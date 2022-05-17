لابورتا يرد على طلب والد ميسي بكلمتين!

وطن – رد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا 59 عاماً، على طلب والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله “خورخي ميسي”، بشأن فتح باب العودة لنجله إلى قلعة ” الكامب نو”.

وقال رئيس برشلونة لابورتا، بعد توجيه سؤال له بشأن الرغبة من عودة البرغوث ميسي إلى البلوغرانا من جديد، في تصريح صحفي عبر برنامج “Deportes Cuatro” الإسباني، ” نعم بالطبع”.

طلب والد ميسي

وكان والد ميسي قد صرح بعد وصوله إلى مطار برشلونة، الأحد، بشأن إمكانية عودة نجله إلى برشلونة، قائلاً: ” أتمنى ذلك.. يوماً ما”.

وربما التصريحات الإيجابية المتبادلة بين والد ميسي ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قد تفتح الباب عودة الأرجنتيني ميسي. من جديد إلى الفريق الكتالوني خلال السنوات القادمة.

🚨OJO! Llega JORGE MESSI a Barcelona! Lo cazamos los @JijantesFC en el Prat y dice: “Ojalá pueda volver Leo a Barceloba, algún dia” #mercato 🎥 @mryusel pic.twitter.com/4SeXC4N4lV — Gerard Romero (@gerardromero) May 15, 2022

اقرأ أيضاً:

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وكان البرغوث ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده، بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف مع اتحاد الإسباني لكرة القدم ” الليغا”.

خورخي ميسي والد ليو بعد وصوله إلى برشلونة 🗣️ "أتمنى أن يعود ليونيل إلى برشلونة، يومًا ما". 👀 pic.twitter.com/64IrniJTeu — GOAL Arabia (@GoalAR) May 15, 2022

ونجح حينها باريس سان جيرمان في خطف الجوهرة الثمينة من النادي الكتالوني، في التعاقد معه. حتى صيف عام 2023 مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

اقرأ أيضاً:

كما ويبدو أن ميسي بدأ في استعادة مستواه المعهود مع النادي البارسي على صعيد التهديف، حيث نجح في تسجيل هدفين في المباراة الأخيرة أمام مونبلييه وصناعة أخر، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

يوم الاحد طائرة والد ميسي هبطت في برشلونة ، الصحفيين استغلوا الأمر وسألوا والد ميسي :"هل تود رؤية ميسي مرةً اخرى في برشلونة؟ اجاب :"نعم آمل بأن يعود الى برشلونة". في وقت سابق الكاميرات ألتقطت لابورتا في مدريد وسألوه : هل تود عودة ميسي ؟ اجاب : نعم بالطبع. pic.twitter.com/ONzNeRSedw — ضاري الركاد 🇸🇦 (@DhAlRakkad) May 16, 2022

ويستعد باريس سان جيرمان للمواجهة الأخيرة مع ختام هذا الموسم أمام ميتز، السبت، والتي ستجمع كلا الفريقين على ميدان ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة باريس.

وينفرد سان جيرمان المتوج بلقب الدوري للمرة ال10 في تاريخ مسيرته، في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 83 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف موناكو في المركز الثاني من الترتيب برصيد 68 نقطة لهذا الموسم.

قد يهمك أيضاً: