة أمام مونبلييه وصناعة أخر، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويستعد باريس سان جيرمان للمواجهة الأخيرة مع ختام هذا الموسم أمام ميتز، السبت، والتي ستجمع كلا الفريقين على ميدان ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

وينفرد سان جيرمان المتوج بلقب الدوري للمرة ال10 في تاريخ مسيرته، في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 83 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف موناكو في المركز الثاني من الترتيب برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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